Реал - Мальорка онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 22.09.2021
Время начала матча: 23:00
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Реал и Мальорка в предыдущем футбольном матче 24.06.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Луис Гарсия разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Валенсия" - 19.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Предыдущий поединок команды Мальорка был сыгран против Вильярреал - 19.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
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