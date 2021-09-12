Ворскла - Десна онлайн трансляция матча

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 12.09.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Десна (Чернигов):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и Десна в предыдущем футбольном матче 05.05.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Заря - 29.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Верес - 29.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.
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