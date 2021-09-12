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Ворскла - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 сентября 2021, 19:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
2 - 2
Матч завершен
Десна
Чернигов
Ход матча
4' Пуцлин 12' Евгений Селин 16' Тилль, Оливье 17' Руслан Степанюк 25' Voloshyn, Vikentii 28' Voloshyn, Vikentii 32' Денис Безбородько 41' Егор Картушов
47' Якубу, Наджиб Вышел: Сергей Яворский 47' Voloshyn, Vikentii Вышел: Владислав Калитвинцев 59' Склярп, Александр Вышел: Владислав Вакула 64' Тарас Завийский 68' Rangelov B. Вышел: Иван Пешич 70' Валерий Бондаренко 73' Денис Безбородько Вышел: Филипп Будковский 81' Евгений Цымбалюк 85' Владислав Вакула Вышел: Kravchuk, Danylo
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
45%
Ничья
30%
Десна
25%
П1: 5.11 Х: 1.39 П2: 7.16
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 5.11 Х: 1.39 П2: 7.16
П1: 8.86 Х: 1.18 П2: 10.50
П1: 2.45 Х: 2.60 П2: 3.80
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Десна Чернигов - 1.4.
  • Когда Десна Чернигов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 37% матчей, Десна Чернигов выигрывает в 27% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Десна Чернигов - 0.4.
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 1, команда Десна Чернигов выиграла 3, 1 ничьи.
  • Ruslan Yuriiovych Stepanyuk лучший бомбардир Ворскла Полтава с 4 голами. Denys Bezborodko забил 4 раз за Десна Чернигов
  • Ворскла Полтава забивает 1.84 гола, играя дома, а Десна Чернигов забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ворскла Полтава выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Десна Чернигов.
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Ворскла Полтава забивает 0.4 гола за матч против команды Десна Чернигов, а Десна Чернигов забивает 1 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Oleksandr Sklyar получил больше всего желтых карточек (3) в Ворскла Полтава. Yevhen Selin получил 3 в Десна Чернигов.
  • У команды Десна Чернигов серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Десна Чернигов 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Десна Чернигов выигрывает в 27%.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Десна Чернигов's.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.
  • Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 3-1-0
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Olivier Thill отдал больше всего передач в Ворскла Полтава с 3 передачами. Vladislav Kalitvintsev лучший распасовщик Десна Чернигов (3 передач)
  • Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 12 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Десна Чернигов выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-11 в пользу команды Ворскла Полтава
  • Игры прошлого года: 1-1 (Ворскла Полтава дома) и 1-0 (Десна Чернигов дома).
  • В Премьер-лига, Ворскла Полтава одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 27% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
4
Побед
13
Игр
4
Побед
Десна
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 Ворскла 1 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Ворскла
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 14:00 Десна 0 - 4 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 21:30 Динамо 4 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
09.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ингулец В
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Новости команд
Главные события
Владислав Вакула
Вышел: Kravchuk, Danylo
85'
81'
Евгений Цымбалюк
73'
Денис Безбородько
Вышел: Филипп Будковский
Валерий Бондаренко
70'
Rangelov B.
Вышел: Иван Пешич
68'
64'
Тарас Завийский
Склярп, Александр
Вышел: Владислав Вакула
59'
Якубу, Наджиб
Вышел: Сергей Яворский
47'
47'
Voloshyn, Vikentii
Вышел: Владислав Калитвинцев
41'
Егор Картушов
32'
Денис Безбородько ГООЛ!
28'
Voloshyn, Vikentii
25'
Voloshyn, Vikentii ГООЛ!
ГООЛ! Руслан Степанюк
17'
Тилль, Оливье
16'
12'
Евгений Селин
ГООЛ! Пуцлин
4'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
45%
Ничья
30%
Десна
25%
П1: 5.11 Х: 1.39 П2: 7.16
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 5.11 Х: 1.39 П2: 7.16
П1: 8.86 Х: 1.18 П2: 10.50
П1: 2.45 Х: 2.60 П2: 3.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
    70
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
    47
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
    16
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
    17
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
    59
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
    4
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 73
    Rangelov B.
    68
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
    73 32
  • 2
    Zhuk, Vadim
    Защитник
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
    64
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
    47 28 25
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
    81
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
    12
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
    41
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 7
    Сергей Болбат
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 99
    Владислав Вакула
    Полузащитник
    85
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 9
    Иван Пешич
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 6
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Александр Рябокон
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
14
Штрафные
11
11
Фолы
13
4
Удары в створ
7
2
ЖК
5
4
Угловые
7
5
Удары мимо
3
3
Блокировано ударов
1
5
Сейвы
2
Офсайды
1
Трансляция
90'
Инфо
3 мин. добавлено.
89'
Замена
Ковтун сменил Болбата.
85'
Замена
Кравчук сменил Вакулу.
82'
Опасный момент
Подача Калитвинцева со средней дистанции пришлась прямо в руки Ризныку.
81'
Желтая карточка
Цымбалюк получил желтую за фол против Вакулы.
78'
Инфо
Статистика ударов в створ - 6:4 в пользу Десны.
75'
Опасный момент
Прорыв Болбата закончился ударом с острого угла! Ризнык внимателен в эпизоде.
73'
Замена
Будковский сменил Безбородько.
70'
Желтая карточка
Бондаренко получил желтую за опасную игру.
68'
Замена
Пешич сменил Рангела.
64'
Желтая карточка
Желтая Завийскому за фол против Рангела.
62'
Инфо
Владение мячом - 54%/46% в пользу Ворсклы.
60'
Опасный момент
Тотовицкий здорово пробил с угла вратарской! Ризнык спас! Еще добивание! Завийский не попал по мячу.
59'
Замена
Вакула сменил Скляра.
55'
Опасный момент
Не успевал Жук закрыть пространство для удара Рангела, но удар последнего головой пришелся мимо створа.
51'
Ворскла владеет мячом. Моментов не наблюдается.
48'
Мысак забирает мяч в руки после прострела Яворского. Атака полтавчан провалилась.
46'
Замена
Яворский сменил Якубу.
46'
Замена
Калитвинцев сменил Волошина.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Отличный тайм! Быстрые голы полтавчан внушили уверенность, что игра пройдет в доминировании Ворсклы, но защитники полтавчан "наварили" в своих владениях. Много борьбы и фолов было в первой половине. Бойко раздал карточки, но градус встречи только увеличился. Вторая половина интригует.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлено.
43'
Немного упал темп встречи. Ворскла с мячом.
40'
Желтая карточка
Желтая Картушову за фол против Челядина.
36'
Степанюк пострадал после фола Селина. Без желтой в этой ситуации.
32'
Гоооол!!!
Не забиваешь ты - вынимаешь второй! Безбородько принял пас Тотовицкого на грани офсайда и пробил под штангу! 2:2! Интрига жива!
29'
Опасный момент
Степанюку никто не мешал забивать! Никто Руслана не накрывал, но штанга!
28'
Желтая карточка
Успел Волошин и пожелтеть. Фол против Якубу.
26'
Гоооол!!!
Якубу ошибся на фланге обороны. Волошин воспользовался этим подарком, ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку! 2:1!
23'
Тотовицкий уже собирался пробивать после короткого розыгрыша, но его накрыл защитник.
20'
Комфортный счет для полтавчан, можно мяч поперек покатать.
17'
Гоооол!!!
Отличная передача Скляра на ход Степанюку! Руслан вырвался на рандеву с Мысаком и пробил в дальний! 2:0!
15'
Желтая карточка
Желтая Тиллю за срыв атаки.
12'
Желтая карточка
Первая желтая в нашем поединке - Селин с горчичником за фол против Пердуты.
10'
Падение Тотовицкого арбитр проигнорировал. Штрафного не будет.
7'
Небольшая суматоха и разброд у черниговской команды. Гости явно не ожидали такого темпа в начале.
4'
Гоооол!!!
Отличное начало для полтавчан! Прошла атака правым флангом, затем была скидка в центр и Пуцлин пробил мимо Мысака! 1:0!
2'
Ворскла атакует с первых минут. Черниговцы прессингуют соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Ворскла, стартовый состав: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Бондаренко, Якубу — Скляр, Пуцлин, Челядин, Тилль — Рангел, Степанюк. Запасные: Ткаченко, Пешич, Яворский, Кравчук, Павлюк, Кушниренко, Вакула.
Десна, стартовый состав: Мысак — Жук, Цымбалюк, Селин, Картушов — Домбровский, Завийский — Волошин, Тотовицкий, Болбат — Безбородько. Запасные: Литовка, Масалов, Ковтун, Арвеладзе, Калитвинцев, Будковский, Дегтярев.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол, представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура УПЛ: Ворскла - Десна. Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Ворскла - Десна 12.09.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 12.09.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и Десна в предыдущем футбольном матче 05.05.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Десна можно посмотреть 12.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Заря - 29.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Верес - 29.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Следите за результатами матча Ворскла - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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