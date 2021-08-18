ПСВ - Бенфика онлайн трансляция матча

ПСВ Эйндховен забивает 2.42 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Бенфика не проигрывает в последних 11 играх.

Победителем прошлой встречи была команда ПСВ Эйндховен.

Когда ПСВ Эйндховен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.

ПСВ Эйндховен выиграл 5 домашних матчей подряд.

ПСВ Эйндховен's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.

ПСВ Эйндховен забивает 1.75 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 2.25 гола против команды ПСВ Эйндховен (в среднем).

ПСВ Эйндховен не проигрывает в последних 15 играх.

ПСВ Эйндховен не пропускает в 4 матчах подряд.

Из последних 4 встреч команда ПСВ Эйндховен выиграла 1, команда Бенфика выиграла 2, 1 ничьи.

Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Бенфика не проиграл ни в одном из последних 13 выездных матчей.

ПСВ Эйндховен выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Бенфика выигрывает в 49%.

В их последнюю встречу команда Бенфика победила в 1 гол(а).

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Бенфика имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Команда Бенфика проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды ПСВ Эйндховен (во всех соревнованиях).

Когда ПСВ Эйндховен лидирует 1-0 дома, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.

ПСВ Эйндховен не проигрывает в последних 14 домашних матчах.

ПСВ Эйндховен выигрывает первый тайм в 58% матчей, Бенфика выигрывает в 49% матчей.

В их последнюю встречу команда ПСВ Эйндховен победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ПСВ Эйндховен и Бенфика - 2.

ПСВ Эйндховен имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Недавнее выступление команды ПСВ Эйндховен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.

Среднее количество голов во встречах между командами ПСВ Эйндховен и Бенфика - 4.

Результат первой игры Бенфика - ПСВ Эйндховен 2-1.

Победителем прошлой встречи была команда Бенфика.

Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Бенфика имеет выигрышную серию из 10 матчей на выезде

Бенфика's performance of the last 5 matches is better than ПСВ Эйндховен's.

ПСВ Эйндховен забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.