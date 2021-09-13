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Верес - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 сентября 2021, 19:30 - Авангард . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Козык, Ярослав
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
1 - 0
Обновить
88'
ФК Львов
Львов
Ход матча
14' Yakymets, Vladimir 22' Фране Циряк 44' Алексей Довгий
52' Альваро Вышел: Seka Ernest 53' Kucherov, Valery 59' Геннадий Пасич 61' Сергей Политыло Вышел: Алвес дос Сантос Рожерио 66' Евгений Пасич Вышел: Виталий Тимофеенко 75' Назарий Нич Вышел: Hrysyo, Maksym 75' Андрей Бусько Вышел: Zozulya, Oleksiy 76' Kucherov, Valery Вышел: Никита Полюлях 86' Михаил Сергийчук Вышел: Михаил Шестаков
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Верес
47%
Ничья
24%
ФК Львов
29%
П1: 1.09 Х: 8.68 П2: 47.00
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 1.09 Х: 8.68 П2: 47.00
П1: 1.08 Х: 9.41 П2: 53.00
П1: 3.15 Х: 2.30 П2: 3.05
Интересные факты
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 41% случаев, FC Lviv выигрывает в 31%.
  • Верес Ровно забивает 2.1 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 0.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 1-2-0
  • FC Lviv проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 41% матчей, FC Lviv выигрывает в 31% матчей.
  • Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.
  • Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • FC Lviv без побед в последних 8 играх.
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Год назад, FC Lviv была на 11 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 15 месте с 2 очками.
  • FC Lviv пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Верес Ровно не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
0
Побед
2
Игр
2
Побед
ФК Львов
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
02.07.2021 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершен ФК Львов
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Львов 3 - 1 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 14:00 Десна 0 - 4 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес П
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Рух 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021/2022
23.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер П
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Новости команд
Главные события
Михаил Сергийчук
Вышел: Михаил Шестаков
86'
Kucherov, Valery
Вышел: Никита Полюлях
76'
75'
Назарий Нич
Вышел: Hrysyo, Maksym
75'
Андрей Бусько
Вышел: Zozulya, Oleksiy
Евгений Пасич
Вышел: Виталий Тимофеенко
66'
61'
Сергей Политыло
Вышел: Алвес дос Сантос Рожерио
Геннадий Пасич
59'
ГООЛ! Kucherov, Valery
53'
52'
Альваро
Вышел: Seka Ernest
44'
Алексей Довгий
22'
Фране Циряк
14'
Yakymets, Vladimir
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Верес
47%
Ничья
24%
ФК Львов
29%
П1: 1.09 Х: 8.68 П2: 47.00
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 1.09 Х: 8.68 П2: 47.00
П1: 1.08 Х: 9.41 П2: 53.00
П1: 3.15 Х: 2.30 П2: 3.05
Составы команд
Стартовый состав
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
    59
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
    66
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
    76 53
  • 48
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 10
    Альваро
    Защитник
    52
  • 13
    Назарий Нич
    75
  • 25
    Фране Циряк
    22
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
    44
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
    75
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
    61
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
    14
  • 4
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 24
    Guk, Igor
    Защитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 77
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
Тренеры
  • Вирт, Юрий
  • Dulub, Oleg
Статистика матча
11
Штрафные
15
4
Угловые
5
14
Фолы
9
46%
Владение мячом
54%
5
Удары мимо
5
1
ЖК
3
1
Офсайды
2
3
Удары в створ
1
1
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
76'
Замена
Полюлях сменил Кучерова.
75'
Замена
Зозуля сменил Бусько. Грисьо сменил Ныча.
73'
Инфо
Владение мячом - 54%/46% в пользу Львова.
70'
Опасный момент
Какой хороший удар от Тимофеенко под ближнюю штангу издали! Ильющенко потащил! Сейв!
66'
Замена
Тимофеенко сменил Пасича.
66'
Якимец приходит в себя после падения на спину. Обошлось без серьезной травмы.
64'
Львов владеет мячом. Моментов не наблюдается.
61'
Замена
Шина сменил Политыло.
59'
Желтая карточка
Еще одна желтая за разговоры в нашем матче. Г. Пасич наговорил лишнего.
55'
Ильющенков забрал достаточно простую подачу от Г. Пасича с левого фланга.
53'
Гоооол!!!
Навес Сергийчука с левого фланга! Е. Пасич принял и продлил на Кучерова. Последний пальнул из полукруга! 1:0!
49'
Очередной навес от Альваро на дальнюю штангу. Когут перехватил эту подачу.
47'
Довгий срубил Сергийчука. Свободный для Вереса.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Тайм безголевой, но интересный. Верес больше владел мячом, но атаки были острее у Львова. Впрочем, моменты Пасичей тоже были хороши. Верес при переходе на позиционку теряется и Львов своей контригрой заставляет хозяев ошибаться. Есть чувство, что голы еще увидим.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
44'
Желтая карточка
Довгий получил желтую за споры с арбитром.
41'
Опасная игра против Кучера от Довгого. Без карточек обошлось.
35'
Опасный момент
Прошла подача со штрафного! Довгий пробил низом из пределов штрафной после нескольких рикошетов. Когут на месте!
32'
Инфо
Статистика ударов - 3:2 в пользу Львова.
28'
Опасный момент
Прострел Г. Пасича с левого фланга на дальнюю штангу! Можно было забивать, но Е. Пасич не достал до сферы.
26'
Инфо
По владению - 51%/49% в пользу Вереса.
22'
Желтая карточка
Чиряк получил желтую за отмашку.
21'
Опасный момент
Удар Г. Пасича в падении! Смотрится эффектно, но мяч летит сильно мимо дальнего угла.
18'
Опасный момент
Подача Е. Пасича с правого фланга прилетела в руки Ильющенкову.
14'
Желтая карточка
Желтую получил Якимец за фол против Кучера.
13'
Романчук отдал в обострение, но его передачу перехватили хозяева. Выпад Львовян захлебнулся.
10'
Львов в прессинге. Много борьбы на поле.
8'
Навес с правого фланга в центр от Бусько. Альваро смог принять, но продолжения нет - Мирошник перехватил.
6'
Сергийчук приходит в себя после столкновения с Махмутовичем.
3'
В неспешном темпе развивается поединок. Верес с мячом.
1'
Свисток
Матч начался!
Верес, стартовый состав: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец, Кучеров — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук. Запасные: Кичак, Махнев, Гук, Полюлях, Петько, Тимофеенко, Гечев, Шестаков.
Львов, стартовый состав: Ильющенков — Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец — Довгий, Брикнер, Чиряк — Политыло, Альваро — Ныч. Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Эрнест, Грисьо, Ременяк, Шина, Зозуля, Сорокин.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура УПЛ: Верес - Львов. Начало поединка - 19:30.
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Комментарии(3)
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FCLviv (Львів)
13.09.2021 в 21:10
Верес дно але ми ще більше дно.
Ответить
0
0
angleb1 (киев)
13.09.2021 в 19:30
Какой из вирусов настоящий в этом вирусном дерби? Не помню уже кто в кого переименовывался...
Ответить
+1
-1
androma (Вересневе)
13.09.2021 в 20:44
Нинішний Львів це бувший Верес який став Львовом, а теперішній Верес це бувший Львів який став Вересом коли бувший Верес став Львовом. Все ж просто
Ответить
+1
0


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Анонс матча Верес - ФК Львов 13.09.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 13.09.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Львов, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 02.07.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Dulub, Oleg разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - ФК Львов можно посмотреть 13.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Десна - 29.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Рух - 29.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча Верес - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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