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Металлист 1925 - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 сентября 2021, 17:00 - FC Metalist Training Ground . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
0 - 2
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73'
Динамо
Киев
Ход матча
1' Денис Гармаш 1' Виктор Цыганков 16' Chenbay, Sergiy 32' Marlyson 45' Zabarnyi, Illia
46' Богдан Леднев Вышел: Денис Гармаш 68' Карлос Де Пена Вышел: Вербич, Бенжамин 68' Александр Андриевский Вышел: Владимир Шепелев
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
26%
Ничья
26%
Динамо
49%
П1: 51.00 Х: 24.00 П2: 1.01
П1: 51.00 Х: 24.00 П2: 1.01
П1: 51.00 Х: 24.00 П2: 1.01
П1: 7.30 Х: 3.30 П2: 1.55
Интересные факты
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Динамо Киев выигрывает в 40%.
  • Металлист 1925 забивает 1.35 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Металлист 1925 проиграл 3 матчей подряд.
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 31% матчей, Динамо Киев выигрывает в 40% матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Yuri Batyushin лучший бомбардир Металлист 1925 с 2 голами. Vitaliy Buyalskiy забил 5 раз за Динамо Киев
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Металлист 1925 проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Металлист 1925 не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 35% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
13.08.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 21:30 Динамо 4 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Динамо 0 - 3 Завершен Интер П
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай В
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Главные события
68'
Карлос Де Пена
Вышел: Вербич, Бенжамин
68'
Александр Андриевский
Вышел: Владимир Шепелев
46'
Богдан Леднев
Вышел: Денис Гармаш
45'
Zabarnyi, Illia
Marlyson
32'
Chenbay, Sergiy
16'
1'
Денис Гармаш ГООЛ!
1'
Виктор Цыганков ГООЛ!
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
26%
Ничья
26%
Динамо
49%
П1: 51.00 Х: 24.00 П2: 1.01
П1: 51.00 Х: 24.00 П2: 1.01
П1: 51.00 Х: 24.00 П2: 1.01
П1: 7.30 Х: 3.30 П2: 1.55
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
    16
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
    32
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
    45
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
    68
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
    46
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
    1
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
    68
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 19
    Zubkov, Illya
    Нападающий
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
    1
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 7
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
36%
Владение мячом
64%
Удары в створ
6
4
Сейвы
7
Штрафные
5
5
Фолы
4
2
Удары мимо
10
Угловые
6
2
ЖК
1
Офсайды
3
Live Zone
Трансляция
68'
Замена
Андриевский заменен на Шепелева.
68'
Замена
Вербич вышел вместо Де Пены.
67'
Опасный момент
Сидоренко в прыжке отразил удар от Цыганкова с правого фланга штрафной!
64'
Цыганков сам взялся пробивать со штрафного, но направил мяч выше ворот.
63'
Голодюк сбил Цыганкова при смещении Виктора с правого фланга ко штрафной.
61'
Офсайд
Шкурин попал в офсайд при передаче по левому флангу от Де Пены.
59'
Динамо удерживает мяч у центральной линии.
57'
Опасный момент
Арбитр оставил гол в силе!
55'
Сейчас еще и главный все посмотрит.
54'
Сейчас все меряет VAR.
52'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача от Де Пены с левого фланга была завершена Гармашем на ближней штанге, но из офсайда ли, как посчитал арбитр?!
49'
Ченбай завалился перед чужой штрафной во время смещения с левого фланга, но арбитры фола не увидели.
47'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шкурин грудью сумел удачно перевести подачу с левого фланга от Миколенко на находившегося у него за спиной Цыганкова, который сразу же расстрелял ворота.
46'
Замена
Гармаш вступил в игру вместо Леднева.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+5'
Опасный момент
Плотны удар от Сидорчука с правого фланга штрафной прошел над воротами!
45+3'
Сидоренко забрал в руки подачу Андриевского с правого фланга.
45+1'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 4 мин.
45+1'
Желтая карточка
Накладка в центре поля от Забарного против Ременюка завершилась предупреждением.
45'
Сидорчук мощным ударом издали пробил над правой штангой!
43'
Навес с правого фланга от Савина Марлисон завершал ударом головой прямиком в руки Бойко.
41'
Офсайд
Миколенко был в офсайде в момент заброса на левый фланг штрафной, после чего прострелил неточно.
39'
Опасный момент
Перекладина! В ответной атаке Савин навесил с правого фланга, но Ременюк завершил момент ударом в перекладну над дальним верхним углом!
38'
Инфо
ГОЛ ОТМЕНЕН! VAR увидел офсайд у Сироты.
35'
ГОЛ! Кендзера со второго этажа попал мячом в перекладину, после подачи углового с правого фланга, после чего Сирота блокировал голкипера, пока партнер добивал в пустые!
34'
Миколенко с левого фланга навесил намного выше роста партнеров по атаке.
32'
Желтая карточка
В итоге, Марлисон обошелся лишь желтой.
31'
Марлисон совершил накладку против Миколенко на правом фланге обороны.
28'
Навес от Цыганкова с правого фланга пришелся прямиком в руки Сидоренко.
26'
Мощный удар от Андриевского из зоны перед штрафной запустил мяч высоко над воротами.
24'
Динамо вновь удерживает мяч на чужой половине, но без продвижения.
21'
Навес от Савина с правого фланга в падении последовательно не сумели завершить Марлисон и Голодюк.
19'
Харьковчане играют на банальный отбой.
17'
Опасный момент
Скидку головой от Забарного, при подаче углового с правого фланга, на дальней штанге не успел замкнуть Кендзера.
16'
Желтая карточка
Ченбай получил желтую за атаку со спины против Цыганкова на левом фланге обороны.
15'
Фол в атаке от Де Пены у боковой границы поля на левом фланге.
12'
Опасный момент
Андриевский прострелил на ближнюю с правого фланга, но Шкурину не удалось направить мяч мимо ног Сидоренко в ближнем бою!
10'
Свалился мяч с ноги у Миколенко во время прострела с левого фланга, и отправился в сетку с внешней стороны у ближней штанги.
8'
Ермаков неточной передачей по правому флангу подарил мяч соперникам, вместе момента для Савина.
6'
Опасный момент
Шершень вовремя накрыл удар Леднева из правого фланга штрафной, после передачи Андриевского.
4'
Подача со штрафного от Де Пены на левом фланге была перехвачена, а Цыганков в дальней стороне поля с отскока пробил неточно.
2'
Опасный момент
Сидоренко легко забрал попытку дальнего удара от Сидорчука с левого фланга.
1'
Киевляне легко захватили инициативу на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бущан, Вербич, Шепелев, Шабанов, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга.
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Леднев, Де Пена — Шкурин.
Запасные: Шелихов, Западня, Квакич, Батюшин, Протасов, Кравченко, Фабиньо, Задерака, Зубков.
Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Ченбай — Габелок — Савин, Крыськив, Голодюк, Ременюк — Марлисон.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют харьковский Металлист 1925 и Динамо Киев.
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Комментарии(3)
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avatar
ua-football-2021 (Київ)
11.09.2021 в 17:48
За що ЖК Забарному? Хай розкажуть ті, хто волає про те що судді під суркісами.
Ответить
+1
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
11.09.2021 в 17:34
І де ЧК???
Ответить
+1
0
Sergiy Matis (Кобеляки)
10.09.2021 в 13:30
Металл вперёд!
Ответить
0
-3


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Анонс матча Металлист 1925 - Динамо 11.09.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 11.09.2021
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Динамо можно посмотреть 11.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против СК Днепр-1 - 28.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Колос - 28.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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