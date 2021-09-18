Ингулец - Колос онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Ингулец.
Дата проведения матча: 18.09.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Колос в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Kuznetsov, Sergey разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Колос - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов
Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Ингулец - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.
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