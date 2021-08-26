Заря - Рапид онлайн трансляция матча

Победителем прошлой встречи была команда Рапид Вена.

Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Рапид Вена проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.

Рапид Вена не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Заря Луганск выигрывает первый тайм в 26% матчей, Рапид Вена выигрывает в 45% матчей.

Недавнее выступление команды Рапид Вена в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Заря Луганск.

Заря Луганск забивает 1.5 гола, играя дома, а Рапид Вена забивает 1.78 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Заря Луганск сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Рапид Вена's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.

В их последнюю встречу команда Рапид Вена победила в 3 гол(а).

Когда Рапид Вена лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.

Результат первой игры Рапид Вена - Заря Луганск 3-0.

Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Рапид Вена выигрывает в 45%.

Рапид Вена забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.