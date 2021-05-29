Челси - Вильярреал онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Вильярреал 11.08.2021, Суперкубок УЕФА

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок УЕФА 2021/2022.

Дата проведения матча: 11.08.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 29.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)

Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Страна: Испания

Тренер: Хавьер Кальеха



Прошедший матч команды Вильярреал был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 26.05.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

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