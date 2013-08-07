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Шериф - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 17 августа 2021, 22:00 - Шериф . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Cakır, Cuneyt
Рейтинг матча:
Шериф
Тирасполь
1 - 0
Обновить
перерыв
Динамо
Загреб
Ход матча
21' Дино Перич Вышел: Жак Франсуа Мубандже 45' Адама Траоре
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Шериф
29%
Ничья
43%
Динамо
29%
П1: 1.53 Х: 3.92 П2: 8.30
П1: 3.75 Х: 2.25 П2: 2.38
П1: 1.53 Х: 3.92 П2: 8.30
П1: 1.60 Х: 3.76 П2: 7.13
П1: 3.55 Х: 2.35 П2: 2.90
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда ФК Шериф Тирасполь выиграла 1, команда Динамо Загреб выиграла 4, 0 ничьи.
  • Когда Динамо Загреб проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Загреб% своих матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 8 играх.
  • ФК Шериф Тирасполь выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Динамо Загреб выигрывает в 46%.
  • ФК Шериф Тирасполь забивает 2.88 гола, играя дома, а Динамо Загреб забивает 2.21 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Динамо Загреб имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде
  • Команда Динамо Загреб проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды ФК Шериф Тирасполь (во всех соревнованиях).
  • Когда ФК Шериф Тирасполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь без побед над Динамо Загреб в последних 4 играх.
  • ФК Шериф Тирасполь выигрывает первый тайм в 51% матчей, Динамо Загреб выигрывает в 46% матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь забивает 0.2 гола за матч против команды Динамо Загреб, а Динамо Загреб забивает 2 гола против команды ФК Шериф Тирасполь (в среднем).
  • ФК Шериф Тирасполь выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Команда ФК Шериф Тирасполь выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Динамо Загреб.
  • Когда Динамо Загреб лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Загреб% своих матчей.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Загреб победила в 3 гол(а).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Динамо Загреб не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Команда Динамо Загреб проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды ФК Шериф Тирасполь.
  • Когда ФК Шериф Тирасполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Загреб.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Шериф Тирасполь и Динамо Загреб - 1.2.
  • Динамо Загреб не проигрывает в последних 7 играх.
  • ФК Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Динамо Загреб's.
  • Среднее количество голов во встречах между командами ФК Шериф Тирасполь и Динамо Загреб - 2.2.
  • ФК Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Динамо Загреб забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Во время последних 6 встреч, команда ФК Шериф Тирасполь выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Загреб выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-2 в пользу команды Динамо Загреб
Личные встречи
Шериф
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Динамо
Лига Чемпионов 2013/2014
07.08.2013 - 20:00 Шериф 0 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 20:00 Шериф 1 - 0 Завершен Црвена Звезда В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 22:00 Црвена Звезда 1 - 1 Завершен Шериф Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.07.2021 - 20:00 Шериф 3 - 1 Завершен Алашкерт В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Алашкерт 0 - 1 Завершен Шериф В
Лига Чемпионов 2021/2022
13.07.2021 - 20:00 Шериф 1 - 0 Завершен Теута В
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Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 22:00 Легия 0 - 1 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
04.08.2021 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершен Легия Н
Лига Чемпионов 2021/2022
27.07.2021 - 19:00 Омония 0 - 1 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.07.2021 - 21:00 Динамо 2 - 0 Завершен Омония В
Лига Чемпионов 2021/2022
13.07.2021 - 23:00 Валюр 0 - 2 Завершен Динамо В
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Главные события
ГООЛ! Адама Траоре
45'
21'
Дино Перич
Вышел: Жак Франсуа Мубандже
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Шериф
29%
Ничья
43%
Динамо
29%
П1: 1.53 Х: 3.92 П2: 8.30
П1: 3.75 Х: 2.25 П2: 2.38
П1: 1.53 Х: 3.92 П2: 8.30
П1: 1.60 Х: 3.76 П2: 7.13
П1: 3.55 Х: 2.35 П2: 2.90
Составы команд
30
Гиоргос Атанасиадис
16
Жульен, Кестон
55
Густаво Дуланто
2
Arboleda, Danilo
15
Кристиано
31
Себастьян Тилль
21
Аддо, Эдмунд
99
Yansane, Momo
22
Димитрис Коловос
14
Адама Траоре
70
Хенрик, Луваннор
40
Доминик Ливакович
13
Стефан Ристовский
28
Кевин Теофиль-Катрен
55
Дино Перич
38
Franjic, Bartol
97
Jakic, Kristijan
26
Иванушеч, Люка
10
Ловро Майер
27
Йосип Мисич
99
Мислав Оршич
21
Бруно Петкович
Стартовый состав
  • 70
    Хенрик, Луваннор
    Нападающий
  • 99
    Yansane, Momo
    Нападающий
  • 22
    Димитрис Коловос
    Полузащитник
  • 14
    Адама Траоре
    Нападающий
    45
  • 31
    Себастьян Тилль
    Полузащитник
  • 21
    Аддо, Эдмунд
    Нападающий
  • 16
    Жульен, Кестон
    Защитник
  • 55
    Густаво Дуланто
  • 2
    Arboleda, Danilo
    Защитник
  • 15
    Кристиано
    Защитник
  • 30
    Гиоргос Атанасиадис
  • 21
    Бруно Петкович
    Нападающий
  • 26
    Иванушеч, Люка
    Полузащитник
  • 10
    Ловро Майер
    Полузащитник
  • 27
    Йосип Мисич
  • 99
    Мислав Оршич
  • 97
    Jakic, Kristijan
    Полузащитник
  • 13
    Стефан Ристовский
  • 28
    Кевин Теофиль-Катрен
    Защитник
  • 55
    Дино Перич
    Защитник
    21
  • 38
    Franjic, Bartol
    Защитник
  • 40
    Доминик Ливакович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Markovic, Dusan
    Вратарь
  • 33
    Сергей Паскенко
    Вратарь
  • 3
    Petro, John Charles
    Защитник
  • 6
    Radeljic, Stjepan
    Защитник
  • 17
    Belousov, Alexandru
    Полузащитник
  • 11
    Ловро Бизяк
  • 13
    Costanza, Fernando
    Защитник
  • 19
    Cojocari, Serafim
    Защитник
  • 90
    Дуе Чоп
  • 77
    Spikic, Dario
    Нападающий
  • 70
    Лука Менало
  • 46
    Baturina, Martin
    Полузащитник
  • 39
    Juric, Deni
    Нападающий
  • 31
    Bulat, Marko
    Полузащитник
  • 29
    Жак Франсуа Мубандже
    Защитник
  • 14
    Амер Гояк
    Полузащитник
  • 4
    Stefan Milic
    Защитник
  • 23
    Динко Хоркас
  • 1
    Жагорац, Даниэль
    Вратарь
  • 92
    Vasilj, Jakov Anton
    Полузащитник
Тренеры
  • Vernydub, Yuriy
  • Krznar, Damir
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
8
Штрафные
4
1
Офсайды
7
Удары мимо
2
3
Фолы
8
1
Блокировано ударов
2
3
Угловые
1
1
Удары в створ
Live Zone
Трансляция
Шериф живо начал тайм и оставил дебют за собой. Затем команда Юрия Вернидуба на какое-то время сникла, а загребцы в ответ кроме пустого владения мячом ничего не показали. Тайм должен был заканчиваться вничью, но внезапно удачный заброс вперёд на Траоре принёс тираспольцам гол. Результат, в целом, положительный. Но с одной стороны - Динамо ещё может прибавить. А есть ли ресурсы у молдавского коллектива добавить после перерыва и отстоять преимущество во второй игре? Поэтому неплохо было бы забить ещё хотя бы раз.
45+'
Свисток
После этого удара Чакыр отправляет команды в раздевалки. Уходим на перерыв.
45+3'
Аддо из дальней дистанции решил авантюрно пробил - выше!
Кристиано опять выполнил шикарный заброк на линию штрафной на Траоре, тот убежал от защитников и реализовал выход один на один! Юрий Вернидуб, как 13-летний скачет в своей технической зоне:) 1:0 - Шериф впереди!
45'
Гоооол!!!
Адама! Траоре!! Шериф выходит вперёд!!! Ну ничего себе! Вот это развитие событий!
44'
Ещё одна пауза в игре была из-за повреждения. Арбитр пару минут к первому тайму точно добавит.
41'
Уголовой
Подача от флажка пошла на ближнюю штангу, Луваннор хотел эффектно подрезать в рамку, но мяч в створ не зашёл.
41'
Динамо свою контратаку в ответ не реализовало, но тут же тираспольцы благодаря вертикальному забросу на того же Траоре едва не создали ещё один момент. Адама пытался раскачать оппонента на левом краю штрафной, однако заработал только угловой.
40'
Траоре зацепился за мяч на линии штрафной Динамо, но продвижения не увидел и благодаря партнёрам перевернул атаку на правый край. Попытка прострелить в штрафную завершилась блокировкой от хорватов.
36'
Опасный момент
Воу! Отличный ответ от Адама Траоре! После ещё одного заброса к линии штрафной, кто-то из защитников гостей скинул мяч точно под удар Траоре, а малиец мощно пробил метров с двадцати чуть-чуть выше правой "девятки"!
34'
Опасный момент
Момент у Динамо! У хорватов наконец-то прошла проникающая передача в штрафную от Иванушеца, Майер прокинул мяч под вратарём уже в пустую рамку, но пустил мяч слишком слабо - Кристиано выбил снаряд из пустых ворот! Первый супер-шанс для гостей!
32'
Заброс из глубины на левый край штрафной Динамо, левый защитник Шерифа Джульен хотел зацепиться за мяч, но голкипер Ливакович первым оказался на мяче.
30'
Очень вязкий футбол идёт в эти минуты. Шерифу не удаётся перейти в атаку, Динамо при контроле мяча само ничего не создаёт.
27'
Неплохая веерная атака прошла у Динамо с переводом мяча от правого фланга к левому, после этого пошла скидка под удар Оршича, который с 22 метров пробил мимо.
27'
Очень много в последние минуты мячом владеют хорваты, но хотя бы одну острую атаку из этого контроля не выжали.
25'
После достаточно затяжного владения мячом Якич решил пробить метров с 23-х - слабый удар для статистики низом мимо левой стойки.
23'
Прострел с правого фланга во вратарскую Шерифа, но Атанасиадис уверенно забрал мяч в руки.
21'
Замена
Франсуа Мубандже вступил в игру вместо Перича.
19'
И тут же ещё одна пауза в игре. Дино Перич из-за травмы покидает поле.
18'
Инфо
Всё-таки арбитры решили, что мяч рикошетом отскочил в руку Теофилю-Катрену, поэтому пенальти не будет.
17'
Уголовой
Траоре заработал для Шерифа первый угловой в этом матче. Тилль выполнил подачу к линии вратарской, в сумбуре мяч вроде бы попал в руку кому-то из игроков гостей в руку, Чакыр будет слушать подсказку ВАР!
15'
Ещё один заброс к линии хорватской штрафной, могла атака получить развитие, но Янсане положил руку на спину сопернику. Поэтому атака завершилась свистком арбитра Джюнейта Чакыра.
13'
Гости взяли мяч под контроль и немного сбивают темп игры. Достаточно вяло сейчас развиваются события. Трибуны в Тирасполе освистывают соперника, но пока это на динамовцев никак не влияет.
10'
Динамовцы впервые добрались к чужим воротам, но пробить защита Шерифа не позволила.
7'
Опасный момент
Вот это момент у Шерифа! Тираспольцы перехватили мяч на чужой половине, пошла разрезная передача на Луваннора, но тот при выходе один на один пробил в штангу! Снова, похоже, проспал линейный этот рывок, ведь у форварда был офсайд. Однако у нас сегодня работает ВАР.
5'
Ещё один заброс - теперь уже из глубины - в штрафную Динамо, мяч отскочил к Арболеде, который метров с тринадцати с полуоборота пробил очень неточно. Есть подозрение, что в начальной фазе атаки у тираспольцев был офсайд, поэтому гол в любом случае не засчитали бы.
3'
Попытка выполнить подачу с левого фланга в штрафную Динамо провалилась: мяч ушёл намного выше ворот и за лицевую линию.
1'
Свисток
Матч начался! Хорваты разыграли с центра поля.
Команды выходят на поле. Загреб сыграет в жёлтой форме, у Шерифа чёрная экипировка.
Украинский наставник Шерифа Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции сообщил, что уверен в своей команде: "Нам предстоит матч с очень серьёзным соперником. Совсем недавно они обыграли "Тоттенхэм" [в марте 2021 года в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА]. Но мы готовы. Изучили соперника. У них тоже есть слабые места. Постараемся показать хороший футбол и порадовать наших болельщиков. Я уверен в своих ребятах".
Один молдованин в стартовом составе Шерифа. Можно провести параллель с донецким Шахтёром, где украинцев в еврокубках в основе также не так много. Но с другой стороны - результаты в таблице и на табло. Есть ли смысл критиковать?
Инфо
Динамо (старт): Ливакович - Франич, Перич, Теофиль-Катрен, Ристовски - Якич - Оршич, Мишич, Майер, Иванушец - Петкович.
Инфо
Шериф (старт): Атанасиадис - Джульен, Дуланто, Арболеда, Кристиано - Тиль, Аддо - Янсане, Коловос, Траоре - Луваннор.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов УЕФА. Сегодня мы следим за первой встречей раунда плей-офф между Шерифом, который возглавляет Юрий Вернидуб, и загребским Динамо. Возможно, это не красит меня, как объективного журналиста, но я сегодня не буду скрывать, что болею за ту команду, которую уже практически девять месяцев возглавляет наш тренер.
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Комментарии(1)
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Цап-царап (Харків)
17.08.2021 в 22:16
Кто напомнит, в каком году Шериф выиграл у ДК - 2011?
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Анонс матча Шериф - Динамо 17.08.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Шериф (Тирасполь) и командой Динамо (Загреб) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Шериф.

Дата проведения матча: 17.08.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шериф (Тирасполь) и командой Динамо (Загреб):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Шериф осталась с поражением. Столкновение Шериф и Динамо в предыдущем футбольном матче 07.08.2013 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Vernydub, Yuriy и Krznar, Damir разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шериф - Динамо можно посмотреть 17.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шериф - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Шериф был сыгран против Црвена Звезда - 10.08.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

Команда гостей

Название: Динамо (Загреб)
Год основания Динамо (Загреб): 1945
Страна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Легия - 10.08.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Шериф - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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