ФК Александрия - Ингулец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.
Дата проведения матча: 10.09.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Ингулец (Петрово):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Ингулец и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Черноморец - 27.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Мариуполь - 28.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ингулец.
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