Ингулец - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча Ингулец - Колос 18.09.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 18.09.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Колос в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Kuznetsov, Sergey разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Колос - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Сергей В. Кузнецов



Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Ингулец - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

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