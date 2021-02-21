Кадис - Барселона онлайн трансляция матча

Кадис выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Барселона выигрывает в 48%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кадис и Барселона - 1.25.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Кадис.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Кадис (во всех соревнованиях).

Кадис забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.5 гола против команды Кадис (в среднем).

Когда Кадис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кадис% своих матчей.

Кадис выигрывает первый тайм в 25% матчей, Барселона выигрывает в 48% матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Кадис's.

Команда Кадис выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Домашняя статистика Кадис в сезоне 0-1-2

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Кадис сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Среднее количество голов во встречах между командами Кадис и Барселона - 2.5.

Когда Кадис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кадис% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Кадис.

Кадис без побед в последних 4 играх.

Из последних 4 встреч команда Кадис выиграла 1, команда Барселона выиграла 2, 1 ничьи.

Год назад, Кадис была на 10 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 16 месте с 2 очками.

Кадис забивает 0.92 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.19 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Кадис пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Игры прошлого года: 2-1 (Кадис дома) и 1-1 (Барселона дома).