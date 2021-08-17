Монако - Шахтер онлайн трансляция матча

Матч между командой Монако (Монако) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Луи Ii.
Дата проведения матча: 17.08.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Нико Ковач и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Леонарду Жардим
Прошедший поединок команды Монако был сыгран против Лорьян - 13.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Лорьян.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Металлист 1925 - 13.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
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