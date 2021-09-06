  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Кривбасс - ФК Ужгород Смотреть онлайн
В тренде

Кривбасс - ФК Ужгород онлайн трансляция матча

Первая лига - 12 сентября 2021, 15:30 - Стадион Металлург
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
3 - 0
Обновить
44'
ФК Ужгород
Ужгород
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
36%
Ничья
30%
ФК Ужгород
33%
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 30.00
П1: 1.30 Х: 3.75 П2: 10.00
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 30.00
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 30.00
П1: 1.35 Х: 3.90 П2: 10.00
Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
06.09.2021 - 16:30 Альянс 2 - 1 Завершен Кривбасс П
Первая лига 2021/2022
27.08.2021 - 17:30 Кривбасс 3 - 2 Завершен Подолье В
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:30 Агробизнес 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 17:00 МФК Николаев 2 - 1 Завершен Кривбасс П
Первая лига 2021/2022
14.08.2021 - 15:30 Кривбасс 4 - 1 Завершен Кремень В
Показать больше
Последние матчи - ФК Ужгород
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 13:15 ФК Ужгород 0 - 2 Завершен Полесье П
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 15:30 ФК Краматорск 3 - 2 Завершен ФК Ужгород П
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:30 ФК Ужгород 1 - 3 Завершен ВПК-Агро П
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 17:00 ФК Ужгород 0 - 1 Завершен Нива П
Первая лига 2021/2022
13.08.2021 - 18:30 Волынь 1 - 1 Завершен ФК Ужгород Н
Показать больше
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
36%
Ничья
30%
ФК Ужгород
33%
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 30.00
П1: 1.30 Х: 3.75 П2: 10.00
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 30.00
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 30.00
П1: 1.35 Х: 3.90 П2: 10.00
Статистика матча
5
Угловые
ЖК
1
Трансляция
41'
Гоооол!!!
Гооол!!! Снова Хобленко! После навеса со штрафного Алексей вколотил мяч в сетку! 4 гола от Хобленко!
38'
Желтая карточка
Ряшко желтую получил у гостей.
36'
Гоооол!!!
Гооол!!! Гол-копия второго. Угловой, Хобленко с11-ти метров ногой вколачивает мяч в ворота. Где защитники? Где? 3:0, Хет-трик!
34'
Опасный момент
Ох снова момент! После прострела с правого фланга Балан бил, но Готра снова тянет!
33'
Судья даже свистнул фол в пользу гостей. Бывает и такое…
30'
Ребров въехал в Пыняшко с угрозой травмы, но без желтой.
29'
Пока что непонятно, за счет чего Ужгород может вернуть интригу в матче.
26'
Гоооол!!!
Гооол! После углового Хобленко вскочил на 11-метровую отметку и ногой вколотил мяч в сетку. 2:0! Защите гостей привет, абсолютно сам был Алексей!
23'
Немного успокоилась игра. Кривбасс забил, Ужгород пока что не может что-то придумать.
19'
Гоооол!!!
Гооол!!! После удара с 20-ти метров Готрна тянет, но Хобленко первый на добивании! Забивает все-таки Кривбасс и ведет в матче!
18'
Замена
Сартина вместо Кохмана у Ужгорода – первая, вынужденная замена в матче.
16'
Уголовой
Угловой для хозяев – подача вроде и неплохая, но остроты не вышло.
13'
Опасный момент
Охохо! И снова после прохода Васина по флангу и прострела Готра тянет просто мертвый мяч! Просто расстреливал Дебелко, но кипер на высоте!
11'
Васин прорвался по флангу, но подал очень уж по высокой траектории. Хотя Денис пока что самый активный в составе обеих команд.
8'
Опасный момент
Придавил Кривбасс, Васин пробил после атаки, но Готра снова тянет! Неплохо!
7'
Уголовой
Кривбасс подал угловой. Очень низко и до первого оборонца Ужгорода.
5'
А вот Хомченко уже забил. Ну как забил… После свистка, за что выслушал от арбитра.
3'
Кривбасс сходил в атаку, но после удара Пятова (это не вратарь) Готра без особых проблем забрал мяч.
1'
Свисток
Матч начался, хозяева начали с центра поля.
Инфо
Стартовый состав Ужгорода: Готра, Савошко, Допилка, Кобеляш, Ряшко, Кохман, Выскребенцев, Пыняшко, Ференцик, Хомченко, Гайдучик
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Балан, Заименко, Зотько, Мостовой, Ребров, Пятов, Хобленко, Дебелко, Васин, Щедрый
Напомним, что на данный момент Кривбасс идет на 2-м месте в таблице (16 очков), а вот Ухгород замыкает пелотон – 1 балл и 16-е место.
Матч начнется в 15:30, судить игру будет Дмитрий Панчишин.
Именно этот поединок UA-Футбол и предлагает вашему вниманию в качестве текстового онлайна.
Добрый день всем любителям украинского футбола! Сегодня в Первой лиге ПФЛ проходят матчи 8-го тура, в одном из которых один из фаворитов первенства Кривбасс принимает Ужгород.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Арсенал Арсенал 2 ЦСКА ЦСКА 2 Завершен 14:00 - Сегодня Монпелье Монпелье 2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0 Завершен 14:00 - Сегодня ФК Минай ФК Минай 2 Черноморец Черноморец 2 Завершен 13:30 - Сегодня Сампдория Сампдория 2 Интер Интер 2 Завершен 13:15 - Сегодня НЕК НЕК 0 Виллем ІІ Виллем ІІ 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Кривбасс - ФК Ужгород 12.09.2021, Первая лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой ФК Ужгород (Ужгород) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 12.09.2021
Время начала матча: 15:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - ФК Ужгород можно посмотреть 12.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - ФК Ужгород, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Геннадий Приходько

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Альянс - 06.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.

Команда гостей

Название: ФК Ужгород (Ужгород)
Год основания ФК Ужгород (Ужгород): 2015
Страна: Украина

Предыдущий матч команды ФК Ужгород был сыгран против Полесье - 05.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.

Следите за результатами матча Кривбасс - ФК Ужгород онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Первая лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен