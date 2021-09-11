Рух - Заря онлайн трансляция матча

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.

FC Rukh Lviv забивает 1.29 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Год назад, FC Rukh Lviv была на 14 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 10 месте с 7 очками.

FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 14% случаев, Заря Луганск выигрывает в 25%.

В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 2 гол(а).

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 14% матчей, Заря Луганск выигрывает в 25% матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.

Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против FC Rukh Lviv (4-0 дома и 2-0 на выезде)