Шериф - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Шериф - Динамо 17.08.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Шериф (Тирасполь) и командой Динамо (Загреб) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Шериф.

Дата проведения матча: 17.08.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шериф (Тирасполь) и командой Динамо (Загреб):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Шериф осталась с поражением. Столкновение Шериф и Динамо в предыдущем футбольном матче 07.08.2013 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Vernydub, Yuriy и Krznar, Damir разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шериф (Тирасполь)

Страна: Молдова

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий матч команды Шериф был сыгран против Црвена Звезда - 10.08.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

Команда гостей

Название: Динамо (Загреб)

Год основания Динамо (Загреб): 1945

Страна: Хорватия

Тренер: Зоран Мамич



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Легия - 10.08.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

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