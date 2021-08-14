Бенфика - ПСВ онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Бенфика (Лиссабон) и командой ПСВ (Эйндховен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведения матча: 18.08.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против Арока - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.
Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку
Предыдущий поединок команды ПСВ был сыгран против Хераклес - 14.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды ПСВ.
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