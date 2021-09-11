Металлист 1925 - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист 1925 - Динамо 11.09.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 11.09.2021

Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против СК Днепр-1 - 28.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Колос - 28.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

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