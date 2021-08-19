Рапид - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча Рапид - Заря 19.08.2021, Лига Европы

Матч между командой Рапид (Вена) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Allianz Stadion.

Дата проведения матча: 19.08.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рапид (Вена)

Год основания Рапид (Вена): 1898

Страна: Австрия

Тренер: Зоран Баришич



Предыдущий матч команды Рапид был сыгран против Спарта - 28.07.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Спарта.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Минай - 14.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

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