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ФК Краматорск - Металлист онлайн трансляция матча

Первая лига - 12 сентября 2021, 18:45 - Авангард
Рейтинг матча:
ФК Краматорск
Краматорск
0 - 0
Обновить
10'
Металлист
Харьков
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
ФК Краматорск
38%
Ничья
14%
Металлист
48%
П1: 13.30 Х: 6.68 П2: 1.18
П1: 13.30 Х: 6.68 П2: 1.18
П1: 13.80 Х: 7.50 П2: 1.16
П1: 15.00 Х: 3.05 П2: 1.39
Последние матчи - ФК Краматорск
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 15:30 Прикарпатье 2 - 0 Завершен ФК Краматорск П
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 15:30 ФК Краматорск 3 - 2 Завершен ФК Ужгород В
Первая лига 2021/2022
23.08.2021 - 17:30 Альянс 1 - 0 Завершен ФК Краматорск П
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 18:00 Альянс 2 - 1 Завершен ФК Краматорск П
Первая лига 2021/2022
13.08.2021 - 16:30 ФК Краматорск 2 - 1 Завершен Подолье В
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Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 18:45 Металлист 2 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Кубок Украины 2021/2022
01.09.2021 - 16:30 Скорук 0 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 18:45 Волынь 0 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Оболонь В
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 17:00 Яруд 1 - 3 Завершен Металлист В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
ФК Краматорск
38%
Ничья
14%
Металлист
48%
П1: 13.30 Х: 6.68 П2: 1.18
П1: 13.30 Х: 6.68 П2: 1.18
П1: 13.80 Х: 7.50 П2: 1.16
П1: 15.00 Х: 3.05 П2: 1.39
Трансляция
7'
Пейшото вошел в штрафную, запнулся о защитника и высказывает арбитру, намекая на пенальти. Но Дердо показывает удар от ворот.
5'
Многовато свистков пока что. Мелких толчков, офсайдов, борьбы.
3'
Офсайд
Блажко попал в офсайд.
2'
Краматорск сходил в атаку. Прошли флангом гости, но с подачей не сложилось.
1'
Свисток
Матч начался!
Отметим, что матч проходит на ОСК Металлист. Но хозяином встречи будет считаться Краматорск, попросивший о переносе игры в Харьков из-за концерта на родном стадионе.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбка, Танчик, Горбунов, Мизюк, Порох, Романюк, Сарапий, Демченко (к), Поступаленко, Подлепенец, Пейшото.
Инфо
Стартовый состав Краматорска: Поспелов, Агапов, Витенчук, Даудов, Зубков (к), Козлов, Сеницкий, Медведев, Похитайло, Блажко, Геловани.
Отметим, что Металлист после 7 туров идет со 100% показателем – 7 побед. Альянс расположился на 8-м месте в таблице.
Матч начнется в 18:45, судить игру будет арбитр ФИФА Александр Дердо.
Именно этот поединок UA-Футбол и предлагает вашему вниманию в качестве текстового онлайна.
Добрый день всем любителям украинского футбола! Сегодня в Первой лиге ПФЛ проходят матчи 8-го тура, и главный матч тура - Альянс - Металлист!
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Комментарии(1)
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yarhold (Харьков)
12.09.2021 в 18:54
Шо ж там за концерт такой, что пришлось отменить футбол? Неужели дип перпл или скорпионс?
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Анонс матча ФК Краматорск - Металлист 12.09.2021, Первая лига

Поединок между командой ФК Краматорск (Краматорск) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 12.09.2021
Время начала матча: 18:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Краматорск - Металлист можно посмотреть 12.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча ФК Краматорск - Металлист, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Краматорск (Краматорск)
Год основания ФК Краматорск (Краматорск): 1955
Страна: Украина
Тренер: Алексей Городов

Предыдущий поединок команды ФК Краматорск был сыгран против Прикарпатье - 05.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.

Команда гостей

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против ВПК-Агро - 05.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

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