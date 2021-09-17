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Манчестер Сити - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 18 сентября 2021, 17:00 - Этихад
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 0
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перерыв
Саутгемптон
Саутгемптон
Ход матча
37' Джек Стивенс Вышел: Мохаммед Салису
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
33%
Саутгемптон
33%
П1: 1.38 Х: 4.25 П2: 11.10
П1: 1.40 Х: 3.60 П2: 8.00
П1: 1.38 Х: 4.25 П2: 11.10
П1: 1.38 Х: 4.25 П2: 11.10
П1: 1.45 Х: 3.75 П2: 8.60
Интересные факты
  • Команда Саутгемптон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.57 гола, играя дома, а Саутгемптон забивает 1.56 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Сити ФК выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Когда Саутгемптон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити ФК иСаутгемптон, когда Манчестер Сити ФК играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Саутгемптон - 1.8.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Саутгемптон выигрывает в 42%.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.
  • В домашних матчах Манчестер Сити ФК не проигрывает Саутгемптон в последних 12 встречах.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 4, команда Саутгемптон выиграла 1, 0 ничьи.
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.2 гола за матч против команды Саутгемптон, а Саутгемптон забивает 1 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).
  • Саутгемптон не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Манчестер Сити ФК не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Когда Саутгемптон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 52% матчей, Саутгемптон выигрывает в 42% матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 3 гол(а).
  • Год назад, Манчестер Сити ФК была на 9 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 5 месте с 9 очками.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Саутгемптон - 3.2.
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити ФК выиграл обе игры против Саутгемптон (5-2 дома и 1-0 на выезде)
  • Манчестер Сити ФК выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • За последние 18 встреч когда команда Манчестер Сити ФК играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 12 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Саутгемптон. Разница голов 43-23 в пользу команды Манчестер Сити ФК.
  • Последняя гостевая победа Саутгемптон над Манчестер Сити ФК была в 2004
  • В домашних играх Манчестер Сити ФК не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Во время последних 34 встреч, команда Манчестер Сити ФК выиграла 20 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Саутгемптон выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 66-38 в пользу команды Манчестер Сити ФК
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 27% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
13
Побед
18
Игр
3
Побед
Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Манчестер Сити 5 - 2 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021
05.07.2020 - 21:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
02.11.2019 - 18:45 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Саутгемптон
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 14:30 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.08.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Саутгемптон 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершен Саутгемптон Н
Кубок английской лиги 2021/2022
25.08.2021 - 21:45 Ньюпорт Каунти 0 - 8 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.08.2021 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Эвертон 3 - 1 Завершен Саутгемптон П
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Главные события
37'
Джек Стивенс
Вышел: Мохаммед Салису
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
33%
Саутгемптон
33%
П1: 1.38 Х: 4.25 П2: 11.10
П1: 1.40 Х: 3.60 П2: 8.00
П1: 1.38 Х: 4.25 П2: 11.10
П1: 1.38 Х: 4.25 П2: 11.10
П1: 1.45 Х: 3.75 П2: 8.60
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
6
Натан Аке
4
Рубен Диаш
2
Кайл Уокер
20
Силва, Бернардо
25
Фернандиньо
21
Илкай Гюндоган
10
Джек Грилиш
9
Жезус, Габриэль
10
Рахим Стерлинг
1
Алекс Маккарти
21
Livramento, Valentino
5
Джек Стивенс
35
Ян Беднарек
14
Кайл Уокер-Питерс
6
Ориоль Ромеу
11
Нейтан Редмонд
8
Уорд-Проуз Джеймс
24
Элйоноусси, Мохамед
10
Че Адамс
9
Адам Армстронг
Стартовый состав
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 9
    Адам Армстронг
    Нападающий
  • 11
    Нейтан Редмонд
    Полузащитник
  • 8
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 24
    Элйоноусси, Мохамед
    Нападающий
  • 10
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 6
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
  • 21
    Livramento, Valentino
    Защитник
  • 5
    Джек Стивенс
    Защитник
    37
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 14
    Кайл Уокер-Питерс
    Защитник
  • 1
    Алекс Маккарти
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 90
    Lavia, Romeo
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 79
    Mbete-Tatu, Luke
    Защитник
  • 97
    Wilson Esbrand, Josh
    Защитник
  • 43
    Валери, Янн
    Защитник
  • 23
    Tella, Nathan
    Нападающий
  • 15
    Ромен Перро
    Нападающий
  • 22
    Мохаммед Салису
  • 44
    Фрейзер Форстер
    Вратарь
  • 19
    Дьенепо, Мусса
    Полузащитник
  • 27
    Дьялло, Ибрахима
    Полузащитник
  • 18
    Broja, Armando
    Нападающий
  • 4
    Лянко Войнович
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Ральф Хассенхюттль
Статистика матча
4
Угловые
2
4
Штрафные
5
3
Фолы
4
4
Удары мимо
2
Офсайды
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Блокировано ударов
63%
Владение мячом
37%
Live Zone
Трансляция
В первом тайме Сити в смешанном составе хоть и владел неоспоримым преимуществом, но переиграть Саутгемптон не сумел. Не хватает изюминки и креативности горожанам пока что. Все как-то простои банально, что не ставит в тупик оборону гостей. Посмотри, что Гвардиола придумает в перерыве.
45+2'
Свисток
Все, свисток на перерыв.
45'
Две минуты компенсировал Мосс.
44'
А вот Эльюнусси после контры пробил по воротам. Не то что опасно, но в створ попал…
41'
Уголовой
Поддавливет Сити. Два угловых подали хозяева. Вроде и относительно остро, но без завершающих моментов.
38'
А вот интересно! Ливременто протянул мяч, отдал в штрафную на Армстронга, отдал остро, но вот партнер банально не смог обработать мяч. Вот вам и разница в классе.
36'
Замена
Салису вместо Стивенса вышел.
35'
С коленом что-то у Стивенса, гости готовят замену.
34'
А Джек Стивенс у святых получил повреждение, причем на ровно месте. Такое впечатление, что нужна будет замена.
31'
Опасный момент
Ох! Жезус почти случайно очутился на ударной позиции, пробил сильно, но попал в голову защитника святых!
28'
Опасный момент
А вот опасно! Жезус после прохода вырезал в штрафную, но никто из партнеров на острый прострел не успел.
26'
Штрафной для Сити. Гюндоган вешает в штрафную, но кипер святых кулаков выносит мяч. Снова без особого намека на опасность.
23'
Грилиш после прохода по флангу остро простреливал в штрафную, но защитники гостей успевают разрядить ситуацию.
21'
Полтайма прошло. Довольно вязкая у нас игра. Хозяева за это время не нанесли ни одного удара.
18'
Опасный момент
А вот Стерлинг вырезал на проход Гюндагана, но Маккарти первый вышел на мяч! А задумка очень была даже ничего!
15'
Опасный момент
А вот опасно! Саутгемптон подал штрафной, мяч перелетел всех и чуть не залетел в ворота! Бывает и такое!
12'
Уголовой
Еще один угловой для Саутгемптона. И снова без особых угроз.
10'
Эх, Фернандиньо неплохо разрезал на Гюндогана, но турок не обработал мяч.
8'
Эльюнусси пробил по воротам Эдерсона. Рикошет сгладил удар, ничего опасного.
6'
Сити пока что вполне спокоен и действует без особых обострений.
3'
Уголовой
Относительно спокойное начало игры. Святые заработали угловой, но ничего не выжали из него.
1'
Свисток
Матч начался!
На поле уже команды.
Отдельно отметим, что украинца Александра Зинченко нет в заявке горожан.
Инфо
Стартовый состав Саутгемптона: Маккарти, Стивенс, Ливраменто, Уолкер-Питерс, Беднарек, Ромеу, Эльюнусси, Уорд-Праус, Редмонд, Армстронг, Адамс
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Уолкер, Бернарду Силва, Фернандиньо, Гюндоган, Грилиш, Жезус, Стерлинг
Поединок начнется в 17:00, судить игру будет Джонатан Мосс.
Добрый день всем любителям английского, и не только, футбола. На этих выходных в АПЛ проходит 5-й тур, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию матч Манчестер Сити – Саутгемптон.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 18.09.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 18.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 10.03.2021 закончилось с такими результатами: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Ральф Хассенхюттль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" можно посмотреть 18.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Саутгемптон", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 15.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий поединок команды "Саутгемптон" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 11.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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