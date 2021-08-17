  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Монако - Шахтер Смотреть онлайн
В тренде

Монако - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 17 августа 2021, 22:00 - Луи Ii . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Монако
Монако
0 - 1
Обновить
перерыв
Шахтер
Донецк
Ход матча
19' Pedrinho
Кто победит?
72 Пользователей сделало свой выбор
Монако
24%
Ничья
24%
Шахтер
53%
П1: 2.93 Х: 3.61 П2: 2.42
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 6.50
П1: 2.93 Х: 3.61 П2: 2.42
П1: 3.52 Х: 3.40 П2: 2.21
П1: 1.76 Х: 3.00 П2: 6.50
Интересные факты
  • Монако выигрывает первый тайм в 42% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 37% матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).
  • Когда Монако проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Монако's.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Когда Монако лидирует 1-0 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Монако выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 37%.
  • Монако забивает 2.04 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Монако забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Монако
Чемпионат Франции 2021/2022
13.08.2021 - 22:00 Лорьян 1 - 0 Завершен Монако П
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 21:00 Монако 3 - 1 Завершен Спарта В
Чемпионат Франции 2021/2022
06.08.2021 - 22:00 Монако 1 - 1 Завершен Нант Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 20:00 Спарта 0 - 2 Завершен Монако В
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Ланс 0 - 0 Завершен Монако Н
Показать больше
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
13.08.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 20:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Генк В
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 21:00 Генк 1 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер В
Показать больше
Главные события
19'
Pedrinho ГООЛ!
Кто победит?
72 Пользователей сделало свой выбор
Монако
24%
Ничья
24%
Шахтер
53%
П1: 2.93 Х: 3.61 П2: 2.42
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 6.50
П1: 2.93 Х: 3.61 П2: 2.42
П1: 3.52 Х: 3.40 П2: 2.21
П1: 1.76 Х: 3.00 П2: 6.50
Составы команд
12
Маецкий Радослав
12
Кайо Энрике
6
Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
3
Гильермо Марипан
19
Джибриль Сидибе
17
Александр Головин
14
Тчуамени, Орельен
22
Фофана Юссуф
7
Желсон Мартинш
31
Кевин Фолланд
22
Виссам Бен Йеддер
81
Анатолий Трубин
2
Додо
3
Vitao
5
Марлон
22
Николай Матвиенко
38
Pedrinho
8
Баия, Маркос
7
Майкон
14
Тете
19
Манор Соломон
23
Траоре, Лассина Франк
Стартовый состав
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 22
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 17
    Александр Головин
    Полузащитник
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 22
    Фофана Юссуф
  • 7
    Желсон Мартинш
    Нападающий
  • 12
    Кайо Энрике
  • 6
    Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
    Защитник
  • 3
    Гильермо Марипан
    Защитник
  • 19
    Джибриль Сидибе
    Защитник
  • 12
    Маецкий Радослав
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
    19
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 3
    Vitao
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
Запасные игроки
  • 37
    Диоп, Софьян
    Полузащитник
  • 36
    Matazo, Eliot
    Полузащитник
  • 27
    Диатта, Крепин
    Полузащитник
  • 26
    Рубен Агилар
    Защитник
  • 21
    Pavlovic, Strahinja
    Защитник
  • 15
    Исмаил Якобс
  • 11
    Жан Лукас
  • 9
    Боаду Мирон
  • 6
    Дисаси, Аксель
    Защитник
  • 4
    Сеск Фабрегас
    Полузащитник
  • 30
    Вито Манноне
    Вратарь
  • 39
    Исидор, Вилсон
    Нападающий
  • 45
    Даниил Сикан
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
Тренеры
  • Нико Ковач
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матча
3
Штрафные
10
9
Фолы
1
37%
Владение мячом
63%
2
Удары в створ
3
3
Угловые
3
2
Сейвы
2
5
Удары мимо
1
1
Офсайды
2
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
Парадоксально, что свой лучший футбол в первом тайме Шахтер показывал до соло-гола Педриньо. Стоило «горнякам» открыть счет, как Монако забрал инициативу под себя и заставил Трубина несколько раз вступить в игру. При этом опасных контратак у Шахтера практически не было.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен! Шахтер на выезде обыгрывает Монако – 1:0.
45'
Инфо
Одну минуту команды переиграют в первом тайме.
44'
Опасный момент
Трубин потащил дальний удар Тчуамени!
42'
Матвиенко и Витао надежно действуют после фланговых забросов в штрафную Шахтера.
37'
Напряженно сейчас было в штрафной Шахтера после навеса со штрафного. Но Марлон выносит мяч подальше от ворот Трубина.
33'
Матвиенко грубо обрезался у своих ворот. К счастью, Бен Йеддер Шахтер простил.
30'
Головин за 30 минут совершил уже три фола. Пора бы желтую для россиянина, нет?
29'
Фофана неточно выстрелил с дальней дистанции. Вот уже Монако и опережает Шахтер по количеству ударов (5-4).
26'
Опасный момент
А вот сейчас Фолланд прощает Шахтер! Форвард Монако выиграл позицию у Витао, однако головой не попал в ближний угол!
26'
Опасный момент
Трубин в игре! Вратарь Шахтера потащил удар Бен Йеддера. Не сказать, что это было очень опасно, но хотелось бы поменьше таких эпизодов.
24'
Защитники Шахтера проспали в своей штрафной Бадиашиле, но хав Монако головой не попал в ближний угол.
20'
Гоооол!!!
Педриньо!!! Это что такое вообще было?! Шикарный сольный проход бразильского новичка Шахтера и четкий удар в угол!
18'
Соломон в фирменном стиле сместился в центр, однако удар у израильтянина не получился – Маецкий без проблем забрал мяч в руки.
17'
Вот и первая активность от Монако. Головин сместился в центр и неточно пробил с дальней дистанции.
14'
Матвиенко бил слета после подачи Соломона с углового – мяч ушел в метре от штанги.
12'
Угловой у ворот Монако завершился неудачной подачей Майкона на ближнюю штангу.
11'
Первые 10 минут – за Шахтером. Горняки имеют громадное превосходство по владению мячом и уже успели создать один опасный момент.
7'
Опасный момент
Матвиенко обыгрался с Траоре и пробил в ближний угол – вратарь Монако на месте!
6'
Футболисты монегасков не стесняются останавливать бразильцев Шахтера при помощи мелкого фола.
3'
Шахтер сразу же завладел мячом и пытается раскачать оборону Монако в позиционной атаке.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Монако: Маецкий – Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо – Мартинш, Фофана, Тчуамени, Головин – Бен Йеддер, Фолланд.
Шахтер: Трубин – Матвиенко, Марлон, Витао, Додо – Майкон, Антонио, Педриньо, Соломон, Тете – Траоре.
Инфо
Шахтер и Монако никогда не пересекались на уровне Лиги Чемпионов, зато в 1979 году встречались в 1/32 финала Кубка УЕФА. Тогда сильнее оказались монегаски (2:1, 0:2). А вот товарищеский матч в 2015 году завершился легкой победой «горняков» со счетом 3:0 с дублем Марлоса и голом Тайсона со штрафного.
Добрый вечер! Шахтер впервые с сезона 2015-2016 вынужден пробиваться в групповой этап Лиги Чемпионов через квалификацию. После победы над Генком (дважды по 2:1) команда Роберто Де Дзерби в раунде плей-офф сыграет с Монако. Сегодня в 22:00 на стадионе Луи II начнется первая часть двухматчевой дуэли.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Смольный (Одесса)
17.08.2021 в 22:55
Шахтёр чемпион!
Ответить
+1
0
Смольный (Одесса)
17.08.2021 в 22:54
"Шахтёр! чемпион!
Ответить
+1
0
Смольный (Одесса)
17.08.2021 в 22:51
ФК "Гудок" обнищал и требует давать пенальти.
Ответить
0
0
Смольный (Одесса)
17.08.2021 в 22:49
"ФК ГУДОК" обнищал и требует давать пенальти.
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.08.2021 в 22:01
Кротолюби відповідайте де трансляція?
Ответить
+2
0
дЫркофан
17.08.2021 в 22:20
читать не научился?
Ответить
0
0
Folzik (Москва)
17.08.2021 в 21:52
Где трансляция?
Ответить
+1
0


Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Скорук Скорук 4 Виктория Виктория 2 Завершен 23:15 - Вчера Белененсеш Белененсеш 1 Маритиму Маритиму 2 Завершен 23:00 - Вчера Эльче Эльче 0 Атлетик Атлетик 0 Завершен 22:00 - Вчера Сампдория Сампдория 3 Алессандрия Алессандрия 2 Завершен 21:00 - Вчера Вильярреал Вильярреал 0 Гранада Гранада 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Монако - Шахтер 17.08.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Монако (Монако) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Луи Ii.

Дата проведения матча: 17.08.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Нико Ковач и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Монако - Шахтер можно посмотреть 17.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Монако - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Леонарду Жардим

Прошедший поединок команды Монако был сыгран против Лорьян - 13.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Лорьян.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Металлист 1925 - 13.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Монако - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен