ФК Александрия - Ингулец онлайн трансляция матча

Александрия не проигрывает в последних 4 играх.

Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Александрия выигрывает первую половину матча в 29% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25%.

Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды FC Ingulets Petrove (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда FC Ingulets Petrove победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и FC Ingulets Petrove - 4.33.

Vladislav Baboglo получил больше всего желтых карточек (4) в Александрия. Artem Sitalo получил 2 в FC Ingulets Petrove.

Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Александрия выигрывает первый тайм в 29% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25% матчей.

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.

Победителем прошлой встречи была команда FC Ingulets Petrove.

Александрия забивает 1.75 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и FC Ingulets Petrove - 2.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.

Из последних 3 встреч команда Александрия выиграла 2, команда FC Ingulets Petrove выиграла 1, 0 ничьи.

Александрия забивает 2.67 гола за матч против команды FC Ingulets Petrove, а FC Ingulets Petrove забивает 1.67 гола против команды Александрия (в среднем).

Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Игры прошлого года: 4-3 (Александрия дома) и 1-0 (FC Ingulets Petrove дома).