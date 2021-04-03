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РБ Лейпциг - Бавария онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 11 сентября 2021, 19:30 - Ред Булл Арена
Главный судья: Дениз Айтекин
Рейтинг матча:
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 - 1
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47'
Бавария
Мюнхен
Ход матча
12' Роберт Левандовски 45' Гнабри, Серже Вышел: Musiala, Jamal
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
27%
Ничья
38%
Бавария
35%
П1: 5.30 Х: 4.67 П2: 1.59
П1: 3.10 Х: 2.88 П2: 2.30
П1: 5.30 Х: 4.67 П2: 1.59
П1: 10.20 Х: 4.73 П2: 1.39
П1: 3.00 Х: 3.05 П2: 2.44
Интересные факты
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.
  • Команда РБ Лейпциг выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Бавария Мюнхен.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 5 играх.
  • РБ Лейпциг забивает 1.81 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.57 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 54%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен - 1.6.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды РБ Лейпциг.
  • Из последних 5 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 0, команда Бавария Мюнхен выиграла 2, 3 ничьи.
  • Год назад, РБ Лейпциг была на 1 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 10 месте с 3 очками.
  • РБ Лейпциг забивает 0.8 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 1.6 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 36% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 54% матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Бундеслига" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).
  • Dominik Szoboszlai лучший бомбардир РБ Лейпциг с 2 голами. Robert Lewandowski забил 5 раз за Бавария Мюнхен
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).
  • Бавария Мюнхен не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен - 2.4.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Во время последних 12 встреч, команда РБ Лейпциг выиграла 1 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-11 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • Игры прошлого года: 0-1 (РБ Лейпциг дома) и 3-3 (Бавария Мюнхен дома).
  • За последние 6 встреч когда команда РБ Лейпциг играла дома, команда РБ Лейпциг выиграла 1 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 9-8 в пользу команды Бавария Мюнхен.
Личные встречи
РБ Лейпциг
1
Побед
11
Игр
6
Побед
Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
05.12.2020 - 19:30 Бавария 3 - 3 Завершен РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2019/2020
09.02.2020 - 19:00 Бавария 0 - 0 Завершен РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2019/2020
14.09.2019 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершен Бавария
Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2021/2022
29.08.2021 - 18:30 Вольфсбург 1 - 0 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2021/2022
20.08.2021 - 21:30 РБ Лейпциг 4 - 0 Завершен Штутгарт В
Чемпионат Германии 2021/2022
15.08.2021 - 16:30 Майнц 1 - 0 Завершен РБ Лейпциг П
Кубок Германии 2021/2022
07.08.2021 - 16:30 Зандхаузен 0 - 4 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Унион 2 - 1 Завершен РБ Лейпциг П
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Бавария 5 - 0 Завершен Герта В
Чемпионат Германии 2021/2022
22.08.2021 - 18:30 Бавария 3 - 2 Завершен Кёльн В
Суперкубок Германии 2021
17.08.2021 - 21:30 Боруссия 1 - 3 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
13.08.2021 - 21:30 Боруссия 1 - 1 Завершен Бавария Н
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Бавария 5 - 2 Завершен Аугсбург В
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Главные события
45'
Гнабри, Серже
Вышел: Musiala, Jamal
12'
Роберт Левандовски ГООЛ!
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
27%
Ничья
38%
Бавария
35%
П1: 5.30 Х: 4.67 П2: 1.59
П1: 3.10 Х: 2.88 П2: 2.30
П1: 5.30 Х: 4.67 П2: 1.59
П1: 10.20 Х: 4.73 П2: 1.39
П1: 3.00 Х: 3.05 П2: 2.44
Составы команд
1
Петер Гулачи
3
Анджелино
2
Мохамед Симакан
6
Уилли Орбан
22
Мукьеле, Норди
44
Кевин Кампль
27
Конрад Лаймер
18
Кристофер Нкунку
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
17
Доминик Собослаи
33
Андре Силва
1
Мануэль Нойер
5
Бенжамен Павар
4
Упамекано, Дайот
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
19
Дэвис, Альфонсо
6
Киммих, Йосуа
8
Леон Горецка
10
Гнабри, Серже
25
Томас Мюллер
19
Лерой Сане
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 33
    Андре Силва
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 17
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 2
    Мохамед Симакан
  • 6
    Уилли Орбан
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    12
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
    45
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 8
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 4
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Мартинес Хосеп
  • 8
    Амаду Хайдара
    Полузащитник
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 14
    Тайлер Адамс
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 21
    Brobbey, Brian
    Нападающий
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
  • 18
    Забитцер Марсель
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
  • 40
    Tillman, Malik
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 44
    Stanisic, Josip
    Защитник
Тренеры
  • Джесси Марш
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матча
7
Штрафные
4
3
Фолы
7
50%
Владение мячом
50%
3
Удары мимо
4
1
Угловые
5
3
Удары в створ
1
Блокировано ударов
2
1
Офсайды
Сейвы
3
Live Zone
Трансляция
В первой половине матча Бавария заметно больше владела инициативой, сумев забить свой гол с пенальти, назначенного за нелепый эпизод внутри штрафной соперников. В последствии, команда Нагельсманна атаковала лишь со средними усилиями, в то время как его бывший клуб разыгрался достаточно активно, и сумел создать несколько перспективных ситуаций.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 2 мин.
45+1'
Замена
Мусиала вышел вместо Гнабри.
45'
Опасный момент
Ольмо получил скидку от Нкунку в полукруг у штрафной, пробил под перекладину, но Нойер парировал!
43'
Гнабри нужна замена, судя по реакции тренерского штаба.
41'
Удар от Гнабри с правого фланга штрафной прошел мимо дальней штанги.
40'
Фол у правого угла чужой штрафной со стороны Левандовски против Симакана.
38'
Горецка не в темп передачи пяткой от Левандовски отдавал прострел с правого фланга штрафной, поэтому защитники прочитали.
36'
Опасный момент
Лаймер завершил чехарду неудачных ударов головой по мячу от его партнеров в чужой штрафной верховым выстрелом прямиком в руки Нойеру.
34'
Анхелиньо остановил подачу с правого фланга в дальней стороне штрафной, но вторым касание пробил ужасно.
32'
Симакан перехватил прострел с левого фланга штрафной от Левандовски на Сане.
31'
Дэвис остановил проход Мукиэле по правому флангу атаки.
29'
РБ перехватил инициативу в контроле, но от центра поля не особо спешит отходить.
27'
Опасный момент
Сане поймал отскок от подачи со штрафного в прошлом эпизоде в дальней дистанции, но пробил слету в сторону от правой штанги!
26'
Левандовски заработал штрафной на правом фланге атаки, однако подача со стандарта в исполнении Киммиха пошла на соперника.
24'
Ольмо решил самостоятельно завершить проход в правом фланге дальним ударом, но пробил над воротами.
22'
Опасный момент
Нойер сумел зафиксировать дальний удар от Кампля с левого фланга.
20'
Нет предложений от Лейпцига по прессингу, поэтому Бавария старается играть до верного.
18'
Мукиэле был сбит на правом фланге обороны фолом со стороны Сане.
16'
Бавария продолжает возить соперников через мелкий пас в центре поля.
14'
Удар от Гнабри со входа в правый фланг штрафной принял на себя Симакан.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовски с пенальти сильно пробил в правый угол на средней высоте!
11'
Опасный момент
Пенальти! Кампль играл рукой умышленно!
10'
Пошел смотреть сам Айтекин. Уже интересно!
9'
Есть подозрение на игру рукой у Кампля в борьбе против Горрецки на правом фланге штрафной.
8'
Опасный момент
Киммих с углового на левом фланге подал на ближнюю, куда выскочил Левандовски, но просто неудачно попал по мячу в завершении!
6'
Нойер перехватил прострел Анхелиньо с левого фланга.
5'
Упамекано отправил в рекламные щиты Силву в силовой борьбе на левом фланге обороны.
3'
Бавария старается играть с низкой линией и под жестким прессингом.
1'
Команды сразу начали с нескольких неточных передач. Будет сумбур.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ульрайх, Зюле, Чупо-Мотинг, Забитцер, Сарр, Куасси, Тиллман, Мусиала, Станишич.
Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Мюллер, Горецка — Гнабри, Левандовски, Сане.
Запасные: Мартинес, Айдара, Поульсен, Форсберг, Адамс, Клостерманн, Броббей, Гвардиол.
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Орбан, Симакан, Ахелиньо — Лаймер, Кампль — Собослаи, Ольмо, Нкунку — Силва.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура немецкой Бундеслиги. На поле стадиона "Ред Булл Арена" (Лейпциг, Германия) сыграют РБ Лейпциг и мюнхенская Бавария.
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Бавария" 11.09.2021, Чемпионат Германии

Противостояние между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 11.09.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джесси Марш и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Бавария" можно посмотреть 11.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вольфсбург - 29.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Вольфсбург.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против Герта - 28.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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