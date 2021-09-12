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Колос - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 сентября 2021, 17:00 - Колос . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Serputko, Gennadi
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 2
Матч завершен
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
11' Drambaev, Oleksandr Вышел: Kholod, Artem 15' Кирилл Петров 16' Дмитрий Топалов 26' Кулаков, Андрей 34' Максим Чех 37' Александр Черноморец
46' Shostak, Denys Вышел: Владислав Клименко 53' Кулаков, Андрей 57' Ника Сичинава Вышел: Владимир Лысенко 58' Diego Carioca Вышел: Ренан 59' Кулаков, Андрей Вышел: V'Yunnik, Bogdan 59' Кашчук, Олексий Вышел: Svitiukha, Denys 69' Zolotov, Nikolay 70' Мышньов, Дмитрий Вышел: Никита Петерман 71' Вячеслав Чурко Вышел: Денис Костышин 71' Владимир Лысенко 72' Владимир Лысенко 83' Rom, Matija 83' Владислав Клименко 85' V'Yunnik, Bogdan 86' Денис Костышин
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Колос
23%
Ничья
38%
ФК Мариуполь
38%
П1: 29.00 Х: 4.62 П2: 1.24
П1: 2.25 Х: 8.00 П2: 6.50
П1: 29.00 Х: 4.62 П2: 1.24
П1: 30.00 Х: 4.96 П2: 1.22
П1: 2.20 Х: 2.70 П2: 3.95
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 4, команда Мариуполь выиграла 1, 0 ничьи.
  • Год назад, Мариуполь была на 5 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 16 месте с 1 очками.
  • Колос Ковалёвка забивает 1.6 гола за матч против команды Мариуполь, а Мариуполь забивает 0.8 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • У команды Колос Ковалёвка серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Мариуполь без побед в последних 6 играх.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • В домашних матчах Колос Ковалёвка не проигрывает Мариуполь в последних 3 встречах.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мариуполь (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 3 гол(а).
  • Мариуполь проиграл 5 матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Мариуполь - 2.4.
  • Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Мариуполь выигрывает в 13%.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Мариуполь - 1.2.
  • Мариуполь без побед над Колос Ковалёвка в последних 3 играх.
  • Команда Мариуполь выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Выездная статистика Мариуполь в сезоне 0-1-2
  • Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.
  • Мариуполь не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Колос Ковалёвка забивает 1.11 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 30% матчей, Мариуполь выигрывает в 13% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка без побед в последних 5 играх.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.
  • Мариуполь пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • В прошлом сезоне Колос Ковалёвка выиграл обе игры против Мариуполь (1-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Мариуполь не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Мариуполь проиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • Колос Ковалёвка не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 8 встреч, Колос Ковалёвка выиграла 3 раз. также было 1 ничей, и Мариуполь выиграла 4 раза.
  • За последние 5 встреч когда Колос Ковалёвка команда играла дома, команда Колос Ковалёвка выиграла 2 раз, 1 сыграли вничью и 2 победы команды Мариуполь.
Личные встречи
Колос
4
Побед
10
Игр
5
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 17:00 Колос 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.07.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 17:00 Колос 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Рух Н
Лига конференций 2021/2022
10.08.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Колос Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 17:00 Колос 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 4 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
16.08.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
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Главные события
Денис Костышин
86'
85'
V'Yunnik, Bogdan
Rom, Matija
83'
83'
Владислав Клименко
ГООЛ! Владимир Лысенко
72'
Вячеслав Чурко
Вышел: Денис Костышин
71'
Владимир Лысенко
71'
70'
Мышньов, Дмитрий
Вышел: Никита Петерман
Zolotov, Nikolay
69'
59'
Кулаков, Андрей
Вышел: V'Yunnik, Bogdan
59'
Кашчук, Олексий
Вышел: Svitiukha, Denys
Diego Carioca
Вышел: Ренан
58'
Ника Сичинава
Вышел: Владимир Лысенко
57'
53'
Кулаков, Андрей
46'
Shostak, Denys
Вышел: Владислав Клименко
Александр Черноморец
37'
34'
Максим Чех
26'
Кулаков, Андрей ГООЛ!
16'
Дмитрий Топалов ГООЛ!
Кирилл Петров
15'
11'
Drambaev, Oleksandr
Вышел: Kholod, Artem
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Колос
23%
Ничья
38%
ФК Мариуполь
38%
П1: 29.00 Х: 4.62 П2: 1.24
П1: 2.25 Х: 8.00 П2: 6.50
П1: 29.00 Х: 4.62 П2: 1.24
П1: 30.00 Х: 4.96 П2: 1.22
П1: 2.20 Х: 2.70 П2: 3.95
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Makhankov, Volodymyr
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
    57
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
    71
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
    58
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
    69
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
    37
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
    15
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
    83
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
    59 53 26
  • 18
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
    59
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
    16
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
    46
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
    70
  • 21
    Максим Чех
    34
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
    11
Запасные игроки
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 16
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
    86
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    72 71
  • 71
    Svitiukha, Denys
    Нападающий
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
    83
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 97
    Kholod, Artem
    Защитник
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
    85
Тренеры
  • Kuznetsov, Sergey
  • Markevych, Ostap
Статистика матча
57%
Владение мячом
43%
15
Штрафные
25
2
Офсайды
1
23
Фолы
14
5
Удары мимо
5
13
Блокировано ударов
7
Угловые
6
ЖК
4
7
Удары в створ
3
1
Сейвы
6
Трансляция
90+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вьюнник убежал в контратаку по правому флангу, после чего нашел одинокого Топалова перед штрафной, который затем пробил мимо голкипера!
90'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 5 мин.
88'
Петров пробил с дальней дистанции, но рикошет от Чеха отправил мяч над перекладиной.
86'
Желтая карточка
Костышин решил подрисовать фол соперников на правом фланге штрафной.
85'
Желтая карточка
Вьюнник получил желтую за помеху Петрову исполнить штрафной удар в центре поля.
83'
Желтая карточка
Ром и Клименко поцапались в штрафной Мариуполя во время подготовки углового.
80'
Гости сейчас просто стараются отбиваться.
78'
Навес от Ренана с правого фланга защитники вынесли из штрафной.
75'
Опасный момент
Плотный удар от Богданова с левого фланга прошел в сторону от ближней штанги!
72'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ренан пробежался по правому флангу, после чего выкатил мяч для Лысенко в центр штрафной.
72'
Желтая карточка
Лысенко в подкате на чужой половине сбил Чеха.
71'
Замена
Костышин вышел на поле вместо Чурко.
70'
Замена
Мишнева заменил Петерман.
69'
Желтая карточка
Золотов сбил Свитюху при контратаке соперников.
67'
Опасный момент
Кудрик сумел парировать завершение прострела с левого фланга на ближнюю штангу в исполнении Богданова!
64'
Колос пытается удерживать контроль мяча от соперников у центральной линии.
61'
Опасный момент
Свитюха не смог поймать на ногу тяжелую подачу с левого фланга в центр штрафной.
59'
Замена
Свитюха сменил Кащука.
59'
Замена
Вьюнник вышел вместо Кулакова.
58'
Замена
Диего был заменен на Ренана.
58'
Замена
Лысенко вышел вместо Ситчинавы.
57'
Опасный момент
Удар от Диего с острого угла на левом фланге штрафной был блокирован.
55'
Офсайд
В офсайд попал Ситчинава при забросе по правому флангу атаки.
53'
Желтая карточка
Подкат от Кулакова на левом фланге атаки пришелся точно в ноги Рома.
51'
Ситчинава наносил удар с носка от правого угла вратарской, но напоролся на блок со стороны сразу двух соперников.
49'
Перехвачен защитником прострел от Ильина с правого фланга от лицевой.
47'
Офсайд
Топалов залез в офсайд при переводе на левый фланг атаки.
46'
Замена
Клименко вышел на поле вместо Шостака.
Свисток
Второй тайм начался!
Команды в первом тайме сумели показать первоклассный атакующий футбол. Колос будто бы проспал стартовый отрезок, а когда включился в игру, то уже проигрывал в два мяча. За оставшееся время до конца первой половины матча партнеры создали достаточно моментов для Ники Ситчинавы, вот только форвард запорол все, что возможно, поэтому счет перед перерывом так и остался неудачным для хозяев. есть подозрение, что на этом наша игра точно себя не исчерпала.
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Ром попытался пробить издали с правого фланга, но мяч в створ ворот не отправил.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 3 мин.
43'
Опасный момент
Ситчинава слету замыкал скидку от Чурко на левый угол вратарской, но пробил очень слабо и прямиком в руки голкиперу.
41'
Опасный момент
Немногим не дотянулся Ситчинава до прострела с левого фланга от Золотова на ближнюю штангу!
39'
Опасный момент
Прострел с правого фланга нашел Богданова в центре штрафной, но с первым ударом справился Кудрик, а добивание прошло над перекладиной!
36'
Желтая карточка
Черноморец подкатился со спины против Кащука на левом фланге атаки.
35'
Удар от Богданова со штрафного пришелся в стенку.
34'
Желтая карточка
Ситчинава был сбит перед чужой штрафной подножкой от Чеха.
32'
Опасный момент
Ситчинава замыкал отскок мяча перед чужой штрафной, после заблокированного удара Милько, но Кудрик спас ворота.
30'
Опасный момент
Кулаков получил очередной пас на правый фланг штрафной, но в этот раз в дальний угол ударом низом уже не попал!
28'
Колос сыпется со страшной силой.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кащук во время контратаки дотащил мяч до штрафной, после чего отдал передачу на правый фланг, а Кулаков пробил между ног голкиперу!
24'
Игроки Мариуполя пролетели мимо подачи с правого фланга, после чего Ситчинава в касание замыкал перед вратарской, но в створ не попал.
22'
Опасный момент
Шостак выдал пас на левый фланг штрафной для Кулакова, но партнер в падении пробил мимо дальней штанги.
20'
Кудрик спокойно забрал подачу с левого фланга во вратарскую от Золотова.
18'
Опасный момент
Кулаков сумел с острого угла на правом фланге штрафной перебросить голкипера, после заброса от Мишнева, однако в створ не попал!
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Топалов сумел воспользоваться отскоком в центр штрафной, после попадания Кащука со стандарта на правом фланге в ближний каркас ворот!
14'
Желтая карточка
Петров получил мяч между ног от Кащука на левом фланге обороны, после чего был тут же сбит соперником.
12'
Четкий отбор от Кащука против Золотова, который проходил по левому флангу.
10'
Замена
Холод был вынужден выйти вместо Драмбаева.
9'
Руку Драмбаеву замотали, но замена все-таки нужна.
7'
Драмбаев мог и руку сломать, улетев в рекламный щит, после толчка в спину от Рома на фланге.
6'
Подача от Ильина с правого фланга завершилась простым выносом от Удода.
4'
Чурко был сбит во время рывка по правому флангу атаки, но он начал терять равновесие еще до контакта с соперником.
3'
Диего в центре поля налетел на Чеха.
1'
Ильин навешивал с правого фланга, но Ситчинава в штрафной совершил фол.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Турбаевский, Холод, Микицей, Петерман, Клименко, Хромей, Никитишин, Свитюха, Вьюнник.
Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Удод, Меличенко, Драмбаев — Чех — Кащук, Мишнев, Шостак, Топалов — Кулаков.
Запасные: Фесюн, Гавриш, Новак, Нгамба, Задоя, Костышин, Нуриев, Ренан, Лысенко.
Колос: Маханьков — Ром, Петров, Черноморец, Золотов, Ильин — Чурко, Милько, Богданов, Кариока — Ситчинава.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Геннадий Серпутько (Одесса, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и Мариуполь.
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Комментарии(1)
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Siren05 (Мариуполь)
12.09.2021 в 17:03
Защиты в центре практически нет. Пацаны молодые и несыгранные. 2- 3 гола получаем минимум. Увы. Рад бы ошибиться...
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Анонс матча Колос - ФК Мариуполь 12.09.2021, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 12.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Kuznetsov, Sergey и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Мариуполь можно посмотреть 12.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Мариуполь - 12.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Колос - 12.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Колос - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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