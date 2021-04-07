  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Наполи - Ювентус Смотреть онлайн
В тренде

Наполи - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 11 сентября 2021, 19:00 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Массимилиано Иррати
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
1 - 1
Обновить
79'
Ювентус
Турин
Ход матча
10' Альваро Мората 31' Элмас, Элиф 45' Мануэль Локателли
46' Элмас, Элиф Вышел: Адам Оунас 57' Маттео Политано 57' Лука Пеллегрини Вышел: Маттейс де Лигт 72' Маттео Политано Вышел: Ирвинг Лосано
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
38%
Ничья
28%
Ювентус
34%
П1: 3.45 Х: 1.77 П2: 5.65
П1: 1.13 Х: 6.00 П2: 29.00
П1: 3.45 Х: 1.77 П2: 5.65
П1: 3.56 Х: 1.74 П2: 5.73
П1: 2.55 Х: 2.60 П2: 3.40
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Наполи не проигрывает в последних 17 домашних матчах.
  • Наполи забивает 2.32 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 2, команда Ювентус выиграла 3, 0 ничьи.
  • Наполи не проигрывает в последних 15 играх.
  • Наполи забивает 0.4 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.4 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Наполи имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Наполи и Ювентус 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Ювентус выигрывает в 45%.
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Ювентус - 1.8.
  • Ювентус не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 46% матчей, Ювентус выигрывает в 45% матчей.
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Ювентус пропускает в каждом из последних 22 матчах.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 25 матчах.
  • Во время последних 53 встреч, команда Наполи выиграла 12 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 82-56 в пользу команды Ювентус
  • За последние 23 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Ювентус. Разница голов 33-28 в пользу команды Наполи.
Личные встречи
Наполи
7
Побед
28
Игр
15
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
13.02.2021 - 19:00 Наполи 1 - 0 Завершен Ювентус
Суперкубок Италии 2020
20.01.2021 - 22:00 Ювентус 2 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Дженоа 1 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.08.2021 - 21:45 Наполи 2 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Наполи 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
Чемпионат Италии 2020/2021
16.05.2021 - 13:30 Фиорентина 0 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
11.05.2021 - 21:45 Наполи 5 - 1 Завершен Удинезе В
Показать больше
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
28.08.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 1 Завершен Эмполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Удинезе 2 - 2 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Болонья 1 - 4 Завершен Ювентус В
Кубок Италии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 19:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Интер В
Показать больше
Главные события
Маттео Политано
Вышел: Ирвинг Лосано
72'
ГООЛ! Маттео Политано
57'
57'
Лука Пеллегрини
Вышел: Маттейс де Лигт
Элмас, Элиф
Вышел: Адам Оунас
46'
45'
Мануэль Локателли
Элмас, Элиф
31'
10'
Альваро Мората ГООЛ!
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
38%
Ничья
28%
Ювентус
34%
П1: 3.45 Х: 1.77 П2: 5.65
П1: 1.13 Х: 6.00 П2: 29.00
П1: 3.45 Х: 1.77 П2: 5.65
П1: 3.56 Х: 1.74 П2: 5.73
П1: 2.55 Х: 2.60 П2: 3.40
Составы команд
25
Давид Оспина
6
Руй, Марио
44
Манолас, Константинос
26
Калиду Кулибали Йеро
22
Джованни Ди Лоренцо
22
Элмас, Элиф
99
Ангуисса, Андрэ Замбо
8
Руис Пенья, Фабиан
24
Лоренцо Инсинье
9
Виктор Осимхен
21
Маттео Политано
1
Войцех Щенсны
2
Маттиа Де Шильо
19
Леонардо Бонуччи
3
Джорджио Кьеллини
17
Лука Пеллегрини
14
Уэстон Маккенни
27
Мануэль Локателли
25
Адриен Рабио
20
Федерико Бернардески
9
Альваро Мората
44
Деян Кулусевски
Стартовый состав
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
    72 57
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
    46 31
  • 99
    Ангуисса, Андрэ Замбо
    Полузащитник
  • 8
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 44
    Манолас, Константинос
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
    10
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
    45
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
    57
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 37
    Андреа Петагна
  • 33
    Адам Оунас
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 16
    Idaslak, Hubert
    Вратарь
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 12
    Марфелья, Давиде
    Вратарь
  • 22
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 2
    Малкит, Кевин
    Защитник
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 20
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 8
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 45
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 47
    Miretti, Fabio
    Полузащитник
  • 46
    Soule, Matias
    Полузащитник
Тренеры
  • Лучано Спаллетти
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
2
Удары мимо
2
10
Угловые
12
Штрафные
9
9
Фолы
10
4
Удары в створ
2
1
Сейвы
3
2
Блокировано ударов
1
ЖК
1
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
71'
Замена
Лосано вместо Политано у Наполи.
70'
Неплохую контру раскатал Наполи, вывалившись три в три, но Осимхен дал чуть выше.
67'
Кулусевски развернулся и дал метров с 20-ти. Ну, кое-что, на безрыбье, как говорится…
64'
А Наполи, между тем, продолжает поддавливать. Пока что выглядит более фаворитично в данный конкретный отрезок времени.
62'
А вот это неплохо. Инсинье подключил Марио Руя, тот правда не подстроился и пробил мимо. Намного мимо.
61'
Де Лорентис в маске на трибунах. Эмоции тяжело угадать.
59'
Маккени ответил! Мяч прошел чуть мимо ворот. Интересно, потянул бы удар Оспина, попади мяч в раму.
57'
Гоооол!!!
Гол! Гооол!!! После удара Инсиньо Щенсны не зафиксировал мяч, и Политано добавил в ворота! Все-таки материализовал Наполи свое давление!
55'
И еще один штрафной для Наполи – Щенсны в прыжке для фотокоров забрал подачу.
53'
Не идут стандарты у Наполи. Вот заработали хозяева штрафной, но Инсинье умудрился дать в стенку из двух игроков.
51'
Бернардески фолит в атаке. Да и еще, кажется, что и в офсайде был.
48'
Уголовой
Наполи снова активно начинает тайм. Очередной угловой, но Юве выносит без проблем.
46'
Замена
Уна вместо Элмаса вышел в перерыве у Наполи.
46'
Свисток
Начался второй тайм.
Наполи начал игру активно, пытался нагнетать и прессинговать, однако пропустил быстрый гол. После этого игра несколько замедлилась и стала более позиционной. Можно сказать, что неаполитанцы владели преимуществом, но до обострений дело доходило нечасто. 1:0 в пользу Юве к перерыву. Ждем второй тайм.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв.
45'
Инфо
Минуту компенсировал арбитр к первому тайма.
45'
Желтая карточка
Локателли жестко въехал в бедро сопернику.
43'
Опасный момент
А вот Кулусевски выскочил почти сам на сам! Почти, потому что Оспина вовремя вышел и первый был на мяче! Вовремя среагировал вратарь Наполи!
42'
Маккени неплохо с фланга вбежал в штрафную, но под прессингом передачу не отдал.
40'
Мората после навеса с фланга пробил головой – ну это так, для статистики.
38'
Опасный момент
А вот Элмаса вывели наконец-то на удар, неплохо вывели, правда пробил он мимо ворот!
36'
Наполи пытается что-то организовать, но пока что Юве обороняется без особых проблем.
34'
Кьеллини контактировал с соперником в штрафной, но на пенальти это не тянет. Обычная борьба.
31'
Желтая карточка
Элмас на нервах грубо подкатился в центре поля. Первая желтая в матче – для Наполи.
29'
Стандарт для Наполи, штрафной с угла, но Инсинье снова не перебил защитника.
26'
Тягает Юве матч, не обостряет, старается вывести соперника из зоны и из равновесия.
23'
Опасный момент
А вот Юве вывалился в опасную контру, правда Маккени не отдал нормально с фланга на Руиса.
21'
А вот Политано метров с 20-ти на технику пробил. Чуть выше, хотя, кажется, был рикошет.
20'
Уголовой
Обложил Наполи угловыми соперника. 7:0 уже, правда пока что без особых обострений.
19'
Бернардески вывалился на удар, но на сей раз Оспина на месте.
17'
Заработал штрафной Наполи, правда Плоитано не перебросил ближнего.
14'
Быстрое начало, смотрим на ответ Наполи.
11'
Гоооол!!!
Гооол!!! Мората открывает счет в матче!
7'
Ох, а вот Элмаса вывели неплохо на удар, правда удар македонца защитники Юве заблокировали.
5'
Наполи на правах хозяев начал с давления, однако кока что без особых опасных моментов.
2'
И сразу Наполи поскакал в атаку – Политано после навеса пробил головой, правда гораздо выше ворот.
1'
Инфо
Матч начался, Наполи начал с центра поля!
Выходят команды на поле.
Стартовый состав Ювентуса: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Пеллегрини, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кулушевски, Мората, Бернардески
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Пеллегрини, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кулушевски, Мората, Бернардески
Инфо
Стартовый состав Наполи: Оспина, Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руис, Замбо Ангисса, Элмас, Политано, Осимхен, Инсинье
Матч начнется в 19:00, а судить игру будет Массимилиано Иррати.
В Серии А на этих выходных проходят матчи 3-го тура, и один из центральных матчей – Наполи – Ювентус. И текстовый онлайн данного поединка UA-Футбол и представляет вашему вниманию.
Добрый вечер всем любителям итальянского, и не только, футбола.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 4 Клермон Клермон 0 Завершен 17:30 - Сегодня Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 0 Брага Брага 0 Завершен 17:30 - Сегодня Твенте Твенте 0 Утрехт Утрехт 0 Завершен 17:15 - Сегодня Эйпен Эйпен 0 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 1 Завершен 17:07 - Сегодня ЛНЗ ЛНЗ 1 ФК Чернигов ФК Чернигов 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Наполи - "Ювентус" 11.09.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 11.09.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Наполи (Неаполь) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Наполи в предыдущем футбольном матче 07.04.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лучано Спаллетти и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - "Ювентус" можно посмотреть 11.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Дженоа - 29.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Эмполи - 28.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эмполи.

Следите за результатами матча Наполи - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен