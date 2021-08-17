Монако - Шахтер онлайн трансляция матча

Монако выигрывает первый тайм в 42% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 37% матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).

Когда Монако проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Монако's.

Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Когда Монако лидирует 1-0 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.

Монако выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 37%.

Монако забивает 2.04 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.