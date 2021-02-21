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Кадис - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 23 сентября 2021, 23:00 - Estadio Ramon de Carranza . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Кадис
Кадис
0 - 0
Обновить
59'
Барселона
Барселона
Ход матча
40' Fali Вышел: Йенс Йонссон
46' Альваро Хименес Вышел: Санчез Понце, Салвадор 46' Demir, Yusuf Вышел: Серхи Роберто 57' Альваро Негредо Вышел: Лозано 57' Арсамендия, Сантьяго Вышел: Альберто Переа
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Кадис
36%
Ничья
36%
Барселона
27%
П1: 10.50 Х: 2.83 П2: 1.67
П1: 9.00 Х: 2.63 П2: 1.57
П1: 10.50 Х: 2.83 П2: 1.67
П1: 10.50 Х: 2.83 П2: 1.67
П1: 6.10 Х: 2.80 П2: 1.82
Интересные факты
  • Кадис выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Барселона выигрывает в 48%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кадис и Барселона - 1.25.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Кадис.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Кадис (во всех соревнованиях).
  • Кадис забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.5 гола против команды Кадис (в среднем).
  • Когда Кадис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кадис% своих матчей.
  • Кадис выигрывает первый тайм в 25% матчей, Барселона выигрывает в 48% матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Кадис's.
  • Команда Кадис выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Домашняя статистика Кадис в сезоне 0-1-2
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Кадис сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Кадис и Барселона - 2.5.
  • Когда Кадис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кадис% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Кадис.
  • Кадис без побед в последних 4 играх.
  • Из последних 4 встреч команда Кадис выиграла 1, команда Барселона выиграла 2, 1 ничьи.
  • Год назад, Кадис была на 10 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 16 месте с 2 очками.
  • Кадис забивает 0.92 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Кадис пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Кадис дома) и 1-1 (Барселона дома).
  • Кадис не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
Личные встречи
Кадис
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
21.02.2021 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершен Кадис
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 22:00 Кадис 0 - 0 Завершен Барселона
Последние матчи - Кадис
Чемпионат Испании 2021/2022
17.09.2021 - 22:00 Сельта 1 - 2 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Кадис 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2021/2022
29.08.2021 - 20:30 Кадис 2 - 3 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.08.2021 - 22:00 Бетис 1 - 1 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
14.08.2021 - 20:30 Кадис 1 - 1 Завершен Леванте Н
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
20.09.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Гранада Н
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершен Бавария П
Чемпионат Испании 2021/2022
29.08.2021 - 18:00 Барселона 2 - 1 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.08.2021 - 23:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
15.08.2021 - 21:00 Барселона 4 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
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Новости команд
Главные события
Альваро Негредо
Вышел: Лозано
57'
Арсамендия, Сантьяго
Вышел: Альберто Переа
57'
Альваро Хименес
Вышел: Санчез Понце, Салвадор
46'
46'
Demir, Yusuf
Вышел: Серхи Роберто
Fali
Вышел: Йенс Йонссон
40'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Кадис
36%
Ничья
36%
Барселона
27%
П1: 10.50 Х: 2.83 П2: 1.67
П1: 9.00 Х: 2.63 П2: 1.57
П1: 10.50 Х: 2.83 П2: 1.67
П1: 10.50 Х: 2.83 П2: 1.67
П1: 6.10 Х: 2.80 П2: 1.82
Составы команд
1
Ledesma, Jeremias
22
Espino Alfonso
5
Хароян, Вараздат
32
Chust, Victor
20
Carcelen, Isaac
19
Арсамендия, Сантьяго
3
Fali
19
Alarcon Tomas
11
Альваро Хименес
18
Альваро Негредо
21
Рубен Собрино
1
тер Стеген, Марк-Андре
28
Óscar Mingueza
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
2
Дест, Серджиньо
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
11
Demir, Yusuf
17
Люк де Йонг
10
Мемфис Депай
Стартовый состав
  • 18
    Альваро Негредо
    Нападающий
    57
  • 21
    Рубен Собрино
    Нападающий
  • 19
    Арсамендия, Сантьяго
    Защитник
    57
  • 3
    Fali
    Полузащитник
    40
  • 19
    Alarcon Tomas
  • 11
    Альваро Хименес
    Нападающий
    46
  • 22
    Espino Alfonso
  • 5
    Хароян, Вараздат
    Защитник
  • 32
    Chust, Victor
    Защитник
  • 20
    Carcelen, Isaac
    Защитник
  • 1
    Ledesma, Jeremias
    Вратарь
  • 11
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
    46
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 7
    Санчез Понце, Салвадор
    Нападающий
  • 10
    Альберто Переа
    Нападающий
  • 9
    Лозано
  • 4
    Маркос Мауро Лопез Гутьеррез
    Защитник
  • 2
    Йенс Йонссон
    Полузащитник
  • 13
    Гил, Давид
    Вратарь
  • 8
    Алекс
    Полузащитник
  • 28
    Maximiliano Martín Olivera De Andrea
    Полузащитник
  • 30
    Bastida, Alvaro
    Полузащитник
  • 17
    Флорин Андоне
    Нападающий
  • 15
    Акапо Мартинез, Карлос
    Защитник
  • 16
    Хуан Калатаюд
    Вратарь
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 21
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
Тренеры
  • Альваро Кервеа
  • Рональд Куман
Статистика матча
1
Удары мимо
1
24%
Владение мячом
76%
6
Штрафные
10
9
Фолы
5
1
Угловые
5
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
1
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
57'
Замена
Двойная замена у Кадиса. Лосано вместо Негредо и Переа вместо Арсамендии. Сервера освежает атакующую линию.
52'
А сейчас уже Ледесма вступает в игру. Парировал он коварный удар Депая с отскоком от газона.
50'
Опасный момент
Невероятно! Стопроцентный момент у Депая, но в решающий момент голландец не попадает по мячу!
47'
Опасный момент
Негредо шведой вырезал в самую девятку! Тер Штеген спасает Барселону от пропущенного мяча!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Замена
Куман снял Демира, Роберто на поле.
Замена
Сальви заменил Хименеса в перерыве.
По сценарию Серверы Диаса прошел первый тайм. Его подопечные ничего не позволили создать более мастеровитому сопернику. Куману срочно нужно что-то предпринимать.
45+3'
Свисток
Арбитр дает свисток на перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 3 мин.
44'
Близится к завершению первая половина игры. Кадис по прежнему компактно обороняется.
40'
Замена
Йонссон вынужденно вступит в игру. Фали покинул поле на носилках.
38'
Фали на газоне корчится от боли. Судя по всему, он получил серьезное повреждение.
36'
Кадис снова включил прессинг и отодвинул игру от своих ворот на несколько минут.
30'
Снова острота от Депая исходит. Взял на себя инициативу Мемфис и пробил со средней дистанции. Ледесма справился с этим ударом.
27'
Депай не успел замкнуть прострел де Йонга с левого фланга.
23'
Каталонцы очень много времени проводят в позиционных атаках, но войти в штрафную Кадиса никак не удается.
15'
Кадис вернулся к привычной манере игры и теперь встречает Барселону на своей половине поля.
10'
Пике в чистом подкате остановил проход Сабрино к воротам тер Штегена.
8'
Люк де Йонг избавился от опеки и был готов замкнуть подачу Гави. Чуст все же опредедил соперника и перевел мяч на угловой.
5'
Хозяева хорошо работают в прессинге. Уже несколько раз заставили ошибиться соперника.
3'
Дест раскачал Карселена на фланге и нанес удар с левой. Выше ворот.
1'
Свисток
Первый тайм стартовал!
3'
Дест раскачал Карселена на фланге и нанес удар с левой. Выше ворот.
Рассудит команды Карлос дель Серро Гранде.
Кадис располагается на 13-й строчке при одной победе и двух ничейных результатах в пяти турах. У Барселоны две победы и две ничьи в четырёх турах Примеры и промежуточное восьмое место.
Инфо
Стартовый состав Кадиса: Ледесма, Эспино (к), Ароян, Чуст, Карселен, Арсамендия, Фали, Аларкон, Хименес, Негредо, Собрино.
Инфо
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Мингеса, Френки де Йонг, Бускетс (к), Гави, Депай, Люк де Йонг, Демир.
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Анонс матча Кадис - "Барселона" 23.09.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Кадис (Кадис) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведения матча: 23.09.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кадис (Кадис) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и Кадис в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Альваро Кервеа и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кадис - "Барселона" можно посмотреть 23.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Кадис - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кадис (Кадис)
Страна: Испания
Тренер: Альваро Сервера

Предыдущий матч команды Кадис был сыгран против Сельта - 17.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Кадис.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Гранада - 20.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Кадис - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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