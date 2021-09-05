ФК Краматорск - Металлист онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Краматорск (Краматорск) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 12.09.2021
Время начала матча: 18:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Краматорск (Краматорск)
Год основания ФК Краматорск (Краматорск): 1955
Страна: Украина
Тренер: Алексей Городов
Предыдущий поединок команды ФК Краматорск был сыгран против Прикарпатье - 05.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.
Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против ВПК-Агро - 05.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.
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