ФК Минай - Черноморец онлайн трансляция матча

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Chato получил больше всего желтых карточек (2) в Минай. Vladyslav Andriyovych Vanat получил 3 в Черноморец Одесса.

Минай выигрывает первый тайм в 11% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 34% матчей.

Минай's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Минай забивает 0.87 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Минай без побед в последних 4 играх.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Минай выигрывает первую половину матча в 11% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 34%.

Недавнее выступление команды Минай в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 8 матчах.