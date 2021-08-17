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Шахтер - Монако онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 25 августа 2021, 22:00 - Олимпийский . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Монако
Монако
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
60%
Ничья
21%
Монако
19%
П1: 2.77 Х: 3.38 П2: 2.42
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.50
П1: 2.77 Х: 3.38 П2: 2.42
П1: 3.05 Х: 3.52 П2: 2.35
П1: 3.15 Х: 2.55 П2: 2.65
Интересные факты
  • У команды Монако серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Монако не забивает в последних 3 матчах.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 42% матчей, Монако выигрывает в 41% матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Монако.
  • Шахтер Донецк забивает 1.79 гола, играя дома, а Монако забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Результат первой игры Монако - Шахтер Донецк 0-1.
  • Когда Монако лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Шахтер Донецк не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Монако's.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Монако проиграл 3 матчей подряд.
  • Когда Монако проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Монако выигрывает в 41%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Монако пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Монако
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Монако 0 - 1 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Монако 0 - 1 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
13.08.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 20:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Генк В
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия П
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Последние матчи - Монако
Чемпионат Франции 2021/2022
21.08.2021 - 18:00 Монако 0 - 2 Завершен Ланс П
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Монако 0 - 1 Завершен Шахтер П
Чемпионат Франции 2021/2022
13.08.2021 - 22:00 Лорьян 1 - 0 Завершен Монако П
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 21:00 Монако 3 - 1 Завершен Спарта В
Чемпионат Франции 2021/2022
06.08.2021 - 22:00 Монако 1 - 1 Завершен Нант Н
Показать больше
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
60%
Ничья
21%
Монако
19%
П1: 2.77 Х: 3.38 П2: 2.42
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.50
П1: 2.77 Х: 3.38 П2: 2.42
П1: 3.05 Х: 3.52 П2: 2.35
П1: 3.15 Х: 2.55 П2: 2.65
Трансляция
Запасные: Маевский, Ленард, Фабрегас, Дисаси, Боаду, Жан Лукас, Якобс, Агилар, Матсима, Матазо, Диоп, Иcидор.
Монако: Нюбель — Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике — Мартинш, Фофана, Тчуамени, Головин — Фолланд, Бен-Йеддер.
Запасные: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко, Фернандо.
Шахтер: Пятов — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик, Соломон — Траоре.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют донецкий Шахтер и Монако.
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Последние матчи
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Анонс матча Шахтер - Монако 25.08.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Монако (Монако) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 25.08.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Монако (Монако):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Монако осталась с поражением. Столкновение Монако и Шахтер в предыдущем футбольном матче 17.08.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Монако можно посмотреть 25.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Монако, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Черноморец - 21.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Леонарду Жардим

Прошедший матч команды Монако был сыгран против Ланс - 21.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Ланс.

Следите за результатами матча Шахтер - Монако онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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