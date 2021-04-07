Наполи - Ювентус онлайн трансляция матча

Анонс матча Наполи - "Ювентус" 11.09.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 11.09.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Наполи (Неаполь) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Наполи в предыдущем футбольном матче 07.04.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лучано Спаллетти и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Дженоа - 29.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Эмполи - 28.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эмполи.

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