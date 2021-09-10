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ФК Александрия - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 сентября 2021, 19:30 - КСК Ника Стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Абдула, Анатолий
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
Обновить
50'
Ингулец
Петрово
Ход матча
46' Demchenko, Oleksandr Вышел: Кирилл Ковалец
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
48%
Ничья
19%
Ингулец
33%
П1: 2.25 Х: 2.80 П2: 4.00
П1: 2.50 Х: 2.38 П2: 3.40
П1: 2.25 Х: 2.80 П2: 4.00
П1: 2.27 Х: 2.54 П2: 4.57
П1: 2.17 Х: 2.55 П2: 4.40
Интересные факты
  • Александрия не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 29% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25%.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды FC Ingulets Petrove (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда FC Ingulets Petrove победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и FC Ingulets Petrove - 4.33.
  • Vladislav Baboglo получил больше всего желтых карточек (4) в Александрия. Artem Sitalo получил 2 в FC Ingulets Petrove.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 29% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25% матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Ingulets Petrove.
  • Александрия забивает 1.75 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и FC Ingulets Petrove - 2.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Из последних 3 встреч команда Александрия выиграла 2, команда FC Ingulets Petrove выиграла 1, 0 ничьи.
  • Александрия забивает 2.67 гола за матч против команды FC Ingulets Petrove, а FC Ingulets Petrove забивает 1.67 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Игры прошлого года: 4-3 (Александрия дома) и 1-0 (FC Ingulets Petrove дома).
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Черноморец 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
23.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021/2022
09.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря П
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Главные события
Demchenko, Oleksandr
Вышел: Кирилл Ковалец
46'
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
48%
Ничья
19%
Ингулец
33%
П1: 2.25 Х: 2.80 П2: 4.00
П1: 2.50 Х: 2.38 П2: 3.40
П1: 2.25 Х: 2.80 П2: 4.00
П1: 2.27 Х: 2.54 П2: 4.57
П1: 2.17 Х: 2.55 П2: 4.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 34
    Иван Калюжный
  • 7
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
    46
  • 14
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
Запасные игроки
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
  • 20
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 12
    Gorokh, Valentin
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 97
    Андрей Якимив
    Полузащитник
Тренеры
  • Gura, Yury
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
8
Штрафные
5
3
Фолы
8
4
Удары мимо
1
2
Удары в створ
2
Блокировано ударов
3
3
Угловые
2
Сейвы
2
2
Офсайды
Live Zone
Трансляция
47'
Гринь пробил намного выше дальней штанги от правого угла чужой штрафной.
46'
Замена
Вместо Демченко вышел Ковалец.
Свисток
Второй тайм начался!
Дерби в первом тайме получилось не настолько острым, как бы нам того хотелось. Да и в целом, смотреть на катание мяча в центре поля было вполне в духе матчей национальных сборных, и уж никак не собирались мы ожидать этого от игры УПЛ. Видно, что коллективы опасаются за результат. Команда Гуры никак не может подстроиться под решение тренера играть без форварда, а соперники все никак не найдут забросом Ситало. Равная игра, больше нечего добавить.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
45'
Шарай подкосил Мирошниченко у центральной линии.
42'
Успели защитники выбить мяч из-под ног Гриня на центральном входе в штрафную.
40'
Салем зажевал попытку Одарюка прострелить с правого фланга штрафной.
38'
Третьяков не достал мяч, после подачи Мирошниченко с правого фланга.
36'
Опасный момент
Гальчуку удалось отразить подкрутку от Мирошниченко с правого фланга штрафной в дальний угол!
35'
Цуриков не смог удержать мяч в пределах поля, после передачи Третьякова на левом фланге атаки.
32'
Дрышлюку получил повреждение после борьбы в центре поля.
30'
Опасный момент
Одарюк замыкал подачу Третьякова с левого фланга на дальнюю штангу, но не сумел попасть в створ ворот.
28'
Запорожец фолом встретил Демченко у центральной линии.
26'
Гальчук без проблем забрал подачу углового с левого фланга в район дальней штанги.
24'
На левом фланге заработал угловой прострелом Третьяков.
22'
Дрышлюк был сбит фолом Запорожца на правом фланге обороны.
20'
Бухал не пустил к мячу Ситало при забросе в зону перед своей штрафной.
18'
Гальчук головой сыграл у левого угла своей штрафной, но при этом влетел в Гриня.
16'
Третьяков сфолил при попытке отбора на левом фланге атаки.
14'
Калюжный кое-как пробил с дальней дистанции, но Гальчук легко забрал.
13'
Гринь простреливал с левого фланга штрафной, но попал мячом в защитника.
12'
Прострел Асмелаша с правого фланга был перехвачен.
10'
Опасный момент
Ситало убежал от защитника при забросе на левый фланг, после чего запустил мяч над воротами!
8'
Дерби, пока что, не раскрывается. Скучный контроль в центре поля.
6'
Гринь с правого фланга навесил точно в руки голкиперу.
4'
Гриня разгоняли передачей на правый фланг, но к мячу он так и не успел.
2'
Гринь у центральной линии сфолил против Ситало.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Малыш, Плохотнюк, Козак, Бартулович, Коваленко, Поспелов, Мельничук, Якимив, Гопей.
Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка — Полегенько, Коробенко, Запорожец, Шарай — Ситало.
Запасные: Горох, Стецьков, Ковалец, Спинелли, Кожушко, Кирюханцев, Мустафаев, Рыбалка, Дубра.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Бухал, Цуриков — Калюжный, Демченко, Дрышлюк — Одарюк, Гринь, Третьяков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Абдула (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона КСК "Ника" (Александрия, Украина) сыграют Александрия и петровский Ингулец.
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Анонс матча ФК Александрия - Ингулец 10.09.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 10.09.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Ингулец и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Ингулец можно посмотреть 10.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Черноморец - 27.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Мариуполь - 28.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ингулец.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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