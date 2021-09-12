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Лидс Юнайтед - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 12 сентября 2021, 18:30 - Элланд Роуд
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Лидс Юнайтед
Лидс
0 - 1
Обновить
25'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
12' Куупер, Лиам 15' Фабиньо
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
30%
Ничья
30%
Ливерпуль
40%
П1: 12.50 Х: 6.27 П2: 1.26
П1: 4.50 Х: 3.00 П2: 1.80
П1: 12.50 Х: 6.27 П2: 1.26
П1: 12.50 Х: 6.27 П2: 1.26
П1: 4.40 Х: 3.00 П2: 1.96
Интересные факты
  • Когда Лидс Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лидс Юнайтед иЛиверпуль, когда Лидс Юнайтед играет дома, 0- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Лидс Юнайтед выигрывает первый тайм в 24% матчей, Ливерпуль выигрывает в 37% матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Лидс Юнайтед's.
  • Команда Лидс Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лидс Юнайтед и Ливерпуль - 3.2.
  • Когда Лидс Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 5 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Лидс Юнайтед выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 3, 2 ничьи.
  • Лидс Юнайтед забивает 1.58 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Лидс Юнайтед и Ливерпуль 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс Юнайтед и Ливерпуль - 2.
  • Лидс Юнайтед выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Ливерпуль выигрывает в 37%.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс Юнайтед.
  • Год назад, Лидс Юнайтед была на 7 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 15 месте с 2 очками.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лидс Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Лидс Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Лидс Юнайтед (в среднем).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Последняя домашняя победа Лидс Юнайтед над Ливерпуль была в 2000
  • Лидс Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Лидс Юнайтед дома) и 4-3 (Ливерпуль дома).
  • Во время последних 26 встреч, команда Лидс Юнайтед выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 52-25 в пользу команды Ливерпуль
  • За последние 13 встреч когда команда Лидс Юнайтед играла дома, команда Лидс Юнайтед выиграла 3 раз, 3 сыграла в ничью и 7 победы команды Ливерпуль. Разница голов 20-11 в пользу команды Ливерпуль.
Прогноз на матч
Личные встречи
Лидс Юнайтед
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
12.09.2020 - 19:30 Ливерпуль 4 - 3 Завершен Лидс Юнайтед
Кубок английской лиги 2016/2017
29.11.2016 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед
Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
29.08.2021 - 16:00 Бернли 1 - 1 Завершен Лидс Юнайтед Н
Кубок английской лиги 2021/2022
24.08.2021 - 21:45 Лидс Юнайтед 3 - 0 Завершен Кру Александра В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 2 - 2 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 5 - 1 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион В
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 22:15 Бернли 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
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Новости команд
Главные события
15'
Фабиньо
Куупер, Лиам
12'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
30%
Ничья
30%
Ливерпуль
40%
П1: 12.50 Х: 6.27 П2: 1.26
П1: 4.50 Х: 3.00 П2: 1.80
П1: 12.50 Х: 6.27 П2: 1.26
П1: 12.50 Х: 6.27 П2: 1.26
П1: 4.40 Х: 3.00 П2: 1.96
Составы команд
23
Иллан Меслиер
3
Джуниор Фирпо
16
Куупер, Лиам
14
Диего Льоренте
2
Айлинг, Люк
23
Калвин Филлипс
22
Джек Харрисон
19
Родриго Морено
15
Стюарт Даллас
10
Рафинья
23
Патрик Бэмфорд
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
67
Эллиотт, Харви
3
Фабиньо
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
21
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 23
    Патрик Бэмфорд
    Нападающий
  • 22
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 19
    Родриго Морено
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 10
    Рафинья
    Защитник
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 3
    Джуниор Фирпо
  • 16
    Куупер, Лиам
    Защитник
    12
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 2
    Айлинг, Люк
    Защитник
  • 23
    Иллан Меслиер
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 21
    Диого Жота
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 67
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
    15
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 21
    Стрёйк, Паскал
    Защитник
  • 46
    Джейми Шеклтон
  • 16
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 45
    Маккарон, Лиам
    Нападающий
  • 43
    Матеуш Клич
  • 13
    Klaesson, Kristoffer
    Вратарь
  • 20
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 35
    Cresswell, Charlie
    Защитник
  • 38
    Саммервиль, Крисенсио
    Нападающий
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
Тренеры
  • Марсело Бьелса
  • Юрген Клопп
Статистика матча
2
Штрафные
2
2
Фолы
2
1
Удары мимо
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
1
ЖК
1
1
Блокировано ударов
2
Угловые
2
35%
Владение мячом
65%
Live Zone
Трансляция
Инфо
Для єгиптянина цей гол став 100-м в АПЛ.
20'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Салах замкнув простріл Александра-Арнольда з правого флангу! Цікаво, що атаку розігнав Матіп, який віддав передгольову передачу.
18'
Гаррісон (Лідс) обійшов двох на лівому фланзі на підступах до штрафного майданчика, віддав на Фірпо, а удар останнього був заблокований.
15'
Желтая карточка
Фабінью (Ліверпуль) грубо зіграв проти Родріго і отримав гірчичник.
15'
Жота (Ліверпуль) у падінні пробив по воротах господарів, але Мельє на місці.
14'
Філліпс (Лідс) хотів тонко зіграти на Бамфорда і вивести його сам на сам, але Патріку не вистачило техніки, щоб зупинити м'яч.
12'
Желтая карточка
Купер зірвав атаку гостей, затримавши Мане, за що був попереджений.
12'
Уголовой
Рафінья (Лідс) головою виніс м'яч після навісу Александра-Арнольда від кутового прапорця.
11'
Мане (Ліверпуль) ударом з-за меж штрафного заробив кутовий.
10'
Александр-Арнольд (Ліверпуль) зі стандарту з правого флангу навісив одразу ж у стінку з двох гравців.
8'
Мане (Ліверпуль) фінтить на правому фланзі і виконує навіс до штрафної зони суперника, проте Мельє забрав м'яч до рук.
7'
Александер-Арнольд (Ліверпуль) небезпечно прострілив у центр штрафного майданчика, але Жоті не вистачило метра, щоб замкнути передачу.
5'
Рафінья (Лідс) пролетів правим флангом і віддав пас в центр на Родріго, котрий сильно пробив в Аліссона.
4'
Офсайд
Бамфорд (Лідс) не витримав лінію і потрапив у офсайд.
2'
Салах (Ліверпуль) неточно прострілив.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд:
"Лідс": Мельє - Ейлінг, Льоренте, Купер, Фірпо - Філліпс - Рафінья, Даллас, Родріго, Гаррісон - Бемфорд.
Запасні господарів: Клаессон, Джеймс, Кліх, Крессвелл, Маккеррон, Робертс, Саммервілл, Стрейк, Шеклтон.
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон - Елліот, Фабінью, Тьяго - Салах, Жота, Мане.
Запасні гостей: Келлехер, Кейта, Гомес, Джонс, Конате, Мілнер, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Цімікас.
Вітаємо всіх шанувальників АПЛ! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу четвертого туру чемпіонату Англії між "Лідсом" та "Ліверпулем".
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Анонс матча Лидс Юнайтед - "Ливерпуль" 12.09.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Элланд Роуд.

Дата проведения матча: 12.09.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лидс Юнайтед и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 19.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Марсело Бьелса и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Ливерпуль" можно посмотреть 12.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Предыдущий матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против "Бернли" - 29.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Челси - 28.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лидс Юнайтед - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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