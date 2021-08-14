Бенфика - ПСВ онлайн трансляция матча

ПСВ Эйндховен не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

ПСВ Эйндховен's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.

Когда ПСВ Эйндховен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.

ПСВ Эйндховен не пропускает в 4 матчах подряд.

В их последнюю встречу команда ПСВ Эйндховен победила в 2 гол(а).

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Бенфика не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Бенфика выигрывает первую половину матча в 49% случаев, ПСВ Эйндховен выигрывает в 58%.

Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Бенфика имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Победителем прошлой встречи была команда ПСВ Эйндховен.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и ПСВ Эйндховен - 2.

Бенфика не проигрывает в последних 9 играх.

Бенфика выигрывает первый тайм в 49% матчей, ПСВ Эйндховен выигрывает в 58% матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и ПСВ Эйндховен - 4.33.

ПСВ Эйндховен имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Из последних 3 встреч команда Бенфика выиграла 1, команда ПСВ Эйндховен выиграла 1, 1 ничьи.

Когда ПСВ Эйндховен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.

ПСВ Эйндховен не проигрывает в последних 15 играх.

Бенфика забивает 2.06 гола, играя дома, а ПСВ Эйндховен забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

ПСВ Эйндховен имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Недавнее выступление команды ПСВ Эйндховен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.

Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Бенфика забивает 2.33 гола за матч против команды ПСВ Эйндховен, а ПСВ Эйндховен забивает 2 гола против команды Бенфика (в среднем).

Бенфика забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.