ФК Краматорск - Металлист онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Краматорск - Металлист 12.09.2021, Первая лига

Поединок между командой ФК Краматорск (Краматорск) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 12.09.2021

Время начала матча: 18:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Краматорск (Краматорск)

Год основания ФК Краматорск (Краматорск): 1955

Страна: Украина

Тренер: Алексей Городов



Предыдущий поединок команды ФК Краматорск был сыгран против Прикарпатье - 05.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.

Команда гостей

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против ВПК-Агро - 05.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

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