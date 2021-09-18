Ворскла - ФК Минай онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 19.09.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой ФК Минай (Минай):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Ворскла в предыдущем футбольном матче 13.07.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Десна - 12.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Черноморец - 12.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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