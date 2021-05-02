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Аталанта - Сассуоло онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 21 сентября 2021, 21:45 - Gewiss Stadium . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
1 - 0
Обновить
17'
Сассуоло
Сассуоло
Ход матча
3' Робин Госенс
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
33%
Сассуоло
33%
П1: 1.90 Х: 3.09 П2: 5.11
П1: 1.80 Х: 3.00 П2: 4.75
П1: 1.90 Х: 3.09 П2: 5.11
П1: 1.90 Х: 3.09 П2: 5.11
П1: 1.90 Х: 3.10 П2: 4.50
Интересные факты
  • Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 8 месте с 7 очками.
  • Аталанта забивает 3.4 гола за матч против команды Сассуоло, а Сассуоло забивает 1 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Сассуоло проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Сассуоло's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Команда Сассуоло выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 2 голами. Filip Djuricic забил 2 раз за Сассуоло
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иСассуоло, когда Аталанта играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Сассуоло - 4.4.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Сассуоло выигрывает в 24%.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Сассуоло's.
  • В домашних матчах Аталанта не проигрывает Сассуоло в последних 8 встречах.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 4, команда Сассуоло выиграла 0, 1 ничьи.
  • Год назад, Сассуоло была на 8 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 12 месте с 4 очками.
  • Аталанта забивает 2.32 гола, играя дома, а Сассуоло забивает 1.78 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 43% матчей, Сассуоло выигрывает в 24% матчей.
  • Когда Сассуоло лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Сассуоло - 2.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Недавнее выступление команды Сассуоло в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сассуоло (во всех соревнованиях).
  • Во время последних 21 встреч, команда Аталанта выиграла 14 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Сассуоло выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-18 в пользу команды Аталанта
  • За последние 12 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Сассуоло. Разница голов 26-10 в пользу команды Аталанта.
  • Игры прошлого года: 5-1 (Аталанта дома) и 1-1 (Сассуоло дома).
  • Последняя гостевая победа Сассуоло над Аталанта была в 2014
  • Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 7 месте с 7 очками.
Личные встречи
Аталанта
10
Побед
17
Игр
2
Побед
Сассуоло
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 16:00 Сассуоло 1 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 1 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2021
21.06.2020 - 20:30 Аталанта 4 - 1 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2019/2020
28.09.2019 - 22:15 Сассуоло 1 - 4 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
11.09.2021 - 21:45 Аталанта 1 - 2 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Аталанта 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.08.2021 - 21:45 Торино 1 - 2 Завершен Аталанта В
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Последние матчи - Сассуоло
Чемпионат Италии 2021/2022
17.09.2021 - 21:45 Сассуоло 0 - 1 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2021/2022
12.09.2021 - 21:45 Рома 2 - 1 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Сассуоло 0 - 0 Завершен Сампдория Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Эллас Верона 2 - 3 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Сассуоло 2 - 0 Завершен Лацио В
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Главные события
ГООЛ! Робин Госенс
3'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
33%
Сассуоло
33%
П1: 1.90 Х: 3.09 П2: 5.11
П1: 1.80 Х: 3.00 П2: 4.75
П1: 1.90 Х: 3.09 П2: 5.11
П1: 1.90 Х: 3.09 П2: 5.11
П1: 1.90 Х: 3.10 П2: 4.50
Составы команд
12
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
28
Демираль, Мерих
6
Толои, Рафаэль
20
Робин Госенс
15
Мартен де Роон
20
Копмейнерс, Теун
77
Заппакоста, Дэвид
32
Маттео Пессина
18
Руслан Малиновский
91
Запата, Дуван
47
Консигли, Андреа
18
Мюлдюр, Мерт
22
Каан Айхан
31
Джанмарко Феррари
77
Гиоргос Кирьякопулос
16
Давиде Фраттези
4
Магнанелли, Франческо
25
Верарди, Доменико
23
Хамед Джуниор Траоре
7
Жереми Бога
92
Дефрел, Грегойр
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 20
    Робин Госенс
    Полузащитник
    3
  • 15
    Мартен де Роон
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 6
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 92
    Дефрел, Грегойр
    Нападающий
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 23
    Хамед Джуниор Траоре
  • 7
    Жереми Бога
    Полузащитник
  • 16
    Давиде Фраттези
    Полузащитник
  • 4
    Магнанелли, Франческо
    Полузащитник
  • 18
    Мюлдюр, Мерт
    Защитник
  • 22
    Каан Айхан
    Защитник
  • 31
    Джанмарко Феррари
    Защитник
  • 77
    Гиоргос Кирьякопулос
    Защитник
  • 47
    Консигли, Андреа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 91
    Скамачча, Джанлука
    Нападающий
  • 22
    Джереми Тольян
  • 21
    Влад Кирикеш
    Защитник
  • 20
    Харруи, Абду
    Полузащитник
  • 20
    Джакомо Распадори
  • 13
    Пелусо, Федерико
    Защитник
  • 21
    Филип Джуричич
    Полузащитник
  • 8
    Максим Лопес
    Полузащитник
  • 6
    Рожерио
    Защитник
  • 3
    Голданига, Эдоардо
    Защитник
  • 56
    Джанлука Пеголо
    Вратарь
  • 97
    Henrique, Matheus
    Полузащитник
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Алессио Диониси
Статистика матча
2
Штрафные
2
2
Фолы
2
1
Удары в створ
47%
Владение мячом
53%
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
9'
Очень редкие выпады от гостей. Атаки малым числом - не проблема для Аталанты.
7'
Дзаппакоста принял от Малиновского, далее обострения не получилось. Давиде отправил мяч сопернику в ноги.
5'
Аталанта продолжает атаковать после забитого мяча. Сассуоло в обороне.
3'
Гоооол!!!
Классное начало для Аталанты! Малиновский прострели с правого фланга во вратарскую. Сапата до мяча не дотянулся. Госенс в подкате замкнул - 1:0!
1'
Свисток
Матч начался!
Аталанта, стартовый состав: Муссо - Джимсити, Демирал, Толой - Госенс, Де Рон, Коопмейнерс, Дзаппакоста - Пессина - Малиновский, Сапата.
Сассуоло, стартовый состав: Консильи - Мюлдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос - Фраттези, Маньянелли - Берарди, Траоре, Бога - Дефрель.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию 5-го тура Серии А: Аталанта - Сассуоло. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча "Аталанта" - Сассуоло 21.09.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Сассуоло (Сассуоло) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 21.09.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Сассуоло (Сассуоло):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сассуоло и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Алессио Диониси разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Сассуоло можно посмотреть 21.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Сассуоло, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Салернитана - 18.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи

Прошедший матч команды Сассуоло был сыгран против Торино - 17.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Сассуоло онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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