Ворскла - ФК Минай онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 3-2-0

Ворскла Полтава забивает 1.84 гола, играя дома, а Минай забивает 0.42 гола, играя на выезде (в среднем).

Ruslan Yuriiovych Stepanyuk лучший бомбардир Ворскла Полтава с 5 голами. Oleg Vyshnevskyi забил 2 раз за Минай

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 32% матчей, Минай выигрывает в 11% матчей.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

Минай без побед в последних 5 играх.

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Минай не выиграл ни в одном из последних 17 выездных матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

Выездная статистика Минай в сезоне 0-1-2

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Год назад, Ворскла Полтава была на 2 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 6 месте с 12 очками.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Минай выигрывает в 11%.

Минай пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Игры прошлого года: 1-1 (Ворскла Полтава дома) и 1-2 (Минай дома).

Минай не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне