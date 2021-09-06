Кривбасс - ФК Ужгород онлайн трансляция матча

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой ФК Ужгород (Ужгород) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.
Дата проведения матча: 12.09.2021
Время начала матча: 15:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Геннадий Приходько
Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Альянс - 06.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.
Название: ФК Ужгород (Ужгород)
Год основания ФК Ужгород (Ужгород): 2015
Страна: Украина
Предыдущий матч команды ФК Ужгород был сыгран против Полесье - 05.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.
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