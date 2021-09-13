Верес - ФК Львов онлайн трансляция матча

Анонс матча Верес - ФК Львов 13.09.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 13.09.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Львов, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 02.07.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Dulub, Oleg разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Десна - 29.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Рух - 29.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

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