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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 сентября 2021, 17:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2 - 1
Обновить
77'
Ньюкасл
Ньюкасл
Ход матча
45' Криштиану Роналду
56' Манкильо, Хави 60' Поль Погба 62' Криштиану Роналду 66' Джейдон Санчо Вышел: Джесси Лингард
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
34%
Ничья
31%
Ньюкасл
34%
П1: 1.06 Х: 9.50 П2: 45.00
П1: 1.57 Х: 2.88 П2: 9.00
П1: 1.06 Х: 9.50 П2: 45.00
П1: 1.07 Х: 9.00 П2: 47.00
П1: 1.42 Х: 3.75 П2: 9.90
Интересные факты
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 23% матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Ньюкасл Юнайтед в последних 6 встречах.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 5 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед - 3.4.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Ньюкасл Юнайтед без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 12 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 17 месте с 1 очками.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.21 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иНьюкасл Юнайтед, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 23%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед - 1.6.
  • Ньюкасл Юнайтед без побед в последних 4 играх.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 1, 0 ничьи.
  • Год назад, Манчестер Юнайтед была на 9 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 3 месте с 7 очками.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.6 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (3-1 дома и 4-1 на выезде)
  • Во время последних 54 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 33 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 114-55 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Последняя гостевая победа Ньюкасл Юнайтед над Манчестер Юнайтед была в 2013
  • За последние 27 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 18 раз, 8 сыграла в ничью и 1 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 61-21 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
11
Побед
19
Игр
4
Побед
Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 21:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Ньюкасл 1 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 19:15 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2019/2020
06.10.2019 - 18:30 Ньюкасл 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
29.08.2021 - 18:30 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.08.2021 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 5 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
26.05.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершен Саутгемптон Н
Кубок английской лиги 2021/2022
25.08.2021 - 21:45 Ньюкасл 0 - 0 Завершен Бернли Н
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Астон Вилла 2 - 0 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
15.08.2021 - 16:00 Ньюкасл 2 - 4 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Фулхэм 0 - 2 Завершен Ньюкасл В
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Новости команд
Главные события
Джейдон Санчо
Вышел: Джесси Лингард
66'
ГООЛ! Криштиану Роналду
62'
Поль Погба
60'
56'
Манкильо, Хави ГООЛ!
ГООЛ! Криштиану Роналду
45'
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
34%
Ничья
31%
Ньюкасл
34%
П1: 1.06 Х: 9.50 П2: 45.00
П1: 1.57 Х: 2.88 П2: 9.00
П1: 1.06 Х: 9.50 П2: 45.00
П1: 1.07 Х: 9.00 П2: 47.00
П1: 1.42 Х: 3.75 П2: 9.90
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
23
Люк Шоу
6
Харри Магуайр
19
Рафаэль Варан
29
Уан-Биссака, Аарон
31
Неманья Матич
6
Поль Погба
25
Джейдон Санчо
18
Бруно Фернандес
11
Гринвуд, Мейсон
7
Криштиану Роналду
27
Фредди Вудман
19
Манкильо, Хави
14
Гайден, Исаак
6
Ласкеллес, Джамаал
2
Киран Кларк
11
Мэтт Ритчи
28
Джозеф Уиллок
36
Шон Лонгстафф
24
Мигель Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен, Аллан
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    62 45
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
    66
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
    60
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 7
    Жоэлинтон
    Нападающий
  • 10
    Сен-Максимен, Аллан
    Нападающий
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 36
    Шон Лонгстафф
  • 24
    Мигель Альмирон
    Полузащитник
  • 19
    Манкильо, Хави
    Защитник
    56
  • 14
    Гайден, Исаак
    Полузащитник
  • 6
    Ласкеллес, Джамаал
    Защитник
  • 2
    Киран Кларк
  • 11
    Мэтт Ритчи
    Полузащитник
  • 27
    Фредди Вудман
    Вратарь
Запасные игроки
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 19
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 12
    Льюис Джамал
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
  • 26
    Карл Дарлоу
    Вратарь
  • 18
    Федерико Фернандес
  • 16
    Джеффри Хендрик
    Полузащитник
  • 23
    Мерфи, Джакоб
    Полузащитник
  • 34
    Гэйл, Дуайт
    Нападающий
  • 22
    Фабиан Шер
  • 56
    White, Joe
    Полузащитник
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Стив Брюс
Статистика матча
5
Штрафные
6
6
Фолы
4
7
Удары мимо
4
70%
Владение мячом
30%
5
Блокировано ударов
2
6
Угловые
2
4
Удары в створ
3
2
Сейвы
2
Офсайды
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
69'
Жоелінтон (Ньюкасл) знову протиснув Варана і пробив по воротах з меж штрафного майданчика, але кулак де Хеа став на шляху м'яча.
66'
Замена
Заміна у "манкуніанців". Лінгард вийшов замість Санчо.
Инфо
Роналду став найстаршим автором дубля в АПЛ з часів Александра Грехема, котрий у 2010 році зробив це у віці 38 років і 182 дні.
62'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Геній! Шоу розігнав контратаку "манкуніанців": пробіг пів поля і віддав вертикальну розрізну передачу на Роналду, котрий поцілив між ніг Вудману! І така швидкість в 36 років!
60'
Желтая карточка
Погба (Манчестер Юнайтед) отримав попередження за грубу гру проти Лонгстаффа. Француз наступив на ногу опоненту.
59'
Шоу (Манчестер Юнайтед) невдало навісив до штрафного суперників.
58'
Альмірон прорвався по лівій частині штрафного майданчика і виконав небезпечний простріл уздовж лінії воротарської зони, але не було жодного адресату у футболці "сорок"
56'
Гоооол!!!
ГОООЛ! "Манчестер Юнайтед" перестав атакувати, проте "Ньюкасл" всі сили кинув в атаку. В завершальній фазі контратаки Сен-Максімен прокинув на Манкільйо, котрий переграв де Хеа. Свято Роналду може бути зіпсованим.
54'
Матич (Манчестер Юнайтед) з-за меж штарфного майданчика сильно пробив по вболівальниках за воротами.
53'
Річі (Ньюкасл) підкручував м'яч у штрафний майданчик, але круглий снаряд полетів за лицьову лінію.
51'
Сен-Максімен (Ньюкасл) на божевільній швидкості пробіг пів поля, але виконав неточний пас уздовж лінії штрафного майданчика.
47'
Погба (Манчестер Юнайтед) красиво прибрав двох суперників і між ніг третього віддав на Ван-Біссака, але той віддав безадресатний простріл.
Инфо
Роналду став третім найстаршим автором голу в історії "МЮ" після Райана Гіггза та Пола Скоулза у віці 36 років 218 днів.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Майже повністю перший тайм команди провели на половині поля "Ньюкасла". "Манкуніанці" постійно атакували, проте гості не давали змоги дійти у власний штрафний майданчик. Через це підопічні Сульшера задовільнялися в основному дальніми ударами і навісами. Роналду був активним на початку зустрічі, проте потім злився з рідним для нього газоном "Олд Траффорд". "Сороки" точно вийшли на матч, щоб не дати Кріштіану нічого не зробити, проте Кр7 повернувся АПЛ, щоб забивати! Португалець на останніх секундах тайму все-таки розмочив рахунок у грі!
Свисток
Перерва у матчі!
45+2'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Ну хто ж ще? Кріштіану Роналду! Португалець добив м'яч у порожні ворота після сейву Вудмена, котрий відбив удар Грінвуда.
Инфо
Дві хвилини компенсував арбітр до першого тайму.
43'
Удар Матича (Манчестер Юнайтед) потрапив у Ласселса.
41'
При виході з оборони "сороки" моментально намагаються знайти прудконогого Сен-Максімена. Бий-біжи.
38'
Уголовой
П'ятий кутовий від "манкуніанців" не призвів до небезпеки.
36'
Сен-Максімен (Ньюкасл) неточно пробив здалеку.
35'
Ласселс головою виніс подачу від Санчо (Манчестер Юнайтед) з лівого флангу.
32'
Уголовой
Магвайр (Манчестер Юнайтед) головою пробив у руки Вудмену після подачі від кутового прапорця.
32'
Господарі втекли в контратаку, котра завершилася заблокованим ударом Санчо.
30'
Фернандеш (Манчестер Юнайтед) знайшов хорошу зону для удару, але низом пробив повз ворота. Санчо міг підставити ногу і перевести м'яч у напрямку цілі, але не влучив по ньому.
26'
Ухх, як могло бути б красиво! Фернандеш (Манчестер Юнайтед) зі центральної лінії хотів закинути за шию Вудмену, але м'яч опустився на верхню сітку воріт.
23'
Двічі поспіль гості били по воротах з дальньої відстані. Лише другий удар долетів до рук де Хеа: Річі несильно пробив низом у дальній кут.
20'
Голкіпер гостей Вудмен регулярно затягує час при виконанні удару від воріт. З перших ж хвилин матчу.
19'
Опасный момент
"Ньюкасл" щільно перекривав Роналду при подачі від кутового прапорця, проте пробив Варан. Його удар головою пролетів поруч зі стійкою воріт.
Инфо
Для "Ньюкасла" цей матч став 1000-м в історії їхніх виступів у чемпіоні Англії.
18'
Погба (Манчестер Юнайтед) навісив у руки Вудмену. Поки важко потрапити госопдарям у штрафний майданчик суперника.
15'
Роналду втратив м'яч, чим спричинив контратаку "Ньюкасла", котра завершилася заблокованим дальнім ударом.
14'
"Ньюкасл" дуже щільно грає в обороні. Гравці одразу переміщаються до зони м'яча і перекривають можливості віддати передачу вперед.
11'
Санчо (Манчестер Юнайтед) з Роналду обігралися на лівому фланзі, Кріштіану увійшов до штрафного майдачника, і потужно, з лівої ноги, пробив в зовнішню частину сітки воріт.
9'
Роналду намагався в дотик пробити після "свічки", але не зміг влучити по м'ячу, як належить. Від воріт.
8'
Погба (Манчестер Юнайтед) виконав сильний навіс до штрафного майданчика, проте Фернандеш не зумів головою прийняти передачу. М'яч відскочив до голкіпера.
7'
Жоелінтон (Ньюкасл) змістився з лівого флангу, пройшовши Варана вле дуже незграбно пробив по воротах. М'яч покотився за лицьову лінію.
4'
Фернандеш (Манчестер Юнайтед) м'яко закинув на Роналду і тільки легенький дотик головою від Ласселса завадив вивести Кріштіану на побачення з голкіпером.
3'
"Манкуніанці" контролюють м'яч. Ван-Біссака невдало з правого флангу, але після виносу Лонгстаффа м'яч все одно залишився у господарів.
1'
Роналду (Манчестер Юнайтед) одразу ж пішов у боротьбу. Від нього м'яч вийшов за бокову лінію.
Свисток
Матч розпочався!
Легендарний Кріштіану Роналду повернеться на поле у складі "Манчестер Юнайтед" вперше за 12 років і 118 днів.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван-Біссака, Варан, Магвайр, Шоу - Погба, Матич - Грінвуд, Фернандеш, Санчо - Роналду.
Запасні господарів: Хітон, Байї, ван де Бек, Далот, Лінгард, Лінделеф, Марсьяль, Мата, Фред.
"Ньюкасл": Вудмен - Манкільйо, Хейден, Ласселс, Кларк, Рітчі - Віллок, Лонгстафф, Альмірон - Жоелінтон, Сен-Максімен.
Запасні гостей: Дарлоу, Вайт, Гейл, Крафт, Льюїс, Мерфі, Фернандес, Хендрік, Шер.
Вітаємо всіх любителів АПЛ! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу четвертого туру чемпіонату Англії між "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкаслом".
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл 11.09.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 11.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Стив Брюс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл можно посмотреть 11.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вулверхэмптон - 29.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс

Прошедший матч команды Ньюкасл был сыгран против "Саутгемптон" - 28.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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