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Челси - Вильярреал онлайн трансляция матча

Суперкубок УЕФА - 11 августа 2021, 22:00 . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 0
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перерыв
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Челси
64%
Ничья
15%
Вильярреал
21%
Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2022
18.05.2021 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Кубок Англии 2022
15.05.2021 - 19:15 Челси 0 - 1 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челси 0 - 1 Завершен Арсенал П
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Последние матчи - Вильярреал
Лига Европы 2020/2021
26.05.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Вильярреал 4 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 20:00 Вальядолид 0 - 2 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 19:30 Вильярреал 2 - 4 Завершен Сельта П
Показать больше
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Челси
64%
Ничья
15%
Вильярреал
21%
Трансляция
Тайм спокойного доминирования Челси. Синие имели 3 убойных момента, но гол был забит после тонкого прострела с левого фланга. Защитники гостей в этот момент просто вышли погулять. В атаке субмарина старалась больше. Отличный момент у Морено - немного не хватило до забитого мяча. Перекладина спасла хозяев. Нас ждет еще тайм отличного футбола!
45+4'
Свисток
Перерыв.
45+3'
Нет гола, мяч не пересек линию ворот.
45+3'
Опасный момент
Удар Морено! ПЕРЕКЛАДИНА! А был ли гол?
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
45'
Желтая карточка
Рюдигер срубил Пино - желтая. И Тухелю желтая. За компанию.
43'
Замена
Пулишич сменил Зиеша.
42'
Носилки на поле, Пулишич разминается. Будет замена.
40'
Похоже, серьезная травма у Зиеша. Пауза в игре.
37'
Надо же так ужасно пробить после такого идеального заброса со штрафного. Зума сбил самолет своим ударом.
35'
Опасный момент
Алонсо замыкал прострел ударом в ближний! Асенхо потянул! Сейв!
32'
Опасный момент
Момент у Диа! Защитник Челси в последний момент накрыл соперника. Мяч отскочил к партнеру Булайе, но тот не успел пробить в касание.
27'
Гоооол!!!
Красивая атака левым флангом от Челси! Хаверц простреливал с фланга, Вернер пропустил на Зиеша. Хаким был совсем без опеки - 1:0!
23'
Фол против Алонсо. Штрафной для Челси.
21'
В спокойном темпе развивается поединок. Команды не форсируют события.
18'
Опасная игра от Педрасы, но это еще не желтая. Штрафной для Челси.
15'
Инфо
По владению у нас - полное доминирование Челси. 80:20.
12'
Везде успевает Канте. Хороший блок удара в обороне.
9'
Опасный момент
Дальний удар от Канте! Мощный выстрел, но капитан синих промазал.
6'
Опасный момент
Первый момент! Прошла подача с углового на дальнюю штангу, Вернер замыкал - Асенхо потащил!
5'
Челси владеет мячом в среднем блоке. Субмарина не прессингует.
3'
Канте буднично обокрал Диа и начал контратаку Челси.
1'
Свисток
Матч начался!
Челси, стартовый состав: Э. Менди — Зума, Т. Чалоба, Рюдигер — Хадсон-Одои, Канте, Ковачич, Алонсо — Зиеш, Хаверц — Вернер. Запасные: Аррисабалага, Кристенсен, Жоржиньо, Тиаго Силва, Абрахам, Пулишич, Лофтус-Чик, Маунт, Чилвелл, Джеймс, Аспиликуэта, Эмерсон.
Вильярреал, стартовый состав: Асенхо — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Тригерос, Капу, А. Морено — Пино, Ж. Морено, Диа. Запасные: Рулли, Гаспар, Морланес, Алькасер, Иборра, Эступинан, Куэнка, Раба, Пенья, Манди, Гомес, Ниньо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка УЕФА: Челси - Вильярреал. Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Челси - Вильярреал 11.08.2021, Суперкубок УЕФА

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок УЕФА 2021/2022.

Дата проведения матча: 11.08.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Вильярреал можно посмотреть 11.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок УЕФА. Текстовую трансляцию матча Челси - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 29.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Прошедший матч команды Вильярреал был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 26.05.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Следите за результатами матча Челси - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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