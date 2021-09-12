Металлист - Полесье онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 17.09.2021
Время начала матча: 18:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против ФК Краматорск - 12.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.
Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Прикарпатье - 11.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.
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