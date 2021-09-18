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Ворскла - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 сентября 2021, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
До начала
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
30%
Ничья
30%
ФК Минай
40%
П1: 2.00 Х: 2.65 П2: 5.00
П1: Х: П2:
П1: 2.00 Х: 2.65 П2: 5.00
П1: 2.00 Х: 2.65 П2: 5.00
П1: 1.92 Х: 2.80 П2: 4.90
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 3-2-0
  • Ворскла Полтава забивает 1.84 гола, играя дома, а Минай забивает 0.42 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ruslan Yuriiovych Stepanyuk лучший бомбардир Ворскла Полтава с 5 голами. Oleg Vyshnevskyi забил 2 раз за Минай
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 32% матчей, Минай выигрывает в 11% матчей.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Минай без побед в последних 5 играх.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 17 выездных матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-1-2
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Год назад, Ворскла Полтава была на 2 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 6 месте с 12 очками.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Минай выигрывает в 11%.
  • Минай пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Ворскла Полтава дома) и 1-2 (Минай дома).
  • Минай не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 31% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
1
Побед
3
Игр
0
Побед
ФК Минай
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
30%
Ничья
30%
ФК Минай
40%
П1: 2.00 Х: 2.65 П2: 5.00
П1: Х: П2:
П1: 2.00 Х: 2.65 П2: 5.00
П1: 2.00 Х: 2.65 П2: 5.00
П1: 1.92 Х: 2.80 П2: 4.90
Трансляция
Матч начнется в 17:00, а судить игру будет Екатерина Монзуль!
Добрый вечер всем любителям украинского футбола. В УПЛ продолжится 8-й тур, и UA-футбол проведет для вас текстовый онлайн матча Ворскла – Минай.
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Последние матчи
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Анонс матча Ворскла - ФК Минай 19.09.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 19.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Ворскла в предыдущем футбольном матче 13.07.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - ФК Минай можно посмотреть 19.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Десна - 12.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Черноморец - 12.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ворскла - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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