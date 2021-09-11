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Лестер Сити - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 сентября 2021, 17:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
0 - 1
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77'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
26' Родри 38' Ляпорт, Эмерик
61' Янник Вестергор Вышел: Джонни Эванс 62' Силва, Бернардо 64' Ферран Торрес Вышел: Рахим Стерлинг
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 7.38 Х: 2.40 П2: 2.09
П1: 6.50 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 7.38 Х: 2.40 П2: 2.09
П1: 47.00 Х: 8.50 П2: 1.07
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.97
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Лестер Сити ФК победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити ФК и Манчестер Сити ФК - 3.
  • Ricardo Pereira отдал больше всего передач в Лестер Сити ФК с 2 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити ФК (3 передач)
  • Когда Лестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити ФК и Манчестер Сити ФК 0-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Лестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 52%.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити ФК.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити ФК.
  • Лестер Сити ФК забивает 1.77 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити ФК с 2 голами. Ferran Torres забил 2 раз за Манчестер Сити ФК
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити ФК и Манчестер Сити ФК - 1.
  • Лестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 27% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 52% матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити ФК.
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити ФК выиграла 2, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 0 ничьи.
  • Лестер Сити ФК забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 1.6 гола против команды Лестер Сити ФК (в среднем).
  • Когда Лестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.
  • Год назад, Лестер Сити ФК была на 1 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 9 месте с 6 очками.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Лестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити ФК's.
  • Команда Лестер Сити ФК выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.
  • Лестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 15 встреч когда команда Лестер Сити ФК играла дома, команда Лестер Сити ФК выиграла 2 раз, 5 сыграла в ничью и 8 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 23-14 в пользу команды Манчестер Сити ФК.
  • Игры прошлого года: 0-2 (Лестер Сити ФК дома) и 2-5 (Манчестер Сити ФК дома).
  • Во время последних 28 встреч, команда Лестер Сити ФК выиграла 8 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 45-35 в пользу команды Манчестер Сити ФК
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 30% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Лестер Сити
5
Побед
17
Игр
9
Побед
Манчестер Сити
Суперкубок Англии 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
27.09.2020 - 18:15 Манчестер Сити 2 - 5 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 19:30 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Норвич Сити 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.08.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 4 - 1 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Суперкубок Англии 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Лестер Сити 2 - 4 Завершен Тоттенхэм П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 14:30 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.08.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Суперкубок Англии 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси П
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Новости команд
Главные события
64'
Ферран Торрес
Вышел: Рахим Стерлинг
62'
Силва, Бернардо ГООЛ!
Янник Вестергор
Вышел: Джонни Эванс
61'
38'
Ляпорт, Эмерик
26'
Родри
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 7.38 Х: 2.40 П2: 2.09
П1: 6.50 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 7.38 Х: 2.40 П2: 2.09
П1: 47.00 Х: 8.50 П2: 1.07
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.97
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
5
Райан Бертранд
23
Янник Вестергор
4
Чаглар Сёюнджю
27
Тимоти Кастань
7
Харви Барнс
8
Юри Тилеманс
25
Ндиди, Вилфред
11
Марк Олбрайтон
10
Мэдисон, Джеймс
9
Джейми Варди
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
19
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
21
Илкай Гюндоган
9
Жезус, Габриэль
21
Ферран Торрес
10
Джек Грилиш
Стартовый состав
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 7
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 5
    Райан Бертранд
    Защитник
  • 23
    Янник Вестергор
    Защитник
    61
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
    64
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
    62
  • 16
    Родри
    Защитник
    26
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
    38
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
  • 29
    Патсон Дака
    Нападающий
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 37
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 42
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
3
Угловые
8
2
Удары мимо
5
Блокировано ударов
6
34%
Владение мячом
66%
10
Штрафные
4
3
Фолы
6
Удары в створ
6
5
Сейвы
ЖК
2
1
Офсайды
4
Live Zone
Трансляция
72'
Инфо
Уокер резано пробил под перекладину - на месте Шмейхель.
71'
Офсайд
"Лестеру" все никак не удается выйти в свое наступление. Офсайд тем временем у Силвы.
69'
"Сити" катает мяч с фланга на фланг уже пару минут, ищут "горожане" свободные зоны у "Лестера".
66'
Офсайд
Офсайд у Габи Жезуса. Отходит пока "Лестер" от пропущенного.
64'
Замена
Стерлинг выходит, Торрес садится. Ровный матч от Феррана.
62'
Гоооол!!!
Грилиш отдал мяч под удар Родри - испанец выстрелил мощно, однако рикошет от Сеюнджу пришелся прямо на ногу Силве. Бернарду отправляет сферу в сетку!
61'
Замена
Эванс выходит вместо дебютанта Вестергора, повреждение небольшое у центрбека. Ровно отыграл сегодня Янник.
58'
Игра мягко возвращается к тому же сценарию, который мы видели в первом тайме. Правда, со скидкой на то, что команды слегка подустали. Скорее, это на руку "Лестеру".
56'
Гюндоган сам попытался отправить снаряд в сетку - к сожалению для "Сити". тщетно.
55'
Опасный момент
Торрес каким-то чудом не попадает в ворота Шмейхеля после отличного паса Гюндогана из глубины, Илкай вырезал на испанца между двумя центрбеками, однако Ферран лупанул рядом со штангой.
53'
Уголовой
Угловой для "Сити". Мяч вынесен из штрафной площадки, пока перед ней комбинируют подопечные Пепа.
51'
А "Сити" пока еще и мячом на постоянной основе не владеет. Давит "Лестер" своих гостей на "Кинг Пауэр".
48'
Инфо
Да, фальстарт, счет пока еще не открыт. Офсайд у Варди в момент передачи Ндиди.
48'
Офсайд
Ничего себе как ударно "Лестер" начинает второй тайм! Силву обокрали в центре поля, Ндиди выкатил на Варди - Джейми в борьбе с защитниками и вратарем протолкнул мяч в сетку. Однако давайте подождем решения VAR...
47'
Опасный момент
Ух! Барнс попал в перекладину после навеса с правого фланга! Бил Харви головой, Эдерсон мог и не спасти.
46'
Свисток
Второй тайм, поехали!
Свисток
Отдохнем 15 минут.
46+2'
Уголовой
"Лестер" завершает первый тайм неудачной подачей с корнера.
45'
"Сити" пытается растянуть "Лестер", однако "лисы" ложатся костьми под каждый залп "горожан". Выдержат ли они так во втором тайме?
44'
Ответом на попытку Джейми стал выстрел Гюндогана. Too much easy для Шмейхеля.
43'
И вылетел в контратаку коллектив Роджерса - Варди не хватило сил для успеха в борьбе с двумя оппонентами.
42'
Штрафной для "Сити". Выглядело перспективно, можно было и бы стрелять по воротам, однако решили "горожане" разыграть - неудачно. Серию более опасных ударов после этого "Лестер" накрыл.
39'
Рубрика "Сравнения с УПЛ". "Лестер" - жутко неудобная команда для топов. Напоминает "Зарю" лучших образцов. Качественно обороняется и делает ставку на контратаки.
38'
Ндиди выбил мяч в аут после навеса Силвы.
36'
Уже 3 минуты "горожане" раскатывают "лисов". Команда Роджерса пока не треснула.
32'
Теперь вот Силва завалился во владениях Шмейхеля из-за толчка корпусом от Олбрайтона. Темп игры немного снизился, но игровой рисунок не изменился". "Сити" контролирует сферу, "Лестер" пытается огрызаться на контратаках.
30'
Вестергор вел борьбу с двумя игроками "Сити". Упал в штрафной, это да, но претензии игроков "Лестера" непонятны. Нарушения на Яннике не было.
28'
Опасный момент
Ферран Торрес обработал снаряд после шикарной передачи Грилиша. Хотела "ложная девятка" Пепа отдавать пас дальше, но из-за хорошей работы защитников "Лестера" пришлось стрелять самому. Каспер на месте.
26'
Желтая карточка
Родри получает "горчичник" за фол в центре поля на Тилемансе. По делу, ибо прямо шипами наступил 16-й номер гостей на голеностоп Юри.
25'
Олбрайтон под углом навесил по вратарскую на Варди - у Джейми не было шансов успеть к подаче партнера.
23'
"Лестеру" тяжело владеть сферой на половине поля "Сити". "Небесно-голубые" не дают "лисам" пространства.
21'
Сфолили на Грилише вблизи владений Шмейхеля. Гюндоган потрясающе прострелил на Джека на линию штрафной – залпу 10-ки "Сити" не хватило точности.
20'
Подача от флажка ничем толковым не завершилась. Вряд ли парашют от Грилиша можно занести к опасным моментам. Хотя очередной корнер Джек выжал. Упс, и здесь "лисы" тоже отбились.
19'
Обрезал команду Тилеманс из-за слишком жесткого паса Бертранда назад. Итогом стал удар по воротам от Силвы - Шмейхель перевел на корнер.
17'
Позиционная атака "Сити" закончилась неудачным переводом в штрафную "Лестера". Шмейхель не спит.
16'
Барнс замешкался во владениях "горожан", защитники его обокрали. А могло выйти перспективно.
14'
Силва отлично навесил на 11-метровую отметку и нашел ногу Гюндогана. Выстрел немца заблокировали.
13'
"Лестер" попытался выйти в атаку, построить выпад не вышло, мяч под контролем гостей.
11'
Янник Вестергор, дебютант "Лестера", наносил удар головой после подачи с углового – над перекладиной.
10'
Пауза в игре, повреждение в результате столкновения с Барнсом получил голкипер "Сити" Эдерсон.
8'
Опасный момент
Моментально огрызнулись хозяева на контратаке. Олбтрайтон перевел быстро и вертикально на Варди, Джейми прострелил на Барнса, а Харви не протолкнул снаряд в сетку.
6'
Опасный момент
После момента Габи "горожане" нанесли еще несколько выстрелов на правах добивания - все заблокировали защитники "лисов".
6'
Опасный момент
Невероятный сэйв Шмейхеля после удара Жезуса головой, нужно отметить прекрасную подача Бернарду на бразильца!
5'
Уголовой
Жезус простреливал в штрафную площадку – попытка завершилась неудачей, но получилось заработать угловой. Безуспешно.
4'
"Горожане" контролируют мяч на чужой половине поля, однако пока без дивидендов, качественно обороняется "Лестер".
2'
Уголовой
Илкай Гюндоган заработал угловой. Подача с корнера ничем опасным не завершилась.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Команды выходят на поле, через несколько мгновений английский арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток!
Инфо
"Манчестер Сити", 4-3-3: Эдерсон - Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу - Бернарду Силва, Родри, Гюндоган - Габи Жезус, Торрес, Грилиш
Инфо
"Лестер", 4-4-2: Шмейхель - Кастань, Сеюнджу, Вестергор, Бертранд - Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Барнс - Варди, Мэддисон
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Анонс матча Лестер Сити - "Манчестер Сити" 11.09.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 11.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Лестер Сити, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Сити" можно посмотреть 11.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против Норвич Сити - 28.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Арсенал - 28.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Лестер Сити - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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