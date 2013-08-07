Шериф - Динамо онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шериф (Тирасполь) и командой Динамо (Загреб) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Шериф.
Дата проведения матча: 17.08.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Шериф (Тирасполь) и командой Динамо (Загреб):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Шериф осталась с поражением. Столкновение Шериф и Динамо в предыдущем футбольном матче 07.08.2013 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Vernydub, Yuriy и Krznar, Damir разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команды Шериф был сыгран против Црвена Звезда - 10.08.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.
Название: Динамо (Загреб)
Год основания Динамо (Загреб): 1945
Страна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Легия - 10.08.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
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