Заря - Рапид онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 26.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой Рапид (Вена):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рапид, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Рапид и Заря в предыдущем футбольном матче 19.08.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Мариуполь - 22.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич
Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против Заря - 19.08.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Рапид.
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