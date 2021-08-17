Динамо - Шериф онлайн трансляция матча

Динамо Загреб выигрывает первую половину матча в 45% случаев, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 51%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Загреб и ФК Шериф Тирасполь - 1.2.

Команда Динамо Загреб проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды ФК Шериф Тирасполь.

Из последних 5 встреч команда Динамо Загреб выиграла 4, команда ФК Шериф Тирасполь выиграла 1, 0 ничьи.

Результат первой игры ФК Шериф Тирасполь - Динамо Загреб 3-0.

Динамо Загреб забивает 1.8 гола за матч против команды ФК Шериф Тирасполь, а ФК Шериф Тирасполь забивает 0.6 гола против команды Динамо Загреб (в среднем).

ФК Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Динамо Загреб лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Загреб% своих матчей.

Динамо Загреб выигрывает первый тайм в 45% матчей, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 51% матчей.

Когда ФК Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.

Недавнее выступление команды ФК Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Загреб.

Команда Динамо Загреб проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды ФК Шериф Тирасполь (во всех соревнованиях).

ФК Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 9 играх.

В их последнюю встречу команда ФК Шериф Тирасполь победила в 3 гол(а).

ФК Шериф Тирасполь не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Загреб и ФК Шериф Тирасполь - 2.4.

Когда Динамо Загреб проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Загреб% своих матчей.

ФК Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Динамо Загреб's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда ФК Шериф Тирасполь выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Динамо Загреб.

Победителем прошлой встречи была команда ФК Шериф Тирасполь.

Динамо Загреб не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Динамо Загреб забивает 2.14 гола, играя дома, а ФК Шериф Тирасполь забивает 2.86 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда ФК Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.

ФК Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.