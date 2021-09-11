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Прикарпатье - Кривбасс онлайн трансляция матча

Первая лига - 18 сентября 2021, 13:15 - МЦС Рух
Рейтинг матча:
Прикарпатье
Ивано-Франковск
1 - 1
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перерыв
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Прикарпатье
32%
Ничья
29%
Кривбасс
38%
П1: 4.07 Х: 2.77 П2: 1.98
П1: 3.40 Х: 3.00 П2: 2.05
П1: 4.07 Х: 2.77 П2: 1.98
П1: 4.07 Х: 2.77 П2: 1.98
П1: 6.00 Х: 2.50 П2: 1.83
Последние матчи - Прикарпатье
Первая лига 2021/2022
11.09.2021 - 13:15 Полесье 2 - 0 Завершен Прикарпатье П
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 15:30 Прикарпатье 2 - 0 Завершен ФК Краматорск В
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 16:30 Буковина 1 - 2 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2021/2022
27.08.2021 - 17:30 ВПК-Агро 0 - 1 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 15:30 Прикарпатье 1 - 1 Завершен Волынь Н
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Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
12.09.2021 - 15:30 Кривбасс 5 - 0 Завершен ФК Ужгород В
Первая лига 2021/2022
06.09.2021 - 16:30 Альянс 2 - 1 Завершен Кривбасс П
Первая лига 2021/2022
27.08.2021 - 17:30 Кривбасс 3 - 2 Завершен Подолье В
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:30 Агробизнес 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 17:00 МФК Николаев 2 - 1 Завершен Кривбасс П
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Прикарпатье
32%
Ничья
29%
Кривбасс
38%
П1: 4.07 Х: 2.77 П2: 1.98
П1: 3.40 Х: 3.00 П2: 2.05
П1: 4.07 Х: 2.77 П2: 1.98
П1: 4.07 Х: 2.77 П2: 1.98
П1: 6.00 Х: 2.50 П2: 1.83
Статистика матча
1
ЖК
3
3
Угловые
1
Трансляция
Инфо
Добавлено 2 мин.
45+1'
Мостовой пробил очень неточно.
45'
Желтая карточка
Пыско схватил Васина двумя руками и не позволил тому прорваться в штрафную площадь. Опасный штрафной выполнит Кривбасс.
43'
Не ладится игра в атаке у криворожан. Кажется, что им сейчас больше необходим перерыв.
40'
Квасный получил болезненный удар. Игроку оказали помощь, он готов вернуться на поле.
35'
Желтая карточка
Васин грубо сыграл на фланге против Пыско. Еще один горчичник.
34'
Обе команды очень нацелены на ворота сегодня. Много рискованных передач и, соответственно, много брака мы наблюдаем.
30'
Прикарпатье активизировалось после забитого мяча. Регулярно возникает острота у ворот Кривбасса, не удается лишь довести дело до удара.
24'
Гоооол!!!
Барчук сравнивает счет! Сарнавский угадал угол, но удар был слишком уверенным.
23'
Желтая карточка
Еще один пенальти! И предупреждение Заименко. Подталкивал он своего соперника в спину.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Игроки Кривбасса воспользовались неразберихой в штрафной соперника. Щедрый буквально расстреливал голкипера.
11'
Сондей нанес плотный удар издали после розыгрыша углового. Сарнавский контролировал ситуацию.
10'
Быстрая атака удалась Прикарпатью, Заименко был вынужден спасать свою команду и переводить мяч на угловой.
6'
Желтая карточка
Желтая карточка Балану за необязательный фол.
3'
Незабитый пенальти
Ужасный удар Дебелко прямо по центру ворот! Пицан без особого труда берет этот пенальти.
2'
Желтая карточка
Пенальти назначает арбитр в дебюте встречи! Матушевский сыграл рукой в своей штрафной. И про желтую арбитр не забыл.
1'
Свисток
Первый тайм стартовал.
Инфо
Стартовый состав Прикарпатья: Пицан, Пыско, Лень, Матушевский, Квасный, Цюцюра (К), Семотюк, Сондей, Волошинович, Барчук, Воробчак.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Мостовой, Заименко (К), Зотько, Балан, Рябов, Пятов, Щедрый, Хобленко, Васин, Дебелко.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Прикарпатье – Кривбасс.
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Анонс матча Прикарпатье - Кривбасс 18.09.2021, Первая лига

Противостояние между командой Прикарпатье (Ивано-Франковск) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе МЦС Рух.

Дата проведения матча: 18.09.2021
Время начала матча: 13:15

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Прикарпатье - Кривбасс можно посмотреть 18.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Прикарпатье - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Год основания Прикарпатье (Ивано-Франковск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Олег Рыпан

Предыдущий матч команды Прикарпатье был сыгран против Полесье - 11.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Геннадий Приходько

Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против ФК Ужгород - 12.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

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