Милан - Лацио онлайн трансляция матча

Победителем прошлой встречи была команда Лацио.

Olivier Giroud лучший бомбардир Милан с 2 голами. Ciro Immobile забил 4 раз за Лацио

Милан забивает 1.83 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Милан и Лацио 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Лацио - 1.6.

Милан выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Лацио выигрывает в 39%.

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Лацио выиграла 3, 0 ничьи.

Милан забивает 1.4 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.6 гола против команды Милан (в среднем).

Лацио не проигрывает в последних 6 играх.

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Милан иЛацио, когда Милан играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Милан выигрывает первый тайм в 55% матчей, Лацио выигрывает в 39% матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.

В их последнюю встречу команда Лацио победила в 3 гол(а).

Милан не проигрывает в последних 4 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Лацио - 3.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Лацио's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Лацио забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Игры прошлого года: 3-2 (Милан дома) и 3-0 (Лацио дома).

За последние 35 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 18 раз, 13 сыграла в ничью и 4 победы команды Лацио. Разница голов 53-28 в пользу команды Милан.