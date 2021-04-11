Аталанта - Фиорентина онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - "Фиорентина" 11.09.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Фиорентина" (Флоренция) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 11.09.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Фиорентина" (Флоренция):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда "Фиорентина" осталась с поражением. Столкновение "Фиорентина" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Винцензо Италиано разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Болонья - 28.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Фиорентина" (Флоренция)

Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926

Страна: Италия

Тренер: Джузеппе Якини



Прошедший матч команды "Фиорентина" был сыгран против Торино - 28.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

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