Прикарпатье - Кривбасс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Прикарпатье (Ивано-Франковск) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе МЦС Рух.
Дата проведения матча: 18.09.2021
Время начала матча: 13:15
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Год основания Прикарпатье (Ивано-Франковск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Олег Рыпан
Предыдущий матч команды Прикарпатье был сыгран против Полесье - 11.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Геннадий Приходько
Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против ФК Ужгород - 12.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.
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