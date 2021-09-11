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Рух - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 сентября 2021, 14:00 - Skif Stadium . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
Обновить
3'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Рух
35%
Ничья
29%
Заря
35%
П1: 3.93 Х: 3.62 П2: 1.91
П1: 3.60 Х: 2.60 П2: 2.20
П1: 3.93 Х: 3.62 П2: 1.91
П1: 3.89 Х: 3.63 П2: 1.92
П1: 3.90 Х: 2.60 П2: 2.28
Интересные факты
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.29 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Год назад, FC Rukh Lviv была на 14 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 10 месте с 7 очками.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 14% случаев, Заря Луганск выигрывает в 25%.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 2 гол(а).
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 14% матчей, Заря Луганск выигрывает в 25% матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против FC Rukh Lviv (4-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 33% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Заря
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Рух 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Ворскла В
Лига Европы 2021/2022
26.08.2021 - 19:30 Заря 2 - 3 Завершен Рапид П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 4 Завершен Заря В
Лига Европы 2021/2022
19.08.2021 - 22:00 Рапид 3 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
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Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Рух
35%
Ничья
29%
Заря
35%
П1: 3.93 Х: 3.62 П2: 1.91
П1: 3.60 Х: 2.60 П2: 2.20
П1: 3.93 Х: 3.62 П2: 1.91
П1: 3.89 Х: 3.63 П2: 1.92
П1: 3.90 Х: 2.60 П2: 2.28
Составы команд
Стартовый состав
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 93
    Roman, Vitaliy
    Защитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 8
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 4
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 9
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 33
    Бандура Александр
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 4
    Ловро Цвек
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 20
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 36
    Zhylkin, Anton
    Вратарь
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
Тренеры
  • Kuchuk, Leonid
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
1
Штрафные
Фолы
1
Live Zone
Трансляция
3'
Белый забрасывал мяч на правый фланг штрафной, однако Притулу убрал корпусом Имереков.
2'
Рух старается установить контроль на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Жилкин, Снурницын, Цвек, Казаков, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Громов, Шахаб.
Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Назарина — Кочергин, Кабаев, Булеца, Аллахьяр — Гладкий.
Запасные: Бандура, Таллес, Кузык, Гагун, Стаменкович, Кондраков, Сыч, Кухарук, Лях.
Рух: Панькив — Роман, Белый, Мартынюк, Мысык — Карасюк — Климчук, Притула, Федорчук, Бойчук — Борячук.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют львовский Рух и луганская Заря.
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Анонс матча Рух - Заря 11.09.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 11.09.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Заря в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Заря можно посмотреть 11.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший матч команды Рух был сыгран против ФК Львов - 29.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Ворскла - 29.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Рух - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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