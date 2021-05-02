Аталанта - Сассуоло онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Сассуоло (Сассуоло) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 21.09.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Сассуоло (Сассуоло):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сассуоло и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Алессио Диониси разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Салернитана - 18.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи
Прошедший матч команды Сассуоло был сыгран против Торино - 17.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.
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