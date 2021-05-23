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Ливерпуль - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 18 сентября 2021, 17:00 - Энфилд
Главный судья: Энди Медли
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 0
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перерыв
Кристал Пэлас
Лондон
Ход матча
40' Джордан Хендерсон 43' Садио Мане
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
40%
Ничья
30%
Кристал Пэлас
30%
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.18
П1: 1.57 Х: 3.10 П2: 8.00
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.18
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.18
П1: 1.51 Х: 3.50 П2: 8.20
Интересные факты
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Кристал Пэлас ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас ФК% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 36% матчей, Кристал Пэлас ФК выигрывает в 27% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас ФК.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас ФК (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Кристал Пэлас ФК - 4.6.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас ФК's.
  • Команда Кристал Пэлас ФК выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Кристал Пэлас ФК в последних 4 встречах.
  • Ливерпуль забивает 1.42 гола, играя дома, а Кристал Пэлас ФК забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 7 играх.
  • Когда Кристал Пэлас ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас ФК% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Кристал Пэлас ФК 2-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Кристал Пэлас ФК - 1.4.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Кристал Пэлас ФК выигрывает в 27%.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас ФК.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Кристал Пэлас ФК выиграла 0, 0 ничьи.
  • Кристал Пэлас ФК без побед над Ливерпуль в последних 9 играх.
  • Ливерпуль забивает 3.8 гола за матч против команды Кристал Пэлас ФК, а Кристал Пэлас ФК забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Кристал Пэлас ФК (2-0 дома и 7-0 на выезде)
  • За последние 12 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 7 раз, 1 сыграла в ничью и 4 победы команды Кристал Пэлас ФК. Разница голов 22-16 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 27 встреч, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Кристал Пэлас ФК выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 59-32 в пользу команды Ливерпуль
Личные встречи
Ливерпуль
12
Побед
18
Игр
4
Побед
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 7 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
24.06.2020 - 22:15 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 17:45 Кристал Пэлас 1 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.09.2021 - 18:30 Лидс Юнайтед 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 14:30 Кристал Пэлас 3 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
Кубок английской лиги 2021/2022
24.08.2021 - 21:45 Уотфорд 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Брентфорд Н
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Челси 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас П
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Главные события
ГООЛ! Садио Мане
43'
Джордан Хендерсон
40'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
40%
Ничья
30%
Кристал Пэлас
30%
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.18
П1: 1.57 Х: 3.10 П2: 8.00
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.18
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.18
П1: 1.51 Х: 3.50 П2: 8.20
Составы команд
1
Алиссон
21
Константинос Цимикас
4
Вирджил ван Дейк
5
Ибраима Конате
7
Джеймс Милнер
6
Тьяго Алькантара
3
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
10
Садио Мане
20
Диого Жота
11
Мохамед Салах
13
Висенте Гуайта
2
Джоэл Уорд
16
Андерсен, Иоахим
6
Гуэхи, Марк
3
Mitchell, Tyrick
23
Конор Галлахер
8
Куяте, Шейху
18
Макартур, Джэймс
9
Джордан Айю
20
Кристиан Бентеке
11
Заа, Вильфрид
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    43
  • 20
    Диого Жота
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
    40
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 5
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    Джордан Айю
    Нападающий
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 11
    Заа, Вильфрид
    Нападающий
  • 23
    Конор Галлахер
  • 8
    Куяте, Шейху
    Полузащитник
  • 18
    Макартур, Джэймс
    Полузащитник
  • 2
    Джоэл Уорд
    Защитник
  • 16
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 6
    Гуэхи, Марк
    Защитник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Защитник
  • 13
    Висенте Гуайта
    Вратарь
Запасные игроки
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 1
    Джек Батленд
  • 5
    Джеймс Томкинс
    Защитник
  • 17
    Клайн, Нэтэниэл
    Защитник
  • 34
    Мартин Келли
    Защитник
  • 4
    Лука Миливоевич
    Полузащитник
  • 7
    Олисе, Майкл
    Полузащитник
  • 12
    Уилл Хьюз
    Полузащитник
  • 44
    Риедевалд, Джайро
    Полузащитник
  • 22
    Одсонн Эдуар
    Нападающий
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Патрик Виейра
Статистика матча
6
Штрафные
8
7
Фолы
3
5
Удары в створ
2
2
Удары мимо
1
6
Угловые
3
1
Офсайды
3
2
Сейвы
4
75%
Владение мячом
25%
6
Блокировано ударов
3
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
Ударно розпочали гості, проте господарі втихомирили "Кристал Пелас". "Мерсісайдці" волоідли перевагою майже увесь тайм, що зрештою і втілили у забитий гол. Це зовсім не ті "орли", котрі перемагали "Тоттенгем" на минулих вихідних. У другому таймі гра має бути більш цікавою.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
До першого тайму було додана одна хвилина.
43'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Мане відкриває рахунок у матчі! Салах пробив головою після навісу від кутового прапорця, Гвайта парирував, а Мане вже влучив у порожні ворота. Жота, вчись!
42'
Після прострілу Цімікаса "Ліверпуль" заробив кутовий.
40'
Желтая карточка
Жовта для капітана "Ліверпуля" Хендерсона. Зірвав атаку Джордан.
39'
Опасный момент
ЖОТА! Як можна втратити такий момент? Тьяго головою пробив з меж штрафного майданчика - Гвайта парирував, а Жота не влучив у порожні ворота, пробивши вище!
38'
Бентеке (Ліверпуль) зачепився за ногу Цімікаса і просив пенальті, але арбітр сказав продовжувати гру.
34'
Кілька поспіль кутових від господарів завершилися тільки одним заблокованим ударом через себе від Мане.
33'
Жота (Ліверпуль) класно приклався до м'яча, але в останній момент кинувся під удар Гуехі. Рикошет - кутовий.
31'
Удар Тьяго (Ліверпуль) був заблокований.
29'
Уголовой
Мілнер (Ліверпуль) красиво скотив під удар Жоті від кутового прапорця, але португалець не влучив по м'ячу.
27'
Удар Галлагера був заблокований і призвів до контратаки "мерсісайдців", проте Мане віддав неточну верхову передачу - точно в руки Гвайті.
26'
Бентеке (Кристал Пелас) намагався втекти від Конате, але захисник господарів в момент удару підставив ногу.
23'
"Ліверпуль" не створив небезпеку після навісу Мілнера зі стандарту.
19'
Андерсон (Кристал Пелас) маківкою перервав передачу Салаха на Жоту. Португалець міг вискочити сам на сам.
16'
Опасный момент
Хендерсон (Ліверпуль) мав замкнути дальню стійку, але удар самотнього англійця потягнув Гвайта.
12'
"Ліверпуль" проводить останні хвилини в атаках. Поки без акценту на фінальному відрізку.
9'
Опасный момент
Жота (Ліверпуль) отримав передачу в штрафному майданчику в оточенні двох суперників і що є сили пробив по воротах. Треба було сподіватися на точність, адже м'яч після удару полетів ледь не в аут.
8'
Фабінью (Ліверпуль) тричі намагався загострити гру біля воріт гостей, але двічі суперники вдло зіграли у захисті, а одного разу Мілнер віддав назад.
7'
Цього разу Ван Дейк вдало зіграв головою. Без небезпеки біля воріт Аліссона. "Брентфорд" ударно почав матч.
5'
Навіс Галлагера (Кристал Пелас) зі стандарту був винесений гравцями господарів.
4'
Жота (Ліверпуль) головою пробив вище після навісу з правого флангу.
2'
Опасный момент
Після навісу Галлагера (Кристал Пелас) зі стандарту нічого небезпечного не відбулося, проте після підбирання м'яч відправився до Захи, котрий ледь перекинув Аліссона. Бразильський кіпер побіг на м'яч і перевів його у стійку!
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Ліверпуль": Аліссон - Мілнер, Конате, Ван Дейк, Цімікас - Хендерсон, Фабінью, Алькантара - Салах, Жота, Мане.
"Кристал Пелас": Гвайта - Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл - Галлагер, Куяте, Макартур - Аю, Бентеке, Заха.
Вітаємо всіх любителів АПЛ! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу п'ятого туру АПЛ між "Ліверпулем" та "Кристал Пеласом".
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Анонс матча "Ливерпуль" - Кристал Пэлас 18.09.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Кристал Пэлас (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 18.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Кристал Пэлас (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Кристал Пэлас в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Патрик Виейра разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Кристал Пэлас можно посмотреть 18.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Кристал Пэлас, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Милан - 15.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Предыдущий поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против "Тоттенхэм" - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Кристал Пэлас.

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