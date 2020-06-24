Реал - Мальорка онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - Мальорка 22.09.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 22.09.2021

Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Реал и Мальорка в предыдущем футбольном матче 24.06.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Луис Гарсия разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Валенсия" - 19.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Страна: Испания

Тренер: Луис Гарсия Пласа



Предыдущий поединок команды Мальорка был сыгран против Вильярреал - 19.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

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