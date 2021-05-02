Аталанта - Сассуоло онлайн трансляция матча

Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 8 месте с 7 очками.

Аталанта забивает 3.4 гола за матч против команды Сассуоло, а Сассуоло забивает 1 гола против команды Аталанта (в среднем).

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда Сассуоло проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Сассуоло's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Команда Сассуоло выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 2 голами. Filip Djuricic забил 2 раз за Сассуоло

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иСассуоло, когда Аталанта играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Сассуоло - 4.4.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Сассуоло выигрывает в 24%.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Сассуоло's.

В домашних матчах Аталанта не проигрывает Сассуоло в последних 8 встречах.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 4, команда Сассуоло выиграла 0, 1 ничьи.

Год назад, Сассуоло была на 8 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 12 месте с 4 очками.

Аталанта забивает 2.32 гола, играя дома, а Сассуоло забивает 1.78 гола, играя на выезде (в среднем).

Аталанта выигрывает первый тайм в 43% матчей, Сассуоло выигрывает в 24% матчей.

Когда Сассуоло лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Сассуоло - 2.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Недавнее выступление команды Сассуоло в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сассуоло (во всех соревнованиях).

Во время последних 21 встреч, команда Аталанта выиграла 14 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Сассуоло выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-18 в пользу команды Аталанта

За последние 12 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Сассуоло. Разница голов 26-10 в пользу команды Аталанта.

Игры прошлого года: 5-1 (Аталанта дома) и 1-1 (Сассуоло дома).

Последняя гостевая победа Сассуоло над Аталанта была в 2014