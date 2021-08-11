  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Интер Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - Интер онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 14 августа 2021, 19:30 . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 2
Обновить
42'
Интер
Милан
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
38%
Ничья
24%
Интер
38%
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
04.08.2021 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершен Фенербахче Н
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
25.07.2021 - 18:00 Динамо 3 - 2 Завершен Газиантеп ББ В
Показать больше
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2022
23.05.2021 - 16:00 Интер 5 - 1 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 19:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2020/2021
08.05.2021 - 19:00 Интер 5 - 1 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2020/2021
01.05.2021 - 19:00 Кротоне 0 - 2 Завершен Интер В
Показать больше
Новости команд
Бущан: После 1:7 от Франции думал, нах#р оно мне все надо 23.03.2021 в 23:33 Бущан: После 1:7 от Франции думал, нах#р оно мне все надо Дебютный матч за сборную против Франции Георгию запомнился надолго
Тренер Брюгге: Перед вылетом в Киев спал хорошо, никаких проблем 17.02.2021 в 22:06 Тренер Брюгге: Перед вылетом в Киев спал хорошо, никаких проблем Предматчевая пресс-конференция тренера Брюгге
Лукаку: Я не хотел плакать сегодня, но эмоции слишком сильны 23.05.2021 в 20:05 Лукаку: Я не хотел плакать сегодня, но эмоции слишком сильны Нападающий очень рад достижению своего клуба
Конте не уйдет из Интера летом 23.05.2021 в 14:34 Конте не уйдет из Интера летом Коуч доволен положением дел в команде
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
38%
Ничья
24%
Интер
38%
Трансляция
40'
Еще один удар от киевлян. Жерсон прорвался по флангу и пробил с правой. Цыганков недоволен, считает что нужно было пасовать
39'
Первый удар по воротам "Интера" - Леднев бил издали. Мимо
38'
"Интер" продолжает доминировать, "Динамо" - отбиваться. Ничего особо не поменялось
Справедливости ради отметим, что перед вторым пропущенным у "Динамо" была неплохая атака, правда Рамиреса ужасно сыграл после навеса Кендзеры
34'
Гоооол!!!
2:0. К этому все шло. Великолепный пас Брозовича на ход Джеко, тот обошел Бущана и отправил мяч в пустые
32'
Опасный момент
Атака от "Динамо" закончилась контратакой "Интера" и опасным ударом Сенси - рядом с дальней штангой. Пока что тотальное преимущество на стороне миланцев
30'
Очень опасный прострел от Дармиана, однако Сенси пролетел мимо мяча. Могло быть 2:0
Инфо
Игра возобновилась
Инфо
Небольшой перерыв на водопой
26'
Шапаренко сфолил против Бареллы. Стандарта для "Интера"
24'
Пока что "Интер" подолгу владеет мячом, но уже без моментов
21'
Первая осмысленная атака от "Динамо" закончилась прострелом от Кендзеры на Рамиреса. Форвард не сумел нормально пробить
Инфо
Удары: 6:0 в пользу "Интера". 2:0 в створ
20'
Уголовой
Два угловых подряд корнера от "Интера". Последний закончился мощный ударом Джеко над воротами
17'
Классный удар со штрафного от Чалханоглу. Рядом со штангой
16'
После забитого "Интер" не спешит отдавать мяч сопернику. "Динамо" пока что очень тяжело
13'
Гоооол!!!
ВАУ. Это было здорово! "Интер" открывает счет. Все в касание, две пяточки, голевая от Сенси и мощный удар от Бареллы. Провал опорной зоны киевлян
11'
"Динамо" стало больше владеть мячом, однако пока без особого продвижения вперед. "Интер" играет очень компактно
9'
Шапаренко классно подхватил мяч после потери Брозовича, однако быстрой эта атака не получилась. Жерсон не сумел отдать хорошую передачу
7'
Опасный момент
Это почти 1:0. Рамирес упустил де Врея после подачи углового, однако голландец головой пробил неточно. Два супер момента за одну минуту
6'
Опасный момент
УХ. Первый серьезный момент, который создает "Интер". Атака по левому флангу закончилась пасом в штрафную, там мяч дошел до Бареллы, который мощно пробил в створ - Бущан на месте
3'
Первая попытка остроты от "Интера". Дармиан получил мяч на правом фланге, но навесил очень сильно. Джеко до мяча достать не мог
Свисток
Матч начался
Команды появились на футбольном поле. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток
Самые внимательные читали заметили, что в старте "Интера" вышел Эдин Джеко. Официально о его трансфере еще не сообщили, однако сегодня он появится на поле. Вероятная замена Лукаку
Инфо
Вашему вниманию стартовые составы команд:
"Интер": Ханданович - Шкриньяр, де Врей, Бастони - Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич - Сенси - Джеко
"Динамо": Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Леднев, Родригес - Рамирес
Добрый вечер, любители футбола! Мы вас приветствуем на текстовой трансляции матча между чемпионом Украины и чемпионом Италии. Киевское "Динамо" сыграет против "Интера" в контрольном матче. Начало поединка в 19:30
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня СК Полтава СК Полтава 0 Яруд Яруд 0 Завершен 18:00 - Сегодня Нива Нива 3 Мункач Мункач 1 Завершен 18:00 - Сегодня Левый Берег Левый Берег 4 Чайка Чайка 0 Завершен 18:00 - Сегодня Карпаты Карпаты 2 АФСК АФСК 1 Завершен 18:00 - Сегодня ЛНЗ ЛНЗ 2 Диназ Диназ 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Динамо - "Интер" 14.08.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Интер" можно посмотреть 14.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Минай - 11.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против Удинезе - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча Динамо - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен