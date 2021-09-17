Десна - Рух онлайн трансляция матча

Yevhen Selin получил больше всего желтых карточек (3) в Десна Чернигов. Maksim Bilyi получил 3 в FC Rukh Lviv.

В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Десна Чернигов и FC Rukh Lviv - 3.4.

Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 26% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 17% матчей.

Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Десна Чернигов и FC Rukh Lviv - 2.

В домашних матчах Десна Чернигов не проигрывает FC Rukh Lviv в последних 3 встречах.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Десна Чернигов.

Denys Bezborodko лучший бомбардир Десна Чернигов с 5 голами. Andrii Boryachuk забил 3 раз за FC Rukh Lviv

Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.

FC Rukh Lviv не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Десна Чернигов забивает 1.67 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

FC Rukh Lviv без побед над Десна Чернигов в последних 3 играх.

Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.

Из последних 5 встреч команда Десна Чернигов выиграла 4, команда FC Rukh Lviv выиграла 1, 0 ничьи.

Год назад, FC Rukh Lviv была на 14 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 9 месте с 8 очками.

Десна Чернигов забивает 2.6 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 0.8 гола против команды Десна Чернигов (в среднем).

У команды Десна Чернигов серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 26% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 17%.

Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Десна Чернигов's.

Выездная статистика FC Rukh Lviv в сезоне 0-1-3

Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).

В прошлом сезоне Десна Чернигов выиграл обе игры против FC Rukh Lviv (3-1 дома и 4-0 на выезде)

Десна Чернигов не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 5 встреч, команда Десна Чернигов выиграла 4 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Rukh Lviv выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-4 в пользу команды Десна Чернигов

FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне