Ворскла - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Десна 12.09.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 12.09.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и Десна в предыдущем футбольном матче 05.05.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Заря - 29.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Верес - 29.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

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