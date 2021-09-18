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Ингулец - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 сентября 2021, 14:00 - Стадион Ингулец . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 1
Матч завершен
Колос
Ковалевка
Ход матча
26' Александр Черноморец 38' Евгений Опанасенко 44' Владимир Лысенко 45' Андрей Богданов
65' Илья Коваленко Вышел: Stephen, Gopey 68' Андрей Богданов Вышел: Евгений Задоя 72' Владимир Лысенко Вышел: Ника Сичинава 72' Ренан Вышел: Денис Костышин 73' Zolotov, Nikolay 74' Младен Бартулович Вышел: Андрей Коробенко 83' Евгений Опанасенко Вышел: Мельничук, Максим 83' Sharaj, Vladislav Вышел: Golovkіn, Ivan 90' Андрей Коробенко 90' Милко, Вадим Вышел: Анатолий Нуриев
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
41%
Ничья
18%
Колос
41%
П1: 17.40 Х: 1.08 П2: 11.10
П1: 7.00 Х: 1.08 П2: 4.50
П1: 17.40 Х: 1.08 П2: 11.10
П1: 17.40 Х: 1.08 П2: 11.10
П1: 2.70 Х: 2.31 П2: 3.60
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Ingulets Petrove и Колос Ковалёвка - 0.4.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка проиграл 3 матчей подряд.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Ingulets Petrove и Колос Ковалёвка - 0.2.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 25% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 28% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Из последних 5 встреч команда FC Ingulets Petrove выиграла 1, команда Колос Ковалёвка выиграла 1, 3 ничьи.
  • FC Ingulets Petrove забивает 1 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.25 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Колос Ковалёвка без побед в последних 6 играх.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды FC Ingulets Petrove в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • FC Ingulets Petrove забивает 0.2 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 0.2 гола против команды FC Ingulets Petrove (в среднем).
  • У команды Колос Ковалёвка серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между FC Ingulets Petrove и Колос Ковалёвка 0-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 28%.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • В выезных играх Колос Ковалёвка не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • За последние 5 встреч когда команда FC Ingulets Petrove играла дома, команда FC Ingulets Petrove выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Колос Ковалёвка. Разница голов 5-1 в пользу команды FC Ingulets Petrove.
  • Игры прошлого года: 0-0 (FC Ingulets Petrove дома) и 0-0 (Колос Ковалёвка дома).
  • Во время последних 9 встреч, команда FC Ingulets Petrove выиграла 2 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-4 в пользу команды FC Ingulets Petrove
  • Колос Ковалёвка проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
3
Побед
11
Игр
3
Побед
Колос
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец
Первая лига 2018
18.11.2018 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
23.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Рух Н
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Главные события
Андрей Коробенко
90'
90'
Милко, Вадим
Вышел: Анатолий Нуриев
Евгений Опанасенко
Вышел: Мельничук, Максим
83'
Sharaj, Vladislav
Вышел: Golovkіn, Ivan
83'
Младен Бартулович
Вышел: Андрей Коробенко
74'
73'
Zolotov, Nikolay
72'
Владимир Лысенко
Вышел: Ника Сичинава
72'
Ренан
Вышел: Денис Костышин
68'
Андрей Богданов
Вышел: Евгений Задоя
Илья Коваленко
Вышел: Stephen, Gopey
65'
45'
Андрей Богданов
44'
Владимир Лысенко
Евгений Опанасенко
38'
26'
Александр Черноморец ГООЛ!
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
41%
Ничья
18%
Колос
41%
П1: 17.40 Х: 1.08 П2: 11.10
П1: 7.00 Х: 1.08 П2: 4.50
П1: 17.40 Х: 1.08 П2: 11.10
П1: 17.40 Х: 1.08 П2: 11.10
П1: 2.70 Х: 2.31 П2: 3.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
    83 38
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
    65
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
    74
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
    83
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    72 44
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
    72
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
    68 45
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
    90
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
    73
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
    26
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
    90
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 77
    Yarosh, Mykola Andriyovych
  • 16
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 33
    Makhankov, Volodymyr
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Kuznetsov, Sergey
Статистика матча
11
Штрафные
14
9
Угловые
3
12
Фолы
10
4
Удары в створ
3
2
Сейвы
4
48%
Владение мячом
52%
2
Удары мимо
4
2
Офсайды
1
2
ЖК
3
Блокировано ударов
1
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 0:2! Первая победа Кузнецова.
90+6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ситчинава в центре штрафной доборолся до скидки на Чурко, который с правого фланга затем пробил в дальний угол!
90+4'
Желтая карточка
Ром получил желтую за срыв атаки соперников.
90+3'
Замена
Золотова заменил Ром.
90+2'
Замена
Вместо Милько вышел Нуриев.
90'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 5 мин.
89'
Желтая карточка
Отмашку от Коробенко получил Ситчинава у центральной линии.
85'
Милько с фолом атаковал подкатом на правом фланге обороны Запорожца.
83'
Замена
Головкин заменил Шарая.
82'
Замена
Вместо Опанасенко вышел Мельничук.
79'
Чурко у дальней штанги в падении не смог замкнуть подачу с правого фланга.
77'
Подача с правого фланга от Асмелаша благополучно пролетела по штрафной.
74'
Замена
Ситало заменил Плохотнюк.
74'
Замена
Бартуловича заменил Коробенко.
73'
Желтая карточка
Золотову дали желтую за затяжку времени.
72'
Замена
Вместо Ренана вышел Костышин.
72'
Замена
Лысенко заменен на Ситчинаву.
69'
Офсайд
В офсайде оказался Полегенько при передаче на правый фланг.
67'
Замена
Вместо Богданова вышел Задоя.
64'
Замена
Коваленко заменен на Гопея.
62'
Богданов на ровном месте оступился на левом фланге атаки.
59'
Завершение отскока от подачи с правого фланга у Бартуловича не вышло, после чего он еще и сбил с ног Милько.
57'
Фесюн был атакован во вратарской Ситало при подаче штрафного с левого фланга.
55'
Навес с левого фланга спокойно снял над штрафной Фесюн.
53'
Падение Ситало в центре чужой штрафной при подаче с правого фланга арбитров не заинтересовало.
51'
Шарай с левого фланга отправил мяч неточной подачей за лицевую.
48'
Опасный момент
Шарай с левого фланга штрафной выстелил под перекладину, но Фесюн сумел парировать одной рукой!
48'
Опасный момент
Шарай с левого фланга штрафной выстелил под перекладину, но Фесюн сумел парировать одной рукой!
48'
Опасный момент
Шарай с левого фланга штрафной выстелил под перекладину, но Фесюн сумел парировать одной рукой!
46'
Опасный момент
Чурко довел мяч до чужой штрафной, после чего пробил верхом, Гальчук отразил, а Ильин на добивании пробил неудачно.
Свисток
Второй тайм начался!
Этому матчу очень сильно мешает раскрыться по-настоящему ливень, который идет весь день в Кропивницком. Команды попросту не могу набрать необходимый темп атак, и с каждым разом все сильнее застревают во влажном покрытии. Но даже в таких условиях мы уже видели увидели три гола и один незабитый пенальти. Темп не высокий, но это вполне объяснимо, и при этом сложно выдели преимущество с чьей либо стороны.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Подкат от Богданова на чужой половине против Бартуловича.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Желтая карточка
Лысенко совершил отмашку от Запорожца при борьбе за мячей перед чужой штрафной.
41'
Смотрим за размеренным контролем мяча от Ингульца.
38'
Желтая карточка
Агрессивный подкат от Опанасенко против Ильина на левом фланге защиты.
36'
Милько не успел раньше защитника добраться до подачи от Богданова со штрафного на правом фланге в район дальней штанги.
33'
Навес от Асмелаша с правого фланга спокойно вынесли из штрафной защитники.
31'
Слишком слабый пас на ход Золотову по левому флангу.
28'
Авантюра от Ковалева от правой границы штрафной прошла в сторону от ворот.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Богданов скатил в итоге под удар Черноморцу, а тот всадил мяч в дальний угол!
25'
Богданов готовит штрафной на правом фланге.
23'
Фол в атаке от Лысенко у центральной линии против Салема.
21'
Опасный момент
Дальний удар от Богданова с левого фланга прошел мимо ближней штанги.
19'
Офсайд
Заброс на левый фланг штрафной пришелся в офсайд(?!) для Коваленко, который затем сбросил под расстрел Ситало, форвард забил, но боковой уже поднял флажок.
17'
Опасный момент
Выше ворот отправил мяч черпаком Лысенко, после того, как Гальчук попал мячом в Ренана у своей штрафной.
16'
Сильно влажное поле у нас в этой игре. Дождь только набирает обороты.
13'
Асмелаш нанес удар с правого фланга издали, но мяч свалился с ноги.
12'
Шарай как есть пробил издали с левого фланга, но мяч прошел мимо дальней штанги.
9'
Асмелаш разгонял атаку на правый фланг, но партнер не пошел.
7'
Опасный момент
Фесюн закрыл собой ворота при ударе Коваленко от правого угла штрафной!
6'
Незабитый пенальти
ГАЛЬЧУК! Петров покатил мяч в левый угол с пенальти, но там уже был голкипер!
5'
Опасный момент
Пенальти! Отскок мяча от газона при навесе с левого фланга пришелся в руку Опанасенко!
4'
Опанасенко блокировал подачу Ильина с правого фланга, после ошибки Гальчука при передаче из штрафной.
2'
Навес со стандарта от Бартуловича пришелся в стенку.
1'
Ситало был сбит у левого угла чужой штрафной фолом Гавриша.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Маханьков, Ром, Новак, Задоя, Костышин, Нуриев, Ситчинава.
Колос: Фесюн — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Милько, Богданов — Ильин, Чурко, Ренан — Лысенко.
Запасные: Ярош, Плохотнюк, Шишка, Головкин, Павлов, Поспелов, Мельничук, Гопей, Коробенко.
Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко — Полегенько, Запорожец, Коваленко, Бартулович, Шарай — Ситало.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Зирка" (Кропивницкий, Украина) сыграют петровский Ингулец и ковалевский Колос.
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Анонс матча Ингулец - Колос 18.09.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 18.09.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Колос в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Kuznetsov, Sergey разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Колос можно посмотреть 18.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Колос - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Ингулец - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Ингулец - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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