Манчестер Юнайтед - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 23% матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.

В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Ньюкасл Юнайтед в последних 6 встречах.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 5 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед - 3.4.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.

Ньюкасл Юнайтед без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.

Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 12 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 17 месте с 1 очками.

Манчестер Юнайтед забивает 2.21 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иНьюкасл Юнайтед, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 23%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед - 1.6.

Ньюкасл Юнайтед без побед в последних 4 играх.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 1, 0 ничьи.

Год назад, Манчестер Юнайтед была на 9 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 3 месте с 7 очками.

Манчестер Юнайтед забивает 2.6 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (3-1 дома и 4-1 на выезде)

Во время последних 54 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 33 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 114-55 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Последняя гостевая победа Ньюкасл Юнайтед над Манчестер Юнайтед была в 2013