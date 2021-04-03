РБ Лейпциг - Бавария онлайн трансляция матча

Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.

Команда РБ Лейпциг выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Бавария Мюнхен.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 5 играх.

РБ Лейпциг забивает 1.81 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.57 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 54%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен - 1.6.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды РБ Лейпциг.

Из последних 5 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 0, команда Бавария Мюнхен выиграла 2, 3 ничьи.

Год назад, РБ Лейпциг была на 1 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 10 месте с 3 очками.

РБ Лейпциг забивает 0.8 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 1.6 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 36% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 54% матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Бундеслига" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).

Dominik Szoboszlai лучший бомбардир РБ Лейпциг с 2 голами. Robert Lewandowski забил 5 раз за Бавария Мюнхен

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).

Бавария Мюнхен не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен - 2.4.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Во время последних 12 встреч, команда РБ Лейпциг выиграла 1 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-11 в пользу команды Бавария Мюнхен

Игры прошлого года: 0-1 (РБ Лейпциг дома) и 3-3 (Бавария Мюнхен дома).