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ФК Мариуполь - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 сентября 2021, 17:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 2
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перерыв
Шахтер
Донецк
Ход матча
18' Даниил Сикан 20' Мудрик, Михаил
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
28%
Ничья
17%
Шахтер
56%
П1: 14.00 Х: 5.85 П2: 1.20
П1: 11.00 Х: 4.75 П2: 1.20
П1: 14.00 Х: 5.85 П2: 1.20
П1: 14.00 Х: 5.85 П2: 1.20
П1: 17.50 Х: 4.80 П2: 1.23
Интересные факты
  • Когда Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Мариуполь без побед в последних 6 играх.
  • Мариуполь выигрывает первый тайм в 16% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 42% матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 2-1-0
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Мариуполь (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Мариуполь была на 6 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 15 месте с 4 очками.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).
  • Мариуполь проиграл 5 матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мариуполь и Шахтер Донецк - 4.
  • Когда Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Домашняя статистика Мариуполь в сезоне 0-0-3
  • Команда Мариуполь выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Mark Rene Mampassi получил больше всего желтых карточек (4) в Мариуполь. Tete получил 2 в Шахтер Донецк.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Мариуполь имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Мариуполь забивает 1.42 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Мариуполь и Шахтер Донецк 0-3. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мариуполь и Шахтер Донецк - 1.6.
  • Мариуполь выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 42%.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.
  • Andriy Kulakov лучший бомбардир Мариуполь с 5 голами. Lassina Franck Traore забил 5 раз за Шахтер Донецк
  • Из последних 5 встреч команда Мариуполь выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 1 ничьи.
  • Шахтер Донецк не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Мариуполь забивает 0.6 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 3.4 гола против команды Мариуполь (в среднем).
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Мариуполь пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Мариуполь проиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • Мариуполь не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 34 встреч, команда Мариуполь выиграла 0 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-21 в пользу команды Шахтер Донецк
  • За последние 15 встреч когда команда Мариуполь играла дома, команда Мариуполь выиграла 0 раз, 3 сыграла в ничью и 12 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 31-9 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 33% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Мариуполь забил 45% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 36% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
0
Побед
24
Игр
21
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Шахтер
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 4 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
16.08.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
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Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
25.08.2021 - 22:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Монако Н
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер В
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Главные события
20'
Мудрик, Михаил ГООЛ!
18'
Даниил Сикан ГООЛ!
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
28%
Ничья
17%
Шахтер
56%
П1: 14.00 Х: 5.85 П2: 1.20
П1: 11.00 Х: 4.75 П2: 1.20
П1: 14.00 Х: 5.85 П2: 1.20
П1: 14.00 Х: 5.85 П2: 1.20
П1: 17.50 Х: 4.80 П2: 1.23
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 24
    Tsariuk, Illia
    Защитник
  • 22
    Plaksa, Rodion
    Полузащитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 26
    Paolo, Nedes
    Защитник
  • 27
    Oleh, Kozishkurt
    Полузащитник
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 38
    Mykyta, Makhynia
    Нападающий
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 39
    Kozytskyi, Mykyta
    Полузащитник
  • 23
    Koshkosh, Ivan
    Полузащитник
  • 15
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 45
    Даниил Сикан
    18
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
    20
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 3
    Vitao
Запасные игроки
  • 29
    Oleh, Filonov
    Полузащитник
  • 36
    Oleh, Stepanenko
    Полузащитник
  • 25
    Maksym, Zhuk
    Вратарь
  • 37
    Daniil, Savin
    Нападающий
  • 28
    Potalov, Bohdan
    Защитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
Блокировано ударов
3
1
Угловые
3
5
Штрафные
10
2
Офсайды
8
Фолы
5
Удары в створ
3
Удары мимо
3
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
46'
Замена
Поталов заменил Царюка.
46'
Замена
Савин вышел вместо Клименко.
Свисток
Второй тайм начался!
Ничего сверхъестественного в нашем матче не происходит. Шахтер выиграет в два мяча уже к перерыву, хотя поначалу даже не мог создать полноценный голевой момент. Мариуполь несколько раз огрызнулся, но лишь благодаря явной недооценке со стороны соперников. Если команда Де Дзерби бросит валять дурака, и играть однообразно через правый фланг, то соперники быстро получат свой багаж пропущенных, но предпосылок к этому не наблюдается.
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Сикан на рывке ушел от Кудрика, после заброса от Витао со своей половины, но с острого угла в ворота не попал.
43'
Опасный момент
Кудрик сумел отразить удар со средней дистанции с правого фланга от Патрика!
41'
Дончане в контроле мяча на чужой половине так и продолжают находиться.
39'
Фол от Козишкурта в центральной зоне против Бондаренко.
38'
Опасный момент
Лишь Степаненко удалось остановить Махиню внутри штрафной, который до этого пробросил мяч между ног Витао перед штрафной.
37'
Опасный момент
Тете показа дриблинг на правом фланге штрафной, сбросил на Коноплю, но удар Ефима прошел мимо дальней штанги.
35'
Опасный момент
Кудрик сбросил прострел Конопли с правого фланга прямиком на ногу Тете, однако форвард затем в касание запустил мяч над воротами.
32'
Козыцкий пробежался по правому флангу до чужой штрафной, но уже там не смог подключить к атаке Плаксу.
30'
Тете был сбит Плаксой при попытке выхода в атаку через правый фланг.
29'
Конопля ускорялся под пас Бондаренко на правый фланг штрафной, но Кудрик все читал.
27'
Навес с правого фланга Патрик решил завершать ударом через себя, но по мячу так и не попал.
25'
Патрик уже занес ногу для расстрела в центре штрафной, но защитники его накрыли.
24'
Подачу от Конопли с правого фланга вынес из штрафной Микицей.
22'
Не смог попасть по мячу Мудрик при простреле с левого фланга штрафной, после чего завалился на газон.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Конопля подождал открывание Мудрика в центре штрафной, после чего покатил ему на пустые с правого фланга.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тете с правого фланга штрафной набросил, Патрик принял, с развороту сбросил на Сикана, а тот подсек над голкипером!
16'
Витао не пустил без фола Махиню при забросе на левый фланг атаки.
14'
Удар Конопли из центра штрафной был блокирован. Простреливал с левого фланга Корниенко.
12'
Мудрик отдал пас на ход Патрику на левый фланг, но партнер не пошел.
10'
Бондаренко с фолом у чужой штрафной атаковал Плаксу.
9'
Царюк у ближней штанги выбил мяч на угловой, после прострела с правого фланга от Конопли.
6'
Не получается у Шахтера создать контроль мяча в центре поля.
4'
Недес на дальней штанге снял подачу с правого фланга от Конопли.
3'
Офсайд
Плакса залез в офсайд при забросе на левый фланг штрафной.
2'
Уголовой
Подача углового от Конопли с правого фланга была перехвачена на ближней штанге.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Матвиенко, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Судаков, Траоре.
Шахтер: Пятов — Конопля, Витао, Марлон, Корниенко — Бондаренко, Степаненко — Тете, Алан Патрик, Мудрик — Сикан.
Запасные: Жук, Поталов, О. Степаненко, Филонов, Савин.
Мариуполь: Кудрик — Недес, Кошкош, Микицей, Царюк — Клименко, Петерман, Козишкурт — Козыцкий, Махиня, Плакса.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Колос (с. Ковалевка, Украина) сыграют Мариуполь и донецкий Шахтер.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
18.09.2021 в 17:54
У ШД нет совести выставили почти основной состав и рады --козлыдоевы противно смотреть это же звёзды --Остап надо было не выходить на поле отдать им 3 очка это бы вы унизили их
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Анонс матча ФК Мариуполь - Шахтер 18.09.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 18.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Шахтер в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Шахтер можно посмотреть 18.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Колос - 12.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Шериф - 15.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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