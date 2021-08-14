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Бенфика - ПСВ онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 18 августа 2021, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Бенфика
Лиссабон
До начала
00 : 00 : 00
ПСВ
Эйндховен
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
21%
Ничья
42%
ПСВ
37%
П1: 1.98 Х: 3.30 П2: 3.82
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.25
П1: 1.98 Х: 3.30 П2: 3.82
П1: 2.08 Х: 3.34 П2: 3.64
П1: 2.55 Х: 2.48 П2: 3.50
Интересные факты
  • ПСВ Эйндховен не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • ПСВ Эйндховен's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • Когда ПСВ Эйндховен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • ПСВ Эйндховен не пропускает в 4 матчах подряд.
  • В их последнюю встречу команда ПСВ Эйндховен победила в 2 гол(а).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Бенфика не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Бенфика выигрывает первую половину матча в 49% случаев, ПСВ Эйндховен выигрывает в 58%.
  • Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Бенфика имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда ПСВ Эйндховен.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и ПСВ Эйндховен - 2.
  • Бенфика не проигрывает в последних 9 играх.
  • Бенфика выигрывает первый тайм в 49% матчей, ПСВ Эйндховен выигрывает в 58% матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и ПСВ Эйндховен - 4.33.
  • ПСВ Эйндховен имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Из последних 3 встреч команда Бенфика выиграла 1, команда ПСВ Эйндховен выиграла 1, 1 ничьи.
  • Когда ПСВ Эйндховен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • ПСВ Эйндховен не проигрывает в последних 15 играх.
  • Бенфика забивает 2.06 гола, играя дома, а ПСВ Эйндховен забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • ПСВ Эйндховен имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Недавнее выступление команды ПСВ Эйндховен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Бенфика забивает 2.33 гола за матч против команды ПСВ Эйндховен, а ПСВ Эйндховен забивает 2 гола против команды Бенфика (в среднем).
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • ПСВ Эйндховен забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
14.08.2021 - 20:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Арока В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Спартак В
Чемпионат Португалии 2021/2022
07.08.2021 - 20:00 Морейренсе 1 - 2 Завершен Бенфика В
Лига Чемпионов 2021/2022
04.08.2021 - 20:00 Спартак 0 - 2 Завершен Бенфика В
Кубок Португалии 2020/2021
23.05.2021 - 22:30 Брага 2 - 0 Завершен Бенфика П
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Последние матчи - ПСВ
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
14.08.2021 - 19:45 Хераклес 0 - 2 Завершен ПСВ В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 21:00 Мидтьюлланн 0 - 1 Завершен ПСВ В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 21:00 ПСВ 3 - 0 Завершен Мидтьюлланн В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.07.2021 - 21:00 Галатасарай 1 - 2 Завершен ПСВ В
Лига Чемпионов 2021/2022
21.07.2021 - 22:00 ПСВ 5 - 1 Завершен Галатасарай В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
21%
Ничья
42%
ПСВ
37%
П1: 1.98 Х: 3.30 П2: 3.82
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.25
П1: 1.98 Х: 3.30 П2: 3.82
П1: 2.08 Х: 3.34 П2: 3.64
П1: 2.55 Х: 2.48 П2: 3.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
  • 91
    Morato
    Защитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 28
    Юлиан Вайгль
    Полузащитник
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 21
    Пицци
    Нападающий
  • 20
    Жоау Мариу
    Полузащитник
  • 17
    Диогу Гонсалвеш
    Нападающий
  • 15
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 4
    Verissimo, Lucas
    Защитник
  • 3
    Грималдо, Алехандро
    Защитник
  • 16
    Йоэль Дроммель
    Полузащитник
  • 29
    Филипп Мвене
  • 27
    Марио Гётце
    Полузащитник
  • 28
    Оливье Боскальи
    Защитник
  • 31
    Филипп Макс
    Нападающий
  • 23
    Madueke, Chukwunonso
    Полузащитник
  • 26
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
  • 8
    Марко ван Гинкел
    Защитник
  • 7
    Эран Захави
    Полузащитник
  • 18
    Ибраим Сангаре
    Полузащитник
  • 5
    Андре Рамальо да Силва
    Защитник
Запасные игроки
  • 49
    Адель Таарабт
    Полузащитник
  • 61
    Луиш, Флорентину
    Полузащитник
  • 83
    Жедсон
    Полузащитник
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Нападающий
  • 34
    Андре Алмейда
    Полузащитник
  • 31
    Жил Диаш
    Полузащитник
  • 11
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 10
    Джан-Лука Вальдшмидт
    Нападающий
  • 19
    Эвертон
    Нападающий
  • 2
    Жилберто
    Нападающий
  • 77
    Элтон Лейте
    Вратарь
  • 95
    Винисиус Карлос
  • 24
    Армандо Обиспо
  • 30
    Райан Томас
    Полузащитник
  • 35
    Oppegard, Fredrik
    Нападающий
  • 42
    Fofana, Fode
    Нападающий
  • 19
    Брума
    Нападающий
  • 17
    Мауро Джуниор
  • 14
    Дави Проппер
    Полузащитник
  • 3
    Джордан Тезе
  • 41
    Van Lare, Aron
    Вратарь
  • 38
    Ивон-Ландри Мвого
    Вратарь
  • 53
    Vertessen, Yorbe
    Нападающий
Тренеры
  • Жоржи Жезуш
  • Роджер Шмидт
Трансляция
Инфо
ПСВ (старт): Дроммел - Макс, Боскальи, Рамальо, Мвене - ван Гинкел, Гётце, Сангаре - Гакпо, Захави, Мадуэке.
Инфо
Бенфика (старт): Влаходимос - Морато, Вериссимо, Отаменди, Диогу Гонсалвеш - Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль - Пицци, Рафа Силва, Яремчук.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и ПСВ. Для нас главный интерес в этой встрече - украинский нападающий хозяев Роман Яремчук, который выйдет в стартовом составе.
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Анонс матча Бенфика - ПСВ 18.08.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Бенфика (Лиссабон) и командой ПСВ (Эйндховен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведения матча: 18.08.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика - ПСВ можно посмотреть 18.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Бенфика - ПСВ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против Арока - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.

Команда гостей

Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Предыдущий поединок команды ПСВ был сыгран против Хераклес - 14.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды ПСВ.

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