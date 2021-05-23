Ливерпуль - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Кристал Пэлас ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас ФК% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 36% матчей, Кристал Пэлас ФК выигрывает в 27% матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас ФК.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас ФК (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Кристал Пэлас ФК - 4.6.

Ливерпуль не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас ФК's.

Команда Кристал Пэлас ФК выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Кристал Пэлас ФК в последних 4 встречах.

Ливерпуль забивает 1.42 гола, играя дома, а Кристал Пэлас ФК забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).

Ливерпуль не проигрывает в последних 7 играх.

Когда Кристал Пэлас ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас ФК% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Кристал Пэлас ФК 2-1. 5 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Кристал Пэлас ФК - 1.4.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Кристал Пэлас ФК выигрывает в 27%.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас ФК.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Кристал Пэлас ФК выиграла 0, 0 ничьи.

Кристал Пэлас ФК без побед над Ливерпуль в последних 9 играх.

Ливерпуль забивает 3.8 гола за матч против команды Кристал Пэлас ФК, а Кристал Пэлас ФК забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Кристал Пэлас ФК (2-0 дома и 7-0 на выезде)

За последние 12 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 7 раз, 1 сыграла в ничью и 4 победы команды Кристал Пэлас ФК. Разница голов 22-16 в пользу команды Ливерпуль.