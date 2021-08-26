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Заря - Рапид онлайн трансляция матча

Лига Европы - 26 августа 2021, 19:30 - Славутич-Арена . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
1 - 2
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перерыв
Рапид
Вена
Ход матча
10' Grull, Marco 15' Греймл, Лео 40' Александр Гладкий
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Заря
62%
Ничья
19%
Рапид
19%
П1: 6.22 Х: 4.15 П2: 1.59
П1: 2.75 Х: 2.75 П2: 2.63
П1: 6.22 Х: 4.15 П2: 1.59
П1: 6.13 Х: 4.09 П2: 1.60
П1: 2.70 Х: 2.85 П2: 2.80
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Рапид Вена.
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Рапид Вена проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.
  • Рапид Вена не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 26% матчей, Рапид Вена выигрывает в 45% матчей.
  • Недавнее выступление команды Рапид Вена в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Заря Луганск забивает 1.5 гола, играя дома, а Рапид Вена забивает 1.78 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Заря Луганск сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Рапид Вена's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • В их последнюю встречу команда Рапид Вена победила в 3 гол(а).
  • Когда Рапид Вена лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.
  • Результат первой игры Рапид Вена - Заря Луганск 3-0.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Рапид Вена выигрывает в 45%.
  • Рапид Вена забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 9 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Рапид
Лига Европы 2021/2022
19.08.2021 - 22:00 Рапид 3 - 0 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 4 Завершен Заря В
Лига Европы 2021/2022
19.08.2021 - 22:00 Рапид 3 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря В
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Последние матчи - Рапид
Лига Европы 2021/2022
19.08.2021 - 22:00 Рапид 3 - 0 Завершен Заря В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.07.2021 - 21:30 Спарта 2 - 0 Завершен Рапид П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.07.2021 - 21:30 Рапид 2 - 1 Завершен Спарта В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершен Рапид П
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 Дандолк 1 - 3 Завершен Рапид В
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Главные события
ГООЛ! Александр Гладкий
40'
15'
Греймл, Лео ГООЛ!
10'
Grull, Marco ГООЛ!
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Заря
62%
Ничья
19%
Рапид
19%
П1: 6.22 Х: 4.15 П2: 1.59
П1: 2.75 Х: 2.75 П2: 2.63
П1: 6.22 Х: 4.15 П2: 1.59
П1: 6.13 Х: 4.09 П2: 1.60
П1: 2.70 Х: 2.85 П2: 2.80
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
2
ЖК
1
15
Штрафные
7
7
Фолы
14
1
Угловые
5
3
Удары в створ
5
3
Сейвы
2
7
Удары мимо
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
Рапид уже в дебюте матча быстро дважды расписался в воротах Никиты Шевченко и перешел в эконом-режим. Заря активничает, вот только низкий уровень исполнительского мастерства откровенно бросается в глаза. Четыре гола еще нужно забивать луганчанам. Судите сами, насколько это реально.
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен. Заря по сумме двух матчей проигрывает 1:5 Рапиду в плей-офф квалификации Лиги Европы.
45+3'
Хомченовский решил взять инициативу на себя. Ничего хорошего из этого не вышло – мяч после дальнего удара «десятки» Зари ушел выше ворот.
45+2'
Гладкий не смог акцентированно пробить головой после подачи Громова.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму три минуты.
Инфо
Вы наверное сейчас удивитесь, но Александр Гладкий при 8 голах в Лиге Чемпионов никогда не забивал в Лиге Европы/Кубке УЕФА. И вот она премьера.
42'
Желтая карточка
Желтая за симуляцию для Кочергина. А так хотелось пенальти…
41'
Гоооол!!!
Есть гол от Зари! Гладкий после подачи со штрафного опередил вратаря и головой пробил по пустым воротам.
Инфо
7-5 по ударам в пользу Зари, а вот в створ чаще бьет Рапид (5-2).
31'
Замена
У Рапида уже замены пошли…Аразе уступил место на поле Шику.
29'
Громов с 22-х метров решил щечкой покатить мяч в руки вратарю Рапида – получилось идеально.
28'
Шевченко дважды выручил Зарю после дальнего удара и рикошета.
24'
Сайядманеш создал момент для Кочергина, а тот в касание левой пробил куда-то в район углового флажка.
24'
Кочергин бил с центра поля по пустым воротам после неудачного выхода Гартлера – неточно.
19'
Опасный момент
Гладкий на дальней штанге с четырех метров запустил мяч в небеса. А передача от Жуниньо была идеальной.
17'
Желтая карточка
Сайядманеш в верховой дуэли поработал локтем – это желтая.
15'
Гоооол!!!
Ну теперь уже точно всё. После подачи углового Греймл метров с 10-ти повторно расстрелял ворота Зари.
13'
Гартлер потащил отличный дальний удар от Булецы! Наконец, Заря начала что-то создавать у ворот австрийцев.
11'
Гоооол!!!
Недолго музыка играла…Рапид в несколько пасов вскрыл оборону Зари – Грюль под углом вышел один на один с вратарем и мощно выстрелил в ближний верхний угол.
7'
Попытка Зари забить быстрый мяч провалилась. Рапид пока ничего не позволяет хозяевам создать у своих ворот.
2'
Желтая карточка
Аразе сразу же получает желтую карточку за фол в центре поля на Жуниньо.
1'
Свисток
Матч начался! Держим кулаки за Зарю!
Инфо
Что сказать о первом матче? Это тут случай, когда футбол в очередной раз показал, насколько нелогичным он бывает. Заря заметно переиграла Рапид по ожидаемым голам (2,49 XG на 1,39), а счет 0:3. Верим, что сегодня луганчане исправят это недоразумение и подарят украинскому футболу еще один эпичный камбэк.
Стартовые составы команд:
Заря: Шевченко, Вернидуб, Цвек, Леовижилдо, Громов, Кочергин, Булеца, Назарина, Хомченовский, Гладкий, Сайядманеш.
Рапид Вена: Гартлер, Стойкович, Хофманн, Граймль, Улльманн, Граховац, Любичич, Аразе, Фунтас, Кара, Грюлль.
Добрый вечер! Вчера Шахтер заставил украинских фанатов поверить в чудеса, вытащив безнадежный матч с Монако в раунде плей-офф Лиги Чемпионов, а сегодня того же ждем от Зари, которой нужно отыгрываться с 0:3 после поражения от Рапида в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы. Начало матча в Запорожье в 19:30 по киевскому времени!
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Комментарии(5)
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Golfik25 (Киев)
26.08.2021 в 19:59
Хуже Ворсклы и колоса. Убогие.
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.08.2021 в 19:57
терпилы зачуханные.
Ответить
0
0
Просто любитель (Днепр)
26.08.2021 в 19:53
Мальчики для битья
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.08.2021 в 19:48
днище позорное......какие же вы убогие.....
Ответить
+1
0
Просто любитель (Днепр)
26.08.2021 в 19:47
Как сказал Скрипник должны быть не мужиками а львами.но тут походу котики. Вам пора на отдых
Ответить
0
0


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Анонс матча Заря - Рапид 26.08.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 26.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой Рапид (Вена):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рапид, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Рапид и Заря в предыдущем футбольном матче 19.08.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Рапид можно посмотреть 26.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Заря - Рапид, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Мариуполь - 22.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич

Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против Заря - 19.08.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Рапид.

Следите за результатами матча Заря - Рапид онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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