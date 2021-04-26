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Милан - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 12 сентября 2021, 19:00 - Джузеппе Меацца . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Даниеле Киффи
Рейтинг матча:
Милан
Милан
До начала
00 : 00 : 00
Лацио
Рим
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
33%
Лацио
33%
П1: 2.03 Х: 3.72 П2: 3.24
П1: 2.50 Х: 2.60 П2: 3.10
П1: 2.03 Х: 3.72 П2: 3.24
П1: 2.32 Х: 3.42 П2: 3.18
П1: 2.65 Х: 2.70 П2: 3.15
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Лацио.
  • Olivier Giroud лучший бомбардир Милан с 2 голами. Ciro Immobile забил 4 раз за Лацио
  • Милан забивает 1.83 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Милан и Лацио 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Лацио - 1.6.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Лацио выигрывает в 39%.
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Лацио выиграла 3, 0 ничьи.
  • Милан забивает 1.4 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.6 гола против команды Милан (в среднем).
  • Лацио не проигрывает в последних 6 играх.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иЛацио, когда Милан играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Милан выигрывает первый тайм в 55% матчей, Лацио выигрывает в 39% матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.
  • В их последнюю встречу команда Лацио победила в 3 гол(а).
  • Милан не проигрывает в последних 4 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Лацио - 3.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Лацио забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Игры прошлого года: 3-2 (Милан дома) и 3-0 (Лацио дома).
  • За последние 35 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 18 раз, 13 сыграла в ничью и 4 победы команды Лацио. Разница голов 53-28 в пользу команды Милан.
  • Во время последних 66 встреч, команда Милан выиграла 27 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-71 в пользу команды Милан
Личные встречи
Милан
8
Побед
23
Игр
6
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
26.04.2021 - 21:45 Лацио 3 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2021
04.07.2020 - 22:45 Лацио 0 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
13.04.2019 - 21:15 Милан 1 - 0 Завершен Лацио
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
29.08.2021 - 21:45 Милан 4 - 1 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.08.2021 - 21:45 Сампдория 0 - 1 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
16.05.2021 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Торино 0 - 7 Завершен Милан В
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Лацио 6 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.08.2021 - 21:45 Эмполи 1 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Сассуоло 2 - 0 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2020/2021
18.05.2021 - 21:30 Лацио 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершен Лацио П
Показать больше
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
33%
Лацио
33%
П1: 2.03 Х: 3.72 П2: 3.24
П1: 2.50 Х: 2.60 П2: 3.10
П1: 2.03 Х: 3.72 П2: 3.24
П1: 2.32 Х: 3.42 П2: 3.18
П1: 2.65 Х: 2.70 П2: 3.15
Трансляция
Инфо
У Милана впервые после травмы в заявку команды попал Златан Ибрагимович. Швед в последний раз выходил на поле 9 мая в выездном матче с Ювентусом.
Стартовые составы команд:
Милан: Маньян, Диас, Калабриа, Кессье, Леау, Ребич, Романьоли, Томори, Тонали, Флоренци, Эрнандес.
Лацио: Рейна, Альберто, Андерсон, Ачерби, Иммобиле, Луис Фелипе, Лукас Лейва, Марушич, Милинкович-Савич, Педро, Хисай.
Инфо
Милан на старте сезона обыграл Сампдорию (1:0) и Кальяри (4:1). Лацио также идет без потерь – в активе Орлов победы над Эмполи (3:1) и Специей (6:1).
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на один из самых статусных поединков уик-энда в Европе – в 19:00 на Сан-Сиро начнется матч третьего тура Серии А между Миланом и Лацио.
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Анонс матча Милан - Лацио 12.09.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Милан (Милан) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 12.09.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой Лацио (Рим):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Лацио и Милан в предыдущем футбольном матче 26.04.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Лацио можно посмотреть 12.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команды Милан был сыгран против Кальяри - 29.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Специя - 28.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча Милан - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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