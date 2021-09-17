Десна - Рух онлайн трансляция матча

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Дата проведения матча: 17.09.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Десна (Чернигов) и командой Рух (Львов):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Десна в предыдущем футбольном матче 08.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Ворскла - 12.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Заря - 11.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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