  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ПСВ - Бенфика Смотреть онлайн
В тренде

ПСВ - Бенфика онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 24 августа 2021, 22:00 - Филипс . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
ПСВ
Эйндховен
0 - 0
Обновить
перерыв
Бенфика
Лиссабон
Ход матча
8' Verissimo, Lucas 32' Verissimo, Lucas
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ПСВ
20%
Ничья
20%
Бенфика
60%
П1: 1.52 Х: 3.60 П2: 10.70
П1: 1.44 Х: 3.20 П2: 8.00
П1: 1.52 Х: 3.60 П2: 10.70
П1: 1.54 Х: 3.54 П2: 9.96
П1: 2.12 Х: 2.80 П2: 3.95
Интересные факты
  • ПСВ Эйндховен забивает 2.42 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Бенфика не проигрывает в последних 11 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда ПСВ Эйндховен.
  • Когда ПСВ Эйндховен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • ПСВ Эйндховен выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • ПСВ Эйндховен's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • ПСВ Эйндховен забивает 1.75 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 2.25 гола против команды ПСВ Эйндховен (в среднем).
  • ПСВ Эйндховен не проигрывает в последних 15 играх.
  • ПСВ Эйндховен не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Из последних 4 встреч команда ПСВ Эйндховен выиграла 1, команда Бенфика выиграла 2, 1 ничьи.
  • Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Бенфика не проиграл ни в одном из последних 13 выездных матчей.
  • ПСВ Эйндховен выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Бенфика выигрывает в 49%.
  • В их последнюю встречу команда Бенфика победила в 1 гол(а).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Бенфика имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Команда Бенфика проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды ПСВ Эйндховен (во всех соревнованиях).
  • Когда ПСВ Эйндховен лидирует 1-0 дома, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • ПСВ Эйндховен не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • ПСВ Эйндховен выигрывает первый тайм в 58% матчей, Бенфика выигрывает в 49% матчей.
  • В их последнюю встречу команда ПСВ Эйндховен победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ПСВ Эйндховен и Бенфика - 2.
  • ПСВ Эйндховен имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Недавнее выступление команды ПСВ Эйндховен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Среднее количество голов во встречах между командами ПСВ Эйндховен и Бенфика - 4.
  • Результат первой игры Бенфика - ПСВ Эйндховен 2-1.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бенфика.
  • Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Бенфика имеет выигрышную серию из 10 матчей на выезде
  • Бенфика's performance of the last 5 matches is better than ПСВ Эйндховен's.
  • ПСВ Эйндховен забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
Личные встречи
ПСВ
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Бенфика
Лига Чемпионов 2021/2022
18.08.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 1 Завершен ПСВ
Последние матчи - ПСВ
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
21.08.2021 - 21:00 ПСВ 4 - 1 Завершен Камбюр В
Лига Чемпионов 2021/2022
18.08.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 1 Завершен ПСВ П
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
14.08.2021 - 19:45 Хераклес 0 - 2 Завершен ПСВ В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 21:00 Мидтьюлланн 0 - 1 Завершен ПСВ В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 21:00 ПСВ 3 - 0 Завершен Мидтьюлланн В
Показать больше
Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
21.08.2021 - 20:00 Жил Висенте 0 - 2 Завершен Бенфика В
Лига Чемпионов 2021/2022
18.08.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 1 Завершен ПСВ В
Чемпионат Португалии 2021/2022
14.08.2021 - 20:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Арока В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Спартак В
Чемпионат Португалии 2021/2022
07.08.2021 - 20:00 Морейренсе 1 - 2 Завершен Бенфика В
Показать больше
Новости команд
Интер попытается подписать защитника ПСВ 16.06.2021 в 15:39 Интер попытается подписать защитника ПСВ Дюмфрис может сменить клубную прописку
ЛЕ. Байер опозорил Ниццу, Гранада шокировала ПСВ, а Рома еле справилась с Янг Бойз 22.10.2020 в 21:51 ЛЕ. Байер опозорил Ниццу, Гранада шокировала ПСВ, а Рома еле справилась с Янг Бойз Кратко о первой части игрового дня Лиги Европы
Отец Яремчука: Сыну необходимо время для адаптации 04.08.2021 в 16:45 Отец Яремчука: Сыну необходимо время для адаптации Роман в последнее время не тренировался
Атлетико готов заплатить 60 миллионов евро за 25-летнего защитника Бенфики 27.04.2021 в 16:57 Атлетико готов заплатить 60 миллионов евро за 25-летнего защитника Бенфики Гримальдо может сменить клуб
Главные события
32'
Verissimo, Lucas
8'
Verissimo, Lucas
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ПСВ
20%
Ничья
20%
Бенфика
60%
П1: 1.52 Х: 3.60 П2: 10.70
П1: 1.44 Х: 3.20 П2: 8.00
П1: 1.52 Х: 3.60 П2: 10.70
П1: 1.54 Х: 3.54 П2: 9.96
П1: 2.12 Х: 2.80 П2: 3.95
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Андре Рамальо да Силва
    Защитник
  • 31
    Филипп Макс
    Нападающий
  • 29
    Филипп Мвене
  • 28
    Оливье Боскальи
    Защитник
  • 27
    Марио Гётце
    Полузащитник
  • 23
    Madueke, Chukwunonso
    Полузащитник
  • 16
    Йоэль Дроммель
    Полузащитник
  • 26
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
  • 8
    Марко ван Гинкел
    Защитник
  • 7
    Эран Захави
    Полузащитник
  • 18
    Ибраим Сангаре
    Полузащитник
  • 2
    Жилберто
    Нападающий
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
  • 91
    Morato
    Защитник
  • 49
    Адель Таарабт
    Полузащитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 28
    Юлиан Вайгль
    Полузащитник
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 20
    Жоау Мариу
    Полузащитник
  • 15
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 4
    Verissimo, Lucas
    Защитник
    32 8
  • 3
    Грималдо, Алехандро
    Защитник
Запасные игроки
  • 25
    Доан, Рицу
    Полузащитник
  • 30
    Райан Томас
    Полузащитник
  • 38
    Ивон-Ландри Мвого
    Вратарь
  • 42
    Fofana, Fode
    Нападающий
  • 24
    Армандо Обиспо
  • 19
    Брума
    Нападающий
  • 17
    Мауро Джуниор
  • 15
    Эрик Гутьеррес
    Полузащитник
  • 13
    Muller, Vincent
    Вратарь
  • 4
    Виергевер, Ник
    Защитник
  • 3
    Джордан Тезе
  • 53
    Vertessen, Yorbe
    Нападающий
  • 61
    Луиш, Флорентину
    Полузащитник
  • 77
    Элтон Лейте
    Вратарь
  • 83
    Жедсон
    Полузащитник
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Нападающий
  • 34
    Андре Алмейда
    Полузащитник
  • 31
    Жил Диаш
    Полузащитник
  • 21
    Пицци
    Нападающий
  • 18
    Родриго Пиньо
  • 11
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 19
    Эвертон
    Нападающий
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 95
    Винисиус Карлос
Тренеры
  • Роджер Шмидт
  • Жоржи Жезуш
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
7
Штрафные
8
7
Фолы
6
ЖК
1
3
Блокировано ударов
1
2
Удары в створ
1
Офсайды
1
Сейвы
2
3
Удары мимо
1
Угловые
1
КК
1
Live Zone
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
42'
Опасный момент
Влаходимос спас после удара Мадуэке в упор. Отметим еще передачу Захави. ПСВ нашел зону, но кипер гостей успел среагировать.
38'
Сангаре сфолил в атаке. Свободный для гостей.
35'
Опасный момент
Красивый удар Мадуэке со средней дистанции - рядом со штангой. Влаходимос даже не испугался.
32'
Вторая желтая
Ух, удар локтем в лицо Гакпо от Вериссимо. Вторая желтая Лукасу - игрок отправляется отдыхать
30'
Опасный момент
Удар Макса после навеса Гетце с правого фланга. Мяч попал в сетку с внешней стороны.
28'
Опасный момент
Пожар во владениях ПСВ! Скидка Яремчука в чужой вратарской на Силву. Удар! Выше перекладины с рикошетом. Угловой будет.
26'
Опасный момент
Подача Макса на дальнюю со штрафного. Рамальо замыкал, но в ворота не попал. Еще и офсайд.
25'
Тарабт сфолил на подходе к своей штрафной. Свободный для ПСВ.
22'
В спокойном темпе развивается поединок. Моментов нет.
18'
Опасный момент
Передача на ход Гакпо. Коди мчался забивать, но не догнал сферу. Влаходимос перехватил.
15'
Инфо
Владение мячом - 62%/38% в пользу ПСВ.
12'
Мяч не дошел до Яремчука после спонтанного заброса. Защитник Псв перехватил навес.
10'
Опасный момент
Захави принял передачу из глубины! Проход на дриблинге закончился провалом - Отаменди легко обезмячил соперника.
8'
Желтая карточка
Уже есть первая желтая в нашем поединке. Вериссимо пожелтел за срыв атаки.
5'
Длинная передача в атаку, на Гакпо. Влаходимос вышел из ворот и ликвидировал угрозу.
3'
Упорная борьба за мяч в первые минуты. Моментов нет.
1'
Свисток
Матч начался!
ПСВ, стартовый состав: Дроммел - Макс, Боскальи, Рамальо, Мвене - Ван Гинкел, Сангаре, - Гетце - Гакпо, Захави, Мадуэке.
Бенфика, стартовый состав: Влаходимос - Вериссимо, Отаменди, Морато - Жилберто, Мариу, Вайгль, Гримальдо - Силва, Адель - Яремчук.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча плей-офф Лиги чемпионов: ПСВ - Бенфика. Начало поединка - 22:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 23:15 - Вчера Боавишта Боавишта 2 Санта-Клара Санта-Клара 0 Завершен 23:00 - Вчера Осасуна Осасуна 0 Сельта Сельта 0 Завершен 22:00 - Вчера Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 Лестер Сити Лестер Сити 1 Завершен 21:45 - Вчера Сампдория Сампдория 0 Милан Милан 1 Завершен 21:45 - Вчера Галатасарай Галатасарай 2 Хатайспор Хатайспор 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ПСВ - Бенфика 24.08.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой ПСВ (Эйндховен) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Филипс.

Дата проведения матча: 24.08.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ПСВ (Эйндховен) и командой Бенфика (Лиссабон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Бенфика, тогда как команда ПСВ осталась с поражением. Столкновение Бенфика и ПСВ в предыдущем футбольном матче 18.08.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роджер Шмидт и Жоржи Жезуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ПСВ - Бенфика можно посмотреть 24.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча ПСВ - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Предыдущий матч команды ПСВ был сыгран против Камбюр - 21.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды ПСВ.

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Жил Висенте - 21.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.

Следите за результатами матча ПСВ - Бенфика онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен