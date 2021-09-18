ФК Мариуполь - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Мариуполь - Шахтер 18.09.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 18.09.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Шахтер в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Колос - 12.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Шериф - 15.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

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