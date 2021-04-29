Барселона - Гранада онлайн трансляция матча

Когда Гранада проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Гранада выигрывает в 26%.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.

Гранада без побед в последних 4 играх.

В их последнюю встречу команда Гранада победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Гранада - 3.6.

Барселона выиграл 4 домашних матчей подряд.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона выигрывает первый тайм в 49% матчей, Гранада выигрывает в 26% матчей.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.

Победителем прошлой встречи была команда Гранада.

Барселона забивает 2.35 гола, играя дома, а Гранада забивает 1.34 гола, играя на выезде (в среднем).

Барселона не проигрывает в последних 4 играх.

Когда Гранада лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Гранада - 1.2.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Гранада выиграла 2, 0 ничьи.

Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Гранада, а Гранада забивает 1.4 гола против команды Барселона (в среднем).

Год назад, Гранада была на 4 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 17 месте с 2 очками.

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

В выезных играх Гранада не забила еще ни одного гола в этом сезоне.

Игры прошлого года: 1-2 (Барселона дома) и 0-4 (Гранада дома).

Во время последних 17 встреч, команда Барселона выиграла 13 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Гранада выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 43-13 в пользу команды Барселона