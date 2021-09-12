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ФК Минай - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 сентября 2021, 14:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Derevinsky, Alexey
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
2 - 2
Матч завершен
Черноморец
Одесса
Ход матча
31' Данило Кныш Вышел: Игорь Гончар 41' Роман Вантух 42' Байдал, Антон
46' Kovalenko, Bogdan Вышел: Gorin, Oleg 53' Vyshnevskyi, Oleg 57' Vanat, Vladyslav 60' Абдул Кадири Мохаммед Вышел: Tlumak, Yuriy 60' Евгений Исаенко Вышел: Bragaru, Maksym 64' Артур Авагимян 66' Vyshnevskyi, Oleg Вышел: Евгений Селезнев 66' Meskhi, Mikheil Вышел: Kobak, Edvard 78' Vanat, Vladyslav Вышел: Bugay, Vladislav 88' Артур Авагимян Вышел: Бека Вачиберадзе 88' Путрия, Илья Вышел: Skorko, Danil
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
20%
Ничья
35%
Черноморец
45%
П1: 6.19 Х: 1.43 П2: 5.17
П1: 1.36 Х: 9.00 П2: 1.06
П1: 6.19 Х: 1.43 П2: 5.17
П1: 12.00 Х: 1.16 П2: 9.50
П1: 2.80 Х: 2.40 П2: 3.30
Интересные факты
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Chato получил больше всего желтых карточек (2) в Минай. Vladyslav Andriyovych Vanat получил 3 в Черноморец Одесса.
  • Минай выигрывает первый тайм в 11% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 34% матчей.
  • Минай's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Минай забивает 0.87 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай без побед в последних 4 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 11% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 34%.
  • Недавнее выступление команды Минай в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец
Первая лига 2021
16.11.2019 - 17:00 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Минай
Первая лига 2019/2020
10.08.2019 - 17:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Черноморец 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
16.08.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Черноморец П
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Главные события
88'
Артур Авагимян
Вышел: Бека Вачиберадзе
88'
Путрия, Илья
Вышел: Skorko, Danil
78'
Vanat, Vladyslav
Вышел: Bugay, Vladislav
Vyshnevskyi, Oleg
Вышел: Евгений Селезнев
66'
Meskhi, Mikheil
Вышел: Kobak, Edvard
66'
64'
Артур Авагимян ГООЛ!
60'
Абдул Кадири Мохаммед
Вышел: Tlumak, Yuriy
60'
Евгений Исаенко
Вышел: Bragaru, Maksym
57'
Vanat, Vladyslav ГООЛ!
ГООЛ! Vyshnevskyi, Oleg
53'
Kovalenko, Bogdan
Вышел: Gorin, Oleg
46'
ГООЛ! Байдал, Антон
42'
41'
Роман Вантух
Данило Кныш
Вышел: Игорь Гончар
31'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
20%
Ничья
35%
Черноморец
45%
П1: 6.19 Х: 1.43 П2: 5.17
П1: 1.36 Х: 9.00 П2: 1.06
П1: 6.19 Х: 1.43 П2: 5.17
П1: 12.00 Х: 1.16 П2: 9.50
П1: 2.80 Х: 2.40 П2: 3.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
    42
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
    66 53
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
    66
  • 13
    Lykhovydko, Victor
    Полузащитник
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
    46
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
    31
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 10
    Артур Авагимян
    Полузащитник
    88 64
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
    41
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
    78 57
  • 7
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
    88
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
    60
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 19
    Евгений Исаенко
    60
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
Запасные игроки
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 20
    Bodnya, Roman
    Полузащитник
  • 30
    Chato
    Защитник
  • 69
    Stankovic, Ivan
    Полузащитник
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 4
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 16
    Сухоручко, Даниил
    Нападающий
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 2
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
Тренеры
  • Василий Кобин
  • Юрий Мороз
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
2
Удары мимо
6
25
Штрафные
9
8
Фолы
18
2
Блокировано ударов
7
3
Удары в створ
6
1
Угловые
4
4
Сейвы
1
1
Офсайды
7
ЖК
1
Трансляция
Во втором тайме Минай удвоил преимущество, но в атаке действовал более пассивно чем соперник. Черноморец, заряженный своим первым голом стал больше владеть мячом и смелее играть. Черноморец сравнял счет, у хозяев на поле вышел Селезнев. Минай стал атаковать проще, но это не помогло хозяевам вырвать победу. Падение Селезнева тоже непринесло успеха Минаю - арбитр увидел симуляцию. 2:2. Команды не выявили победителя.
90+4'
Матч окончен!
90+1'
Желтая карточка
Селезнев падает в чужой штрафной и получает желтую за симуляцию.
90'
Инфо
3 мин. добавлено.
88'
Замена
Вачиберадзе сменил Авагимяна. Скорко сменил Путрю.
86'
Опасный момент
Цитаишвили пробил с угла вратарской - штанга! Добивание Брагару блокирует Горин.
83'
Векляк и Путря получают помощь медиков.
80'
Инфо
Статистика ударов - 9:5 в пользу моряков.
78'
Замена
Бугай сменил Ваната.
74'
Лиховидько заблокировал дальний удар Брагару. Минай отбился.
72'
Опасный момент
Удар Цитаишвили в касание с острого угла! Мяч попал в защитника и ушел на угловой.
69'
Минай стал реже ходить в атаку. Хозяева больше думают про оборону.
66'
Замена
Селезнев сменил Вишневского. Кобак сменил Месхи.
64'
Гоооол!!!
Кучер отбил удар Путри с правого угла штрафной. Мяч отлетел к Авагимяну. Удар в ближний - 2:2!
62'
Черноморец с мячом. Моментов нет.
60'
Замена
Кадири и Исаенко ушли. Тлумак и Брагару вышли на поле.
57'
Гоооол!!!
Ванат принял передачу на ход и вырвался на свидание с Кучером. Владислав пробил прямо в домик киперу. 2:1!
53'
Гоооол!!!
Хахлев навесил на Вишневского. Последний прорвался вперед и обыграл кипера соперника. 2:0! Защитники Черноморца просто смотрели футбол.
49'
Опасный момент
Цитаишвили исполнил простую подачу со штрафного. Мяч выбит защитником.
46'
Замена
Горин сменил Коваленко.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Не забиваешь ты - забивают тебе! Черноморец отбивался почти весь тайм, но случился убойнейший момент на 34-й минуте. Кучер справился со всеми ударами. Далее Вантух привез пенальти и Минай наказал гостей за разбазаривание моментов.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
42'
Гоооол!!!
Байдал хладнокровно реализовал приговор! 1:0!
41'
Желтая карточка
Фол Вантуха в своей штрафной против Вишневского. Арбитр указал на точку - пенальти!
38'
Офсайд
Исаенко забивает из офсайда. Гол отменен.
34'
Опасный момент
Проснулся Черноморец! Ванат пробил почти в упор! Кучер! Затем Векляк вынес мяч головой! Добивание Авагимяна - Кучер тащит!
31'
Замена
Гончар сменил Кныша.
30'
Кнышу заматывают голову бинтами. А на поле Байдал не смог пройти соперника на фанге.
26'
Кныш получает помощь медиков после столкновения с Авагимяном головами. Пауза в игре.
23'
Моментов нет. Темп игры очень низкий.
21'
Офсайд
Ванат оказался в офсайде.
19'
Опасный момент
Опаснейший удар Кравченко! Рикошет от колена Лиховидько! Кучер достал из-под перекладины!
16'
Инфо
По владению впереди Минай - 55%/45%.
13'
Мяч много держится в середине поля. Пошли поперечные передачи от хозяев.
10'
Минай владеет мячом и пытается атаковать позиционно. Черноморец в пассивной обороне.
7'
Цитаишвили нанес удар со штрафного - мяч в стенку попал.
5'
Хахлев внезапно оказался на ударной позиции в своей штрафной. Алексей остановился, но пробить не смог. Момент упущен.
2'
Опасный момент
Какой прорыв Коваленко! Путря в подкате не смог остановить соперника. Богдан сместился и нанес обводящий в штангу!
1'
Свисток
Матч начался!
Минай, стартовый состав: Кучер - Синегуб, Петрусенко, Векляк, Кныш - Месхи - Лиховидько, Хахлев - Коваленко, Байдал, Вишневский.
Черноморец, стартовый состав: Кучерук - Путря, Кадири, Дубко, Вантух - Михайленко, Кравченко - Цитаишвили, Авагимян - Исаенко, Ванат.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура УПЛ: Минай Черноморец. Начало поединка - 14:00.
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Комментарии(2)
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alex.belogubko (одесса)
12.09.2021 в 16:14
у ЧО пенальти не было научились падать раз прошло а у СЕЛИ нет --вы слышали как со скамейке Миная часто кричали игрокам ПАДАЙ
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0
0
Скажений Заєць (Вінниця)
12.09.2021 в 14:50
Знову судья начудив.Абсолютно лівий пенальті.
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Анонс матча ФК Минай - Черноморец 12.09.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 12.09.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Черноморец (Одесса):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Черноморец в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Василий Кобин и Юрий Мороз разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Черноморец можно посмотреть 12.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Черноморец - 12.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против ФК Минай - 12.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Минай - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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