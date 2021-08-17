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Динамо - Шериф онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 25 августа 2021, 22:00 - Максимир . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Динамо
Загреб
0 - 0
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57'
Шериф
Тирасполь
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
41%
Ничья
29%
Шериф
29%
П1: 1.74 Х: 3.37 П2: 6.33
П1: 1.83 Х: 2.60 П2: 5.00
П1: 1.74 Х: 3.37 П2: 6.33
П1: 1.91 Х: 2.68 П2: 7.44
П1: 1.95 Х: 2.85 П2: 4.70
Интересные факты
  • Динамо Загреб выигрывает первую половину матча в 45% случаев, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 51%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Загреб и ФК Шериф Тирасполь - 1.2.
  • Команда Динамо Загреб проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды ФК Шериф Тирасполь.
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Загреб выиграла 4, команда ФК Шериф Тирасполь выиграла 1, 0 ничьи.
  • Результат первой игры ФК Шериф Тирасполь - Динамо Загреб 3-0.
  • Динамо Загреб забивает 1.8 гола за матч против команды ФК Шериф Тирасполь, а ФК Шериф Тирасполь забивает 0.6 гола против команды Динамо Загреб (в среднем).
  • ФК Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Динамо Загреб лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Загреб% своих матчей.
  • Динамо Загреб выигрывает первый тайм в 45% матчей, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 51% матчей.
  • Когда ФК Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды ФК Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Загреб.
  • Команда Динамо Загреб проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды ФК Шериф Тирасполь (во всех соревнованиях).
  • ФК Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 9 играх.
  • В их последнюю встречу команда ФК Шериф Тирасполь победила в 3 гол(а).
  • ФК Шериф Тирасполь не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Загреб и ФК Шериф Тирасполь - 2.4.
  • Когда Динамо Загреб проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Загреб% своих матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Динамо Загреб's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда ФК Шериф Тирасполь выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Динамо Загреб.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Шериф Тирасполь.
  • Динамо Загреб не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Динамо Загреб забивает 2.14 гола, играя дома, а ФК Шериф Тирасполь забивает 2.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда ФК Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Динамо Загреб выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда ФК Шериф Тирасполь выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-5 в пользу команды Динамо Загреб
Личные встречи
Динамо
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Шериф 3 - 0 Завершен Динамо
Лига Чемпионов 2013/2014
07.08.2013 - 20:00 Шериф 0 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Шериф 3 - 0 Завершен Динамо П
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 22:00 Легия 0 - 1 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
04.08.2021 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершен Легия Н
Лига Чемпионов 2021/2022
27.07.2021 - 19:00 Омония 0 - 1 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.07.2021 - 21:00 Динамо 2 - 0 Завершен Омония В
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Последние матчи - Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Шериф 3 - 0 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 20:00 Шериф 1 - 0 Завершен Црвена Звезда В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 22:00 Црвена Звезда 1 - 1 Завершен Шериф Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.07.2021 - 20:00 Шериф 3 - 1 Завершен Алашкерт В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Алашкерт 0 - 1 Завершен Шериф В
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
41%
Ничья
29%
Шериф
29%
П1: 1.74 Х: 3.37 П2: 6.33
П1: 1.83 Х: 2.60 П2: 5.00
П1: 1.74 Х: 3.37 П2: 6.33
П1: 1.91 Х: 2.68 П2: 7.44
П1: 1.95 Х: 2.85 П2: 4.70
Статистика матча
6
Угловые
2
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
51'
Совсем ничего не получается у Загреба. Такое ощущение, что хорваты готовы вывесить белый флаг.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Шериф без проблем сохраняет отрыв в три мяча – теперь от Лиги Чемпионов команду Юрия Вернидуба отделяют лишь 45 минут. Да, инициатива полностью на стороне загребского Динамо, но хорваты атакуют слишком академично. Счет по игре.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен – в Загребе пока без голов.
45'
Инфо
Две минуты судья добавил к первому тайму.
44'
Петкович теперь пытался забить ударом через себя – и снова мимо.
42'
Фирменный удар Петковича выше ворот после навеса от углового. Нет, сегодня Динамо не ставит неразрешимых задач перед обороной Шерифа.
Инфо
8-3 по ударам в пользу Динамо, но главный момент матча был именно у Шерифа.
32'
Загреб остроумно разыграл угловой – Мишич в касание стрелял метров с 13-ти, однако мяч традиционно для Динамо ушел выше ворот.
30'
Чуть автогол не случился у ворот Шерифа после навеса Оршича с левого фланга!
27'
Ливакович безукоризненно сыграл на выходе после углового от Шерифа.
23'
Шериф после активного начала полностью сосредоточился на защите своих ворот. Что ж, это вполне логично.
19'
Мохаррами решился на удар метров с 20-ти – и снова мяч улетел куда-то на трибуны.
14'
Оршич со штрафного запустил мяч намного выше перекладины.
13'
Желтая карточка
Желтые карточки для Адама Траоре и Костанзы. Оба из Шерифа.
7'
Опасный момент
Атанасиадис вытащил мяч из-под перекладины после удара Петковича!
4'
Опасный момент
Шериф мог закрывать игру уже в дебюте! Тилль вышел один на один с вратарем, но левой пробил в ближнюю штангу.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Динамо Загреб: Ливакович, Мохаррами, Теофиль-Катрин, Ристовски, Иванушец, Франьич, Мишич, Маер, Чоп, Петкович, Оршич.
Шериф: Атанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Костанза, Коловос, Тилль, Аддо, Луваннор, Траоре, Кастаньеда.
Инфо
Неделю назад Шериф шокировал хорватов, отгрузив в их ворота три безответных мяча. Молдова просто невероятно близка к дебюту в группе Лиги Чемпионов.
Добрый вечер! Год назад Сергей Ребров вывел Ференцварош в групповой этап Лиги Чемпионов. Сегодня проделать аналогичный путь с молдавским Шерифом попробует еще один украинский специалист Юрий Вернидуб. Ответный матч плей-офф раунда квалификации ЛЧ между загребским Динамо и Шерифом начнется в 22:00 по Киеву. Оставайтесь с нами!
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Комментарии(2)
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alex.belogubko (одесса)
25.08.2021 в 13:12
Давай ДУБ вперёд за бабками
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-1
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Просто Квашин (Харьков)
25.08.2021 в 21:45
закати ГУБУ....
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0
0


Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Шериф 25.08.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Динамо (Загреб) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Максимир.

Дата проведения матча: 25.08.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Загреб) и командой Шериф (Тирасполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шериф, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Шериф и Динамо в предыдущем футбольном матче 17.08.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Шериф можно посмотреть 25.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Динамо - Шериф, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Загреб)
Год основания Динамо (Загреб): 1945
Страна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Шериф - 17.08.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

Команда гостей

Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команды Шериф был сыгран против Динамо - 17.08.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

Следите за результатами матча Динамо - Шериф онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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