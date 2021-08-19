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Рапид - Заря онлайн трансляция матча

Лига Европы - 19 августа 2021, 22:00 - Allianz Stadion . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Рапид
Вена
До начала
00 : 00 : 00
Заря
Луганск
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Рапид
21%
Ничья
28%
Заря
52%
П1: 1.66 Х: 3.87 П2: 5.82
П1: 1.91 Х: 2.63 П2: 4.50
П1: 1.66 Х: 3.87 П2: 5.82
П1: 1.66 Х: 3.87 П2: 5.82
П1: 2.00 Х: 2.75 П2: 4.60
Интересные факты
  • Рапид Вена забивает 2.3 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Рапид Вена выигрывает первый тайм в 43% матчей, Заря Луганск выигрывает в 27% матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Рапид Вена в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Когда Рапид Вена проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.
  • Рапид Вена's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Рапид Вена лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.
  • Рапид Вена выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Заря Луганск выигрывает в 27%.
  • Рапид Вена забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 7 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Рапид
Лига Чемпионов 2021/2022
28.07.2021 - 21:30 Спарта 2 - 0 Завершен Рапид П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.07.2021 - 21:30 Рапид 2 - 1 Завершен Спарта В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершен Рапид П
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 Дандолк 1 - 3 Завершен Рапид В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.07.2020 - 11:00 Дачия Миовени 0 - 0 Завершен Рапид Н
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Рапид
21%
Ничья
28%
Заря
52%
П1: 1.66 Х: 3.87 П2: 5.82
П1: 1.91 Х: 2.63 П2: 4.50
П1: 1.66 Х: 3.87 П2: 5.82
П1: 1.66 Х: 3.87 П2: 5.82
П1: 2.00 Х: 2.75 П2: 4.60
Трансляция
Запасные: Жилкин, Мацапура, Цвек, Руфати, Лунев, Шахаб, Хомченовский, Гладкий, Фримпонг, Кристиан.
Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Назарина — Кочергин, Кабаев, Булеца — Аллахьяр, Громов.
Запасные: Унгер, Гартлер, Виммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер.
Рапид Вена: Штребингер — Стойкович, Граймль, Хофманн, Улльманн — Аразе, Любичич, Граховац, Грюлль — Фунтас, Кара.
Сандро Шерер (Швейцария) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Вестштадион" (Вена, Австрия) сыграют австрийский Рапид Вена и луганская Заря.
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Комментарии(1)
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ДнепрРечка1
19.08.2021 в 21:03
Ну что, полтавские? Учитесь играть. Там Юнион Берлин на выезде разгромил КуПС 4-0. В ответно матче в Германии порвут их 19-0!!! 5,4,3,2... Виллиам....
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Анонс матча Рапид - Заря 19.08.2021, Лига Европы

Матч между командой Рапид (Вена) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Allianz Stadion.

Дата проведения матча: 19.08.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рапид - Заря можно посмотреть 19.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Рапид - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич

Предыдущий матч команды Рапид был сыгран против Спарта - 28.07.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Спарта.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Минай - 14.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Рапид - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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