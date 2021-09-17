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Десна - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 сентября 2021, 19:30 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 0
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перерыв
Рух
Львов
Ход матча
7' Андрей Борячук 9' Александр Сафронов Вышел: Алексей Ковтун 26' Валерий Федорчук 41' Zhuk, Vadim
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Десна
52%
Ничья
23%
Рух
26%
П1: 2.09 Х: 2.57 П2: 4.80
П1: 7.00 Х: 1.08 П2: 9.50
П1: 2.09 Х: 2.57 П2: 4.80
П1: 2.09 Х: 2.57 П2: 4.80
П1: 2.20 Х: 2.60 П2: 4.20
Интересные факты
  • Yevhen Selin получил больше всего желтых карточек (3) в Десна Чернигов. Maksim Bilyi получил 3 в FC Rukh Lviv.
  • В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Десна Чернигов и FC Rukh Lviv - 3.4.
  • Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 26% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 17% матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Десна Чернигов и FC Rukh Lviv - 2.
  • В домашних матчах Десна Чернигов не проигрывает FC Rukh Lviv в последних 3 встречах.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Десна Чернигов.
  • Denys Bezborodko лучший бомбардир Десна Чернигов с 5 голами. Andrii Boryachuk забил 3 раз за FC Rukh Lviv
  • Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.
  • FC Rukh Lviv не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Десна Чернигов забивает 1.67 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv без побед над Десна Чернигов в последних 3 играх.
  • Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Из последних 5 встреч команда Десна Чернигов выиграла 4, команда FC Rukh Lviv выиграла 1, 0 ничьи.
  • Год назад, FC Rukh Lviv была на 14 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 9 месте с 8 очками.
  • Десна Чернигов забивает 2.6 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 0.8 гола против команды Десна Чернигов (в среднем).
  • У команды Десна Чернигов серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 26% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 17%.
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Десна Чернигов's.
  • Выездная статистика FC Rukh Lviv в сезоне 0-1-3
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).
  • В прошлом сезоне Десна Чернигов выиграл обе игры против FC Rukh Lviv (3-1 дома и 4-0 на выезде)
  • Десна Чернигов не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 5 встреч, команда Десна Чернигов выиграла 4 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Rukh Lviv выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-4 в пользу команды Десна Чернигов
  • FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Десна Чернигов забил 45% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
3
Побед
3
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Десна 3 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 14:00 Десна 0 - 4 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 21:30 Динамо 4 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
09.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ингулец В
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 14:00 Рух 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Рух 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес В
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Новости команд
Главные события
Zhuk, Vadim
41'
26'
Валерий Федорчук
Александр Сафронов
Вышел: Алексей Ковтун
9'
7'
Андрей Борячук
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Десна
52%
Ничья
23%
Рух
26%
П1: 2.09 Х: 2.57 П2: 4.80
П1: 7.00 Х: 1.08 П2: 9.50
П1: 2.09 Х: 2.57 П2: 4.80
П1: 2.09 Х: 2.57 П2: 4.80
П1: 2.20 Х: 2.60 П2: 4.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 7
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
    9
  • 2
    Zhuk, Vadim
    Защитник
    41
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
    7
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
    26
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
Запасные игроки
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 6
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 26
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 4
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 9
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 33
    Бандура Александр
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матча
9
Штрафные
6
6
Фолы
6
1
ЖК
2
60%
Владение мячом
40%
Офсайды
3
2
Угловые
1
Удары мимо
2
Live Zone
Трансляция
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Опасный момент
Удар Федорчука со штрафного! Рядом со штангой мяч летит.
41'
Желтая карточка
Жук сфолил недалеко от своей штрафной. Это желтая.
38'
Десна контролирует мяч и пытается атаковать, но все получается как-то топорно.
32'
Офсайд
Борячук в положении вне игры.
34'
Дальний удар от Бойчука - мимо ворот летит мяч.
29'
Черниговцы стали больше владеть мячом. Возможно, до атак дело дойдет.
26'
Желтая карточка
Федорчук схлопотал желтую фолом против Ковтуна.
25'
У команд нет ударов в створ. Мяч держится в середине поля.
22'
Опасный момент
Высокий навес от Калитвинцева со штрафного! Без проблем для Панькива.
20'
Атака левым флангом от Десны быстро заглохла. Рух легко отбилсь.
18'
Рух в коротких и средних передачах. Почти без прессинга со стороны Десны.
14'
Инфо
Владение мячом - 72%/28% в пользу Руха.
11'
Офсайд
Борячук в касание отправляет мяч в сетку после передачи партнера с левого фланга, но гол отменен. Офсайд.
9'
Замена
Ковтун сменил Сафронова.
8'
Серьезная травма у Сафронова. Медики работают с игроком.
6'
Борячук получает желтую за свой фол. Свободный для черниговцев.
3'
Рух активен в первые минуты. Гости атакуют левым флангом.
Десна, стартовый состав: Мысак - Жук, Сафронов, Цымбалюк - Картушов, Домбровский, Арвеладзе, Болбат - Тотовицкий, Безбородько, Калитвинцев.
1'
Свисток
Матч начался!
Рух, стартовый состав: Панькив - Хахун, Билый, Мартынюк, Мысык - Федорчук, Карасюк - Бойчук, Притула, Климчук - Борячук.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA- Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура УПЛ: Десна - Рух. Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Десна - Рух 17.09.2021, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 17.09.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Десна (Чернигов) и командой Рух (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Десна в предыдущем футбольном матче 08.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Рух можно посмотреть 17.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Ворскла - 12.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Заря - 11.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Десна - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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