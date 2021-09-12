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Металлист - Полесье онлайн трансляция матча

Первая лига - 17 сентября 2021, 18:30 - Металлист
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
1 - 1
Обновить
90'+1
Полесье
Житомир
Ход матча
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
46%
Ничья
25%
Полесье
29%
П1: 1.01 Х: 11.40 П2: 30.00
П1: 2.38 Х: 15.00 П2: 5.00
П1: 1.01 Х: 11.40 П2: 30.00
П1: 1.01 Х: 11.40 П2: 30.00
П1: 1.76 Х: 2.44 П2: 7.60
Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
12.09.2021 - 18:45 ФК Краматорск 0 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 18:45 Металлист 2 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Кубок Украины 2021/2022
01.09.2021 - 16:30 Скорук 0 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 18:45 Волынь 0 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Оболонь В
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Последние матчи - Полесье
Первая лига 2021/2022
11.09.2021 - 13:15 Полесье 2 - 0 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 13:15 ФК Ужгород 0 - 2 Завершен Полесье В
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 19:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Полесье П
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 15:30 Полесье 3 - 1 Завершен Альянс В
Первая лига 2021/2022
23.08.2021 - 17:30 Подолье 1 - 0 Завершен Полесье П
Показать больше
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
46%
Ничья
25%
Полесье
29%
П1: 1.01 Х: 11.40 П2: 30.00
П1: 2.38 Х: 15.00 П2: 5.00
П1: 1.01 Х: 11.40 П2: 30.00
П1: 1.01 Х: 11.40 П2: 30.00
П1: 1.76 Х: 2.44 П2: 7.60
Статистика матча
3
ЖК
1
6
Угловые
2
КК
1
Live Zone
Трансляция
Замена
Рязанцев вышел в составе Металлиста.
86'
Опасный момент
Пейшото в падении переправлял мяч в ворота. Буквально на пару сантиметров ниже и быть голу.
84'
Желтая карточка
Романюк исправлял свою же ошибку и был вынужден сфолить.
81'
Замена
Швец выходит на поле вместо Шастала. Юрий Калитвинцев хочет сохранить ничейный результат.
79'
Гоооол!!!
ГОЛ! Демченко сравнивает счет! Большие проблемы у Полесья на стандартах и это все таки приводит к пропущенному мячу.
76'
Красная карточка
Огиря удален за срыв атаки в центре поля! Этот момент точно вызовет массу обсуждений. Спорное решение арбитра.
74'
Металлисту нужно отыгрываться, а моменты создаются с большим трудом. Подопечные Юрия Калитвинцева здорово приспособились к стилю игры соперника.
68'
Очень много пауз в игре. Сейчас это на руку гостям.
65'
Замена
Двойная замена у Металлиста. Нехтий вместо Подлепенца и Демченко вместо Горбунова.
60'
Замена
Калитвинцев убирает с поля Чайковского. Бабенко в игре.
59'
Танчика никто не встречал и он решил пробить издали. Очень неточно.
58'
Полесье не воспользовалось ошибкой соперника. Шастал долго принимал решение и испортил перспективную атаку.
56'
Замена
Александр Кучер проводит первую замену. Балули появился на поле, Фомин ушел.
55'
Рядом со штангой прошел мяч. Гричук немного не докрутил в угол.
54'
Опасный штрафной у ворот хозяев. С этой позиции можно ожидать прямого удара.
51'
Игра проходит в том же русле, что и в первые 45 минут. Металлист владеет мячом, Полесье ожидает своего шанса выбежать в контратаку.
Замена
В перерыве произошла замена. Терехов вышел на поле, Нестеров все таки не сможет продолжить игру из-за повреждения.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Первый тайм выдался насыщенным интересными событиями. Надеемся, вторая половина игры будет не хуже. Команды уже на поле и готовы возобновить игру.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45+3'
Шастал упустил отличную возможность выйти один на один, подвела техника.
45'
Инфо
Добавлено 3 мин.
45'
Стремятся хозяева сравнять счет до перерыва, не хватает завершающего удара.
41'
Желтая карточка
Федорив получил желтую карточку. Уже два центральных защитника Металлиста на волоске.
41'
Металлист атакует весьма прямолинейно, часто прибегая к навесам и дальним ударам. Стоит отметить, что это позволяет им создавать остроту у ворот Махарадзе.
32'
Казалось, что Нестеров не готов продолжить игру. Врачи оказали игроку помощь и он вернулся на поле.
27'
Опасный момент
Фантастика! Пейшото расстреливал ворота Полесья буквально с двух метров, Махарадзе демонстрирует реакцию и тащит этот удар!
25'
Еще один стандарт Металлиста завершается ударом. Пейшото избавился от опеки во время углового, но попасть в створ снова не вышло.
23'
Желтая карточка
Сахневич получает желтую за грубый подкат.
19'
Опасный момент
Едва не забил Фомин! Не удалось переправить мяч в открытый угол опытному нападающему.
15'
Сразу Металлист отвечает. Пейшото нанес удар головой из пределов штрафной, получилось, правда, не слишком опасно.
14'
Опасный момент
Шастал мог увеличивать преимущество своей команды! Никто не мешал форварду, но он пробил выше ворот.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Полесье выходит вперед! Гитченко замыкает подачу Козака со штрафного!
9'
Желтая карточка
Мизюк сбивает Шастала и получает предупреждение в дебюте встречи.
4'
Танковский простреливал с правого фланга. Гитченко едва не переправил мяч в ближний угол своих ворот.
3'
Металлист активно начинает встречу. Осели на половине поля соперника харьковчане.
1'
Свисток
Первый тайм стартовал!
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбка, Горбунов, Мизюк, Федорив, Романюк, Сарапий, Танковский, Подлепенец, Фомин, Танчик, Пейшото.
Инфо
Стартовый состав Полесья: Махарадзе, Власюк, Гитченко, Нестеров, Сахневич, Чайковский, Огиря, Козак, Грицук, Морозко, Шастал.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Металлист – Полесье.
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Комментарии(3)
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trey222
17.09.2021 в 20:19
Удаление есть ,остался пеналь. Ха-ха-ха.
Ответить
0
0
Vovan_Mh (Харьков)
17.09.2021 в 19:21
Счёт 0:1.... Спите там?
Ответить
0
-1
Daddygo (Харьков)
17.09.2021 в 19:22
до победы всего два пеналя и одно удаление
Ответить
+3
-1


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Анонс матча Металлист - Полесье 17.09.2021, Первая лига

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 17.09.2021
Время начала матча: 18:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Полесье можно посмотреть 17.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист - Полесье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против ФК Краматорск - 12.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Прикарпатье - 11.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.

Следите за результатами матча Металлист - Полесье онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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