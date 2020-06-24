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Реал - Мальорка онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 сентября 2021, 23:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
3 - 1
Обновить
перерыв
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Ход матча
3' Карим Бензема 24' Марко Асенсио 25' Кангин, Ли 29' Марко Асенсио
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Реал
25%
Ничья
38%
Мальорка
38%
П1: 1.46 Х: 3.87 П2: 9.51
П1: 1.40 Х: 3.50 П2: 8.00
П1: 1.46 Х: 3.87 П2: 9.51
П1: 1.46 Х: 3.87 П2: 9.51
П1: 1.47 Х: 3.70 П2: 8.60
Интересные факты
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Мальорка выигрывает в 46%.
  • Когда Мальорка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Мальорка в последних 5 встречах.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Мальорка выиграла 1, 0 ничьи.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 7 играх.
  • Реал Мадрид забивает 3.2 гола за матч против команды Мальорка, а Мальорка забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • У команды Мальорка серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 38% матчей, Мальорка выигрывает в 46% матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Мальорка - 4.
  • Когда Мальорка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Мальорка's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Мальорка - 1.8.
  • Команда Мальорка выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Реал Мадрид забивает 1.89 гола, играя дома, а Мальорка забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иМальорка, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Последняя гостевая победа Мальорка над Реал Мадрид была в 2009
  • Во время последних 40 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 22 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Мальорка выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-46 в пользу команды Реал Мадрид
  • За последние 20 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 13 раз, 2 сыграла в ничью и 5 победы команды Мальорка. Разница голов 42-25 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 31% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Реал
5
Побед
6
Игр
1
Побед
Мальорка
Чемпионат Испании 2019/2020
24.06.2020 - 23:00 Реал 2 - 0 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2019/2020
19.10.2019 - 22:00 Мальорка 1 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2012/2013
16.03.2013 - 21:00 Реал 5 - 2 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2012/2013
28.10.2012 - 22:30 Мальорка 0 - 5 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
19.09.2021 - 22:00 Валенсия 1 - 2 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Интер 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
12.09.2021 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2021/2022
28.08.2021 - 23:00 Бетис 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
22.08.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Мальорка
Чемпионат Испании 2021/2022
19.09.2021 - 15:00 Мальорка 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
11.09.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 0 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2021/2022
27.08.2021 - 21:00 Мальорка 1 - 0 Завершен Эспаньол В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.08.2021 - 18:00 Алавес 0 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
14.08.2021 - 20:30 Мальорка 1 - 1 Завершен Бетис Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Марко Асенсио
29'
25'
Кангин, Ли ГООЛ!
ГООЛ! Марко Асенсио
24'
ГООЛ! Карим Бензема
3'
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Реал
25%
Ничья
38%
Мальорка
38%
П1: 1.46 Х: 3.87 П2: 9.51
П1: 1.40 Х: 3.50 П2: 8.00
П1: 1.46 Х: 3.87 П2: 9.51
П1: 1.46 Х: 3.87 П2: 9.51
П1: 1.47 Х: 3.70 П2: 8.60
Составы команд
1
Тибо Куртуа
35
Мигель Гутьеррес
8
Давид Алаба
3
Милитан, Эдер
6
Начо
25
Эдуардо Камавинга
15
Федерико Вальверде
11
Марко Асенсио
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
21
Родриго
1
Рейна, Маноло
2
Састре, Хоан
24
Мартин Вальент
3
Olivan, Brian
29
Gaya, Josep
17
Кубо, Такефуса
6
Фебас, Алейкс
16
Батталиа, Родриго
19
Кангин, Ли
25
Hoppe, Matthew
22
Жуниор Лаго
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    3
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
    29 24
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 25
    Hoppe, Matthew
    Нападающий
  • 22
    Жуниор Лаго
    Нападающий
  • 17
    Кубо, Такефуса
    Полузащитник
  • 6
    Фебас, Алейкс
    Полузащитник
  • 16
    Батталиа, Родриго
    Полузащитник
  • 19
    Кангин, Ли
    Полузащитник
    25
  • 2
    Састре, Хоан
    Защитник
  • 24
    Мартин Вальент
    Защитник
  • 3
    Olivan, Brian
    Защитник
  • 29
    Gaya, Josep
    Защитник
  • 1
    Рейна, Маноло
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 43
    Santos, Sergio
    Защитник
  • 12
    Иддрису Баба Мохаммед
  • 8
    Севилла, Сальва
    Полузащитник
  • 18
    Коста Хауме
    Защитник
  • 28
    Carmona Tormo, Marc
    Защитник
  • 13
    Гриф, Доминик
    Вратарь
  • 9
    Абдон
    Нападающий
  • 7
    Жорди Эмбоула
  • 23
    Ndiaye, Amath
    Нападающий
  • 14
    Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
  • 26
    Фернандо Ниньо Родригез
  • 10
    Санчес, Антониу
    Полузащитник
  • 33
    Garcia, Pere Joan
    Вратарь
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Луис Гарсия
Статистика матча
2
Штрафные
9
7
Фолы
2
43%
Владение мячом
57%
7
Удары в створ
1
2
Угловые
2
Удары мимо
3
2
Блокировано ударов
1
Сейвы
4
2
Офсайды
Live Zone
Трансляция
Первый тайм смотрелся на одном дыхании. "Реал" быстро повел в счете после ошибки Гайя, что раскрыло игру и она стала приносить удовольствие. В целом, команда Анчелотти смотрится на голову выше, но пропущенный гол не прибавит очков обороне мадридцев. Ждем, что второй тайм будет не хуже
45+'
Свисток
Свисток на перерыв. "Реал" ведет 3:1
45+2'
Теперь бил Бензема после скидки Асенсио. Снова в руки Рейны
45'
Инфо
Две минуты компенсировано к первому тайму
45'
Опасный момент
Опасный удар от Винисиуса из штрафной. Бил прицельно, но вратарь соперника сыграл достойно
43'
Асенсио бьет издали. Очень легко и точно в руки киперу соперника
40'
Хоппе падает в штрафной соперника после удара головой от Начо. Интересный момент, судья не зафиксировал фол...
39'
Родриго выбегал на свидание с кипером соперника, но при передаче был зафиксирован офсайд. "Реал" продолжает играть быстро и красиво
36'
Опасный момент
Еще один момент от "Реала". Асенсио в шаге от хет-трика после скидки от Бензема
34'
Винисиус бьет издали - сильно выше
33'
Еще один быстрый выпад от "Реала". Бензема отдал плохой пас на правый фланг, где ускорялся Асенсио
30'
Гоооол!!!
Безжалостный Марко. Асенсио прорвался по центру после передачи Милитао и забил третий гол своей команды. Дубль испанца против родной команды
28'
Хороший матч смотрим. "Реал" играет сам и дает играть сопернику. Пока что весело
25'
Гоооол!!!
Отмена. Интрига жива. Ли Кан Ин промчался правым краем и шикарно пробил. Куртуа не спас. 2:1
24'
Гоооол!!!
2:0. Интрига на грани смерти. Асенсио с острого угла огорчает кипера "Мальорки" после атаки левым флангом. Марко гол не празднует - он воспитанник "Мальорки" 23
22'
Мощный навес с левого фланга от Мигеля, но Бензема до мяча не дотянулся
20'
Опасный момент
Еще один выстрел от Лаго. Прошел пас по центру, но мощный выстрел форварда полетел выше ворот
18'
Интересная комбинация от гостей и неудачный удар от Лагу, который был заблокирован Милитао
16'
Игра немного выровнялась. "Реал" ждет свой шанс на контратаках, у "Мальорки" ничего не получается в созидании
12'
"Мальорка" немного отодвинула игру от своих ворот. Правда пока это не помогает создавать моменты
9'
"Реал" продолжает атаковать. Мадридцы не выпускает соперника не только с их половины поля, но даже из штрафной. Попахивает вторым голом
7'
Уголовой
УХ. Асенсио крутил с углового в ближний, но кипер гостей совершил сейв. Было опасно
7'
Еще один выпад от мадридцев. Атака по центру, Вальверде скинул на Бензема, француз пытался вернуть мяч хавбеку, но Гайя перехватил сферу. Угловой
6'
Неплохой ответ от "Мальорки". Длинный пас на правый фланг, Кубо принял и целил в дальний. Не попал
3'
Гоооол!!!
А вот вам и гол!!! Быстрый выпад от "Реала" и сразу точный удар от Бензема. Именно Карим перехватил мяч в центре поля, протащил и забил в дальний
3'
Пока что многовато сумбура на старте. Борьба за инициативу
1'
Свисток
Матч начинается
Инфо
Вашему вниманию стартовые составы команд:
"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Алаба, Мигель - Асенсио, Вальверде, Камавинга - Родриго, Бензема, Винисиус
"Мальорка": Рейна - Састре, Вальент, Оливан, Гайя - Кубо, Фебас, Баталья, Ли Кан Ин - Хоппе, Лагу
Добрый вечер, любители испанской Ла Лиги. UA-Футбол приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матч матча между "Реалом" и "Мальоркой". Начало встречи в 23:00.
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Анонс матча Реал - Мальорка 22.09.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 22.09.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Реал и Мальорка в предыдущем футбольном матче 24.06.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Луис Гарсия разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Мальорка можно посмотреть 22.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Мальорка, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Валенсия" - 19.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Предыдущий поединок команды Мальорка был сыгран против Вильярреал - 19.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Мальорка онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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