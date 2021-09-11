Рух - Заря онлайн трансляция матча

Поединок между командой Рух (Львов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Skif Stadium.
Дата проведения матча: 11.09.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Заря (Луганск):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Заря в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Прошедший матч команды Рух был сыгран против ФК Львов - 29.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Заря был сыгран против Ворскла - 29.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
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