ПСВ - Бенфика онлайн трансляция матча

Поединок между командой ПСВ (Эйндховен) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Филипс.
Дата проведения матча: 24.08.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами ПСВ (Эйндховен) и командой Бенфика (Лиссабон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Бенфика, тогда как команда ПСВ осталась с поражением. Столкновение Бенфика и ПСВ в предыдущем футбольном матче 18.08.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Роджер Шмидт и Жоржи Жезуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку
Предыдущий матч команды ПСВ был сыгран против Камбюр - 21.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды ПСВ.
Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Жил Висенте - 21.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.
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