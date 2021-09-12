Лидс Юнайтед - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Когда Лидс Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Лидс Юнайтед иЛиверпуль, когда Лидс Юнайтед играет дома, 0- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Лидс Юнайтед выигрывает первый тайм в 24% матчей, Ливерпуль выигрывает в 37% матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Лидс Юнайтед's.

Команда Лидс Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Лидс Юнайтед и Ливерпуль - 3.2.

Когда Лидс Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.

Ливерпуль не проигрывает в последних 5 играх.

Из последних 5 встреч команда Лидс Юнайтед выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 3, 2 ничьи.

Лидс Юнайтед забивает 1.58 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.32 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Лидс Юнайтед и Ливерпуль 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс Юнайтед и Ливерпуль - 2.

Лидс Юнайтед выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Ливерпуль выигрывает в 37%.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс Юнайтед.

Год назад, Лидс Юнайтед была на 7 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 15 месте с 2 очками.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лидс Юнайтед (во всех соревнованиях).

Лидс Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Лидс Юнайтед (в среднем).

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Последняя домашняя победа Лидс Юнайтед над Ливерпуль была в 2000

Лидс Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Игры прошлого года: 1-1 (Лидс Юнайтед дома) и 4-3 (Ливерпуль дома).

Во время последних 26 встреч, команда Лидс Юнайтед выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 52-25 в пользу команды Ливерпуль