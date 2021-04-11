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Аталанта - Фиорентина онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 11 сентября 2021, 21:45 - Gewiss Stadium . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Валерио Марини
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 1
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42'
Фиорентина
Флоренция
Ход матча
25' Лоренцо Венути Вышел: Альваро Одриосола 31' Мехле, Йоаким 33' Душан Влахович
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
33%
Фиорентина
33%
П1: 3.25 Х: 3.59 П2: 2.25
П1: 1.80 Х: 2.88 П2: 5.50
П1: 3.25 Х: 3.59 П2: 2.25
П1: 3.25 Х: 3.70 П2: 2.20
П1: 1.92 Х: 2.90 П2: 4.90
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Фиорентина - 3.6.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Фиорентина's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Команда Фиорентина выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • Фиорентина без побед над Аталанта в последних 3 играх.
  • Аталанта забивает 2.37 гола, играя дома, а Фиорентина забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Фиорентина 2-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Фиорентина лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Фиорентина выигрывает в 34%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Фиорентина - 1.2.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фиорентина.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Фиорентина выиграла 1, 1 ничьи.
  • Аталанта забивает 2.2 гола за матч против команды Фиорентина, а Фиорентина забивает 1.4 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иФиорентина, когда Аталанта играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 45% матчей, Фиорентина выигрывает в 34% матчей.
  • Когда Фиорентина проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Фиорентина.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фиорентина (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).
  • В домашних матчах Аталанта не проигрывает Фиорентина в последних 5 встречах.
  • В прошлом сезоне Аталанта выиграл обе игры против Фиорентина (3-0 дома и 3-2 на выезде)
  • Во время последних 46 встреч, команда Аталанта выиграла 10 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Фиорентина выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-53 в пользу команды Фиорентина
  • Последняя гостевая победа Фиорентина над Аталанта была в 2016
  • За последние 21 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Фиорентина. Разница голов 28-24 в пользу команды Аталанта.
Личные встречи
Аталанта
4
Побед
23
Игр
11
Побед
Фиорентина
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 Фиорентина 2 - 3 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 16:00 Аталанта 3 - 0 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Фиорентина 0 - 0 Завершен Аталанта
Кубок Италии 2019/2020
15.01.2020 - 16:00 Фиорентина 2 - 1 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Аталанта 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.08.2021 - 21:45 Торино 1 - 2 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершен Милан П
Кубок Италии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Дженоа 3 - 4 Завершен Аталанта В
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Последние матчи - Фиорентина
Чемпионат Италии 2021/2022
28.08.2021 - 21:45 Фиорентина 2 - 1 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.08.2021 - 21:45 Рома 3 - 1 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2022
22.05.2021 - 21:45 Кротоне 0 - 0 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2020/2021
16.05.2021 - 13:30 Фиорентина 0 - 2 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 19:30 Кальяри 0 - 0 Завершен Фиорентина Н
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Главные события
33'
Душан Влахович ГООЛ!
Мехле, Йоаким
31'
25'
Лоренцо Венути
Вышел: Альваро Одриосола
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
33%
Фиорентина
33%
П1: 3.25 Х: 3.59 П2: 2.25
П1: 1.80 Х: 2.88 П2: 5.50
П1: 3.25 Х: 3.59 П2: 2.25
П1: 3.25 Х: 3.70 П2: 2.20
П1: 1.92 Х: 2.90 П2: 4.90
Составы команд
57
Спортиелло, Марко
19
Джимшити, Берат
6
Хосе Луис Паломино
6
Толои, Рафаэль
77
Заппакоста, Дэвид
88
Марио Пашалич
11
Фреулер, Ремо
5
Мехле, Йоаким
32
Маттео Пессина
59
Алексей Миранчук
91
Запата, Дуван
1
Терраккиано, Петро
23
Лоренцо Венути
4
Никола Миленкович
98
Игор
4
Кристиано Бираги
5
Бонавентура, Гиакомо
32
Дункан, Йосеф
18
Лукас Торрейра
7
Хосе Кальехон
18
Душан Влахович
33
Риккардо Соттиль
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
    31
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 6
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 18
    Душан Влахович
    33
  • 33
    Риккардо Соттиль
    Нападающий
  • 5
    Бонавентура, Гиакомо
    Полузащитник
  • 32
    Дункан, Йосеф
    Полузащитник
  • 18
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 23
    Лоренцо Венути
    Защитник
    25
  • 4
    Никола Миленкович
    Защитник
  • 98
    Игор
    Полузащитник
  • 4
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 1
    Терраккиано, Петро
    Вратарь
Запасные игроки
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 20
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 55
    Матия Настасич
    Защитник
  • 34
    Софьян Амрабат
    Полузащитник
  • 29
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 24
    Марко Бенасси
    Полузащитник
  • 22
    Гонсалес, Николас
    Нападающий
  • 17
    Терзич, Алекса
    Защитник
  • 14
    Maleh, Youssef
    Полузащитник
  • 10
    Кастровилли, Гаэтано
    Полузащитник
  • 8
    Риккардо Сапонара
    Полузащитник
  • 2
    Martinez, Lucas
    Защитник
  • 69
    Дронговский, Бартломей
    Вратарь
  • 91
    Александр Кокорин
    Нападающий
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Винцензо Италиано
Статистика матча
4
Штрафные
6
4
Фолы
4
1
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
1
2
Офсайды
54%
Владение мячом
46%
1
Удары мимо
1
3
Угловые
2
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
39'
Опасный момент
А вот это опасно! Паломино после углового пробил головой, но чуть не попал в верхний дальний от себя угол!
38'
Пока что борьбы больше на поле, чем опасных моментов. это относится к обеим командам.
35'
Уголовой
Миранук заработал угловой, но ничего интересного бергамаски из него не выжали.
32'
Гоооол!!!
Гооол!!! Влахович разводит мяч и кипера по разным углам! Фиорентина повела в счете!
30'
Желтая карточка
Пенальти вворота Аталанты! После прсомотра ВАР судья увидел игру рукой у Мелле! Еще и желтую показал!
28'
Опасный момент
А вот неплохо! Влахович остро прострелил с фланга, однако никто из партнеров замкнуть подау не успел!
25'
Замена
А вот после удара Пашалиича Венутти, видимо, неудачно приземлился на локоть и не может продолжать игру. Вместо него вышел Одриосола.
22'
Миранчук черпачком закинул в штрафную на Пашалича, но Марио с лета попал не по круглому, а по ноге соперника.
20'
Уголовой
Угловой для Фиорентины – Бираги вроде и неплохо подал, но защитники Аталанты разобрались.
19'
Фиалки сгоняли в атаку – Влахович неплохо развернулся, подработал, но как оказалось, подработал рукой.
17'
Аталанта прессингует, но снова залазит в офсайд. Ну тут явное вне игры, и без ВАР видно.
13'
Инфо
Нет, отменяет гол рефери! Офсайд все-таки!
11'
Инфо
Но есть подозрения на офсайд, судья консультируется с ВАР!
10'
Гоооол!!!
Гооол!!! Забивает Аталанта! После навеса с фланга и пары отскоков мяч прискакал к Джимсити, который и вколотил круглого в сетку! 1:0 уже на 10-й минуте!
7'
Пока что фиалки больше активничают. Без особых дивидендов, но все же…
5'
Сходили гости в атаку, правда Бираги навесил не на голову партнеру, а за лицевую.
3'
Спокойное начало встречи у нас, гости не спешат и возятся на своей половине.
1'
Свисток
Начался матч!
Инфо
Стартовый состав Фиорентины: Терраччиано, Венути, дос Сантос, Миленкович, Бираги, Торрейра, Дункан, Бонавентура, Соттиль, Влахович, Кальехон
Украинец Руслан Малиновский остался в запасе!
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Спортьелло, Джимсити, Паломино, Толой, Дзаппакоста, Мехле, Пашалич, Фройлер, Пессина, Сапата, Миранчук
Матч начнется в 21:45, а судить игру будет Валерио Марини.
В Серии А на этих выходных проходят матчи 3-го тура, в одном из которых Аталанта примет Фиорентину. И текстовый онлайн данного поединка UA-Футбол и представляет вашему вниманию.
Добрый вечер всем любителям итальянского, и не только, футбола.
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Анонс матча "Аталанта" - "Фиорентина" 11.09.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Фиорентина" (Флоренция) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 11.09.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Фиорентина" (Флоренция):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда "Фиорентина" осталась с поражением. Столкновение "Фиорентина" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Винцензо Италиано разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Фиорентина" можно посмотреть 11.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Фиорентина", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Болонья - 28.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Джузеппе Якини

Прошедший матч команды "Фиорентина" был сыгран против Торино - 28.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

Следите за результатами матча "Аталанта" - "Фиорентина" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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