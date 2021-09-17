Манчестер Сити - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 18.09.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 18.09.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 10.03.2021 закончилось с такими результатами: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Ральф Хассенхюттль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 15.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)

Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885

Страна: Англия

Тренер: Ральф Хассенхюттль



Предыдущий поединок команды "Саутгемптон" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 11.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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