  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Гранада Смотреть онлайн
В тренде

Барселона - Гранада онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 20 сентября 2021, 22:00 - Камп Ноу . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 1
Обновить
27'
Гранада
Гранада
Ход матча
2' Домингуш Дуарте
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
30%
Гранада
30%
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.40 Х: 3.40 П2: 10.00
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.57 Х: 3.40 П2: 7.50
Интересные факты
  • Когда Гранада проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Гранада выигрывает в 26%.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.
  • Гранада без побед в последних 4 играх.
  • В их последнюю встречу команда Гранада победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Гранада - 3.6.
  • Барселона выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 49% матчей, Гранада выигрывает в 26% матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Гранада.
  • Барселона забивает 2.35 гола, играя дома, а Гранада забивает 1.34 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Гранада лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Гранада - 1.2.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Гранада выиграла 2, 0 ничьи.
  • Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Гранада, а Гранада забивает 1.4 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Год назад, Гранада была на 4 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 17 месте с 2 очками.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • В выезных играх Гранада не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Барселона дома) и 0-4 (Гранада дома).
  • Во время последних 17 встреч, команда Барселона выиграла 13 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Гранада выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 43-13 в пользу команды Барселона
  • За последние 8 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 7 раз, 0 сыграла в ничью и 1 победы команды Гранада. Разница голов 24-5 в пользу команды Барселона.
Личные встречи
Барселона
13
Побед
17
Игр
3
Побед
Гранада
Чемпионат Испании 2020/2021
29.04.2021 - 20:00 Барселона 1 - 2 Завершен Гранада
Кубок Испании 2020/2021
03.02.2021 - 22:00 Гранада 3 - 5 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
19.01.2020 - 21:45 Барселона 1 - 0 Завершен Гранада
Последние матчи - Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершен Бавария П
Чемпионат Испании 2021/2022
29.08.2021 - 18:00 Барселона 2 - 1 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.08.2021 - 23:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
15.08.2021 - 21:00 Барселона 4 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Эйбар 0 - 1 Завершен Барселона В
Показать больше
Последние матчи - Гранада
Чемпионат Испании 2021/2022
13.09.2021 - 23:00 Гранада 1 - 2 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2021/2022
29.08.2021 - 20:30 Райо Вальекано 4 - 0 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.08.2021 - 20:30 Гранада 1 - 1 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2021/2022
16.08.2021 - 21:00 Вильярреал 0 - 0 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2020/2021
23.05.2021 - 19:30 Гранада 0 - 0 Завершен Хетафе Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
2'
Домингуш Дуарте ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
30%
Гранада
30%
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.40 Х: 3.40 П2: 10.00
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.57 Х: 3.40 П2: 7.50
Составы команд
1
тер Стеген, Марк-Андре
31
Balde Martinez, Alejandro
19
Араухо, Рональд
24
Эрик Гарсия
2
Дест, Серджиньо
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
20
Серхи Роберто
14
Филиппе Коутиньо
10
Мемфис Депай
11
Demir, Yusuf
1
Максимиано, Луис
17
Кини
22
Домингуш Дуарте
18
Луис Абрам
3
Серхио Эскудеро
14
Monchu Monchu
5
Milla, Luis
8
Этеки, Ян
10
Антонио Пуэртас
23
Хорхе Молина
11
Дарвин Мачис
Стартовый состав
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 11
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 10
    Антонио Пуэртас
    Нападающий
  • 23
    Хорхе Молина
    Нападающий
  • 11
    Дарвин Мачис
    Нападающий
  • 14
    Monchu Monchu
  • 5
    Milla, Luis
    Полузащитник
  • 8
    Этеки, Ян
    Полузащитник
  • 17
    Кини
    Защитник
  • 22
    Домингуш Дуарте
    Защитник
    2
  • 18
    Луис Абрам
    Защитник
  • 3
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 1
    Максимиано, Луис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 21
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 21
    Рубен Рочина
    Нападающий
  • 20
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 19
    Анхель Монторо
    Полузащитник
  • 16
    Диаз, Виктор
    Защитник
  • 15
    Карлос Нева
  • 9
    Suarez, Luis
    Нападающий
  • 7
    Soro, Alberto
    Полузащитник
  • 6
    Санчес, Херман
    Защитник
  • 4
    Максим Гоналонс
  • 2
    Сантьяго Ариас
  • 13
    Эсканделл, Аарон
    Вратарь
  • 26
    Sanchez, Ismael Ruiz
    Полузащитник
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Moreno, Robert
Статистика матча
72%
Владение мячом
28%
Удары в створ
1
4
Угловые
3
5
Штрафные
2
2
Фолы
5
1
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
26'
Белые платки на трибунах Камп Ноу. Болельщики Барсы ОЧЕНЬ недовольны.
24'
Опасный момент
Депай взял игру на себя, пробил издали! Выше ворот.
22'
Дест в элементарной ситуации упустил мяч и подарил угловой для соперника. В этом моменте вся Барселона сейчас.
19'
Опасный момент
Депай навесил после розыгрыша углового. Удар Роберто в правую девятку! Крестовина!
16'
Инфо
По владению Барса впереди - 77%/23%. А толку?
13'
Очередная невнятная атака Барсы закончилась. Сейчас больше уверенности гости излучают.
10'
Шикарно Молина подстроился под верховую передачу Мочиса с левого фланга, но с ударом не получилось.
7'
Завладела мячом Барса на чужой половине. Сразу пошли финты и дриблинг от хозяев. Гранада в напряжении, но обороняется.
5'
Камп Ноу поглотил свист трибун. Вполне ожидаемо.
2'
Гоооол!!!
О-хо-хо! Вот это начало! Бускетс ошибся в обороне - Эскудеро смог навесить с левого полуфланга на угол вратарской. Де Йонг не успел за Дуарте, далее последовал удар под перекладину! 0:1!
1'
Свисток
Матч начался!
Барселона, стартовый состав: Тер Штеген - Мартинес, Араухо, Гарсия, Дест - Де Йонг, Бускетс, Роберто - Коутиньо, Депай, Демир.
Гранада, стартовый состав: Максимиано - Кини, Дуарте, Луис Абрам, Эскудеро - Мончу, Милья, Этеки - Пуэртас, Молина, Мочис.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA- Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура Примеры: Барселона - Гранада. Начало поединка - 22:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня ЦСКА ЦСКА 1 Спартак Спартак 0 Завершен 18:30 - Сегодня Рубин Рубин 1 Зенит Зенит 3 Завершен 16:30 - Сегодня Урал Урал 0 Локомотив Локомотив 0 Завершен 16:15 - Сегодня ФК Ужгород ФК Ужгород 0 Нива Нива 2 Завершен 16:00 - Сегодня Рубикон Рубикон 1 Любомир Любомир 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Барселона" - Гранада 20.09.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой Гранада (Гранада) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 20.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Гранада (Гранада):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Гранада, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Гранада в предыдущем футбольном матче 29.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Moreno, Robert разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Гранада можно посмотреть 20.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Гранада, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против "Бавария" - 14.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Роберт Морено

Предыдущий поединок команды Гранада был сыгран против Бетис - 13.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.

Следите за результатами матча "Барселона" - Гранада онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен