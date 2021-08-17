Шахтер - Монако онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Монако (Монако) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 25.08.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Монако (Монако):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Монако осталась с поражением. Столкновение Монако и Шахтер в предыдущем футбольном матче 17.08.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Черноморец - 21.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Леонарду Жардим
Прошедший матч команды Монако был сыгран против Ланс - 21.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Ланс.
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