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Шахтер - Динамо онлайн трансляция матча

Суперкубок Украины - 22 сентября 2021, 21:00 - Олимпийский . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Kovalenko, Andrii
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 0
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62'
Динамо
Киев
Ход матча
30' Траоре, Лассина Франк 39' Алан Патрик 42' Буйальский, Виталий 43' Карлос Де Пена
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
26%
Ничья
16%
Динамо
58%
П1: 1.33 Х: 4.09 П2: 8.70
П1: 3.25 Х: 2.00 П2: 3.25
П1: 1.33 Х: 4.09 П2: 8.70
П1: 1.33 Х: 4.09 П2: 8.70
П1: 3.05 Х: 2.31 П2: 3.15
Интересные факты
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Суперкубок" против команды Шахтер Донецк.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Шахтер Донецк забивает 1.81 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 6 играх.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Динамо Киев - 1.8.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 3, команда Динамо Киев выиграла 2, 0 ничьи.
  • Шахтер Донецк забивает 2 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 1.4 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Динамо Киев 2-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Динамо Киев выигрывает в 40%.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Шахтер Донецк выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Суперкубок" против команды Динамо Киев.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев - 3.4.
  • Динамо Киев не пропускает в 5 матчах подряд.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 44% матчей, Динамо Киев выигрывает в 40% матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Во время последних 67 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 30 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-66 в пользу команды Шахтер Донецк
  • За последние 25 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 14 раз, 5 сыграла в ничью и 6 победы команды Динамо Киев. Разница голов 39-22 в пользу команды Шахтер Донецк.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
23
Побед
48
Игр
16
Побед
Динамо
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер
Суперкубок Украины 2021
25.08.2020 - 21:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 5 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
25.08.2021 - 22:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Монако Н
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Металлист 1925 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 21:30 Динамо 4 - 0 Завершен Десна В
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Главные события
43'
Карлос Де Пена
42'
Буйальский, Виталий
Алан Патрик
39'
ГООЛ! Траоре, Лассина Франк
30'
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
26%
Ничья
16%
Динамо
58%
П1: 1.33 Х: 4.09 П2: 8.70
П1: 3.25 Х: 2.00 П2: 3.25
П1: 1.33 Х: 4.09 П2: 8.70
П1: 1.33 Х: 4.09 П2: 8.70
П1: 3.05 Х: 2.31 П2: 3.15
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
    30
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
    39
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
    42
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
    43
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 3
    Vitao
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 45
    Даниил Сикан
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 7
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
Тренеры
  • Роберто Де Дзерби
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
1
Угловые
1
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
55'
Де Дзерби и Коваленко повздорили относительно желтой кому-то из представителей Шахтера в технической зоне.
54'
Гоооол!!!
ГОЛ! В мгновенной контратаке Исмаили с левого фланга штрафной перевел пас Педриньо на пустые ворота для Траоре!
53'
Марлон принял на себя удар Цыганкова из центра штрафной.
52'
Офсайд
Майкон отдал пас в офсайд на левый фланг атаки со своей половины на ход Траоре.
51'
Педриньо неудачно подал мяч с левого фланга по направлению в створ ворот.
49'
Дончане на чужой половине катают мяч.
47'
Опасный момент
Штанга! Мяч попал в ближний каркас ворот, после удара Степаненко с дальней дистанции на левом фланге атаки. Забарный чуть подправил.
46'
Киевляне сразу пытаются навязать прессинг по 4-4-2.
Свисток
Второй тайм начался!
Очень напряженной получилась первая половина нашей игры. Динамо выдало качественный отрезок на старте, который увенчался ударом Супряги в штангу, однако команда Луческу не поддержала темп своих атак в дальнейшем, поэтому соперники таки дожали их на исходе первого получаса игры. Шахтер после этого тоже был не особо активным атаке, а футболисты обеих команд завершили первую половину в регулярных словесных перепалках.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Де Пена с левого фланга прострелил во вратарскую, где был только Пятов.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 2 мин.
45'
Подкрученный удар с правого фланга от Марлоса проследовал над ближней штангой.
43'
Желтая карточка
Накладка от Де Пены у левого угла своей штрафной против Педриньо.
42'
Желтая карточка
На желтую сфолил со спины Буяльский против Майкона в центре поля.
41'
Додо обогнал Супрягу, который прорывался в левый фланг штрафной.
39'
Желтая карточка
А желтую в итоге получил Патрик.
38'
Марлос атаковал Де Пену, который призвал команду не отдавать мяч сопернику.
38'
Марлону показалось, что мяч спустило, и он его выбил.
36'
Исмаили отдал пас на левый фланг атаки, но Траоре был успешно атакован Забарным.
34'
Кендзера прострелил в центр штрафной с правого фланга, но Буяльский просто не попал по мячу.
33'
Вновь потекла открытая рана у Матвиенко.
32'
Выстрел от Шапаренко из-за пределов штрафной с левого фланга прошел мимо дальней штанги.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кендзера не смог вынести подачу от Додо с правого фланга, отправив мяч на правый фланг вратарской для Траоре, который тонко перебросил головой голкипера!
29'
Педриньо вскрыл опорную зону передачей у центрального круга, но его тут же сбил Кендзера.
28'
Шахтер на своей половине контролирует мяч в данные минуты. Обострений мало.
26'
Траоре отыграл в центре штрафной стенку с Марлосом, но тому не дал пробить Забарный.
24'
Степаненко передачей верхом на левый фланг отправил мяч за лицевую, а не на Исмаили.
23'
Матиенко у технической зоны остановил выпад Цыганкова правым флангом.
21'
Исмаили не догнал передачу Педриньо по левому флангу.
20'
Кендзера навешивал с правого фланга во вратарскую, но Пятов спокойно разобрался.
19'
Миколенко стрелял с левого фланга, но Додо в штрафную мяч не пустил.
17'
Офсайд
Пас Педриньо в центр штрафной вывел Траоре в офсайд на ударную позицию, но форвард даже так не попал в левый нижний.
16'
Патрик отдал неточный ответный пас на Исмаили на левом фланге атаки.
15'
Де Дзерби не нравится игра его команды в данные минуты.
13'
Опасный момент
Буяльский под перекладину пробивал в завершении прострела от Кендзеры с правого фланга в центр штрафной, но Пятов потащил!
12'
Майкон затолкал в центре поля Буяльского, после чего пошел толкаться с Сидорчуком.
11'
Опасный момент
Штанга! Супряга убрал Майкона на левом фланге штрафной, после чего влупил в основание ближней штанги, а на дальней Цыганков чуть не подправил отскок!
10'
Миколенко погасил проход Додо по правому флангу.
9'
Опасный момент
Бойко заснул с мячом во вратарской, но Патрик не перевел мяч в сетку в борьбе!
9'
Додо отдал неудачный пас по правому флангу.
8'
Инфо
Матвиенко вновь с нами.
8'
Марлос был легко остановлен при продвижении правым флангом.
7'
Проблемы с правой икрой у Майкона! Что вообще происходит?
6'
Ох, как Марлон сейчас поиграл на нервах наступом на мяч в центре поля, пока соперники не прессинговали его.
5'
Фол от Сироты против Марлоса на противоположной стороне поля.
5'
Де Дзерби и Сидорчук подогревают конфликт, но игра продолжилась.
4'
Рассечение у Матвиенко. Надо останавливать кровь.
3'
Опасный момент
Прямиком в голову Матвиенко пошел шипами бразилец!
2'
Все, понеслась. Майкон и Сидорчук сцепились, после опасной игры Исмаили.
1'
Пас верхом на Педриньо на левый фланг атаки был перехвачен Сидорчуком.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Екатерина Монзуль — лучший арбитр.
Инфо
Мирча Луческу — лучший тренер.
Инфо
Виталий Буяльский — лучший игрок.
Инфо
Виталий Буяльский — лучший полузащитник.
Инфо
Анатолий Трубин и Георгий Бущан — лучшие голкиперы.
Инфо
Илья Забарный — лучший молодой игрок прошлого сезона.
Инфо
Майкон потрогал трофей до финального свистка. Вот и проверим футбольную примету.
Инфо
10 — Тарас Степаненко наиболее титулованный игрок в истории противостояния за Суперкубок на оба сегодняшних состава. Андрей Пятов идет следом с девятью трофеями.
Запасные: Бущан, Вербич, Шепелев, Шабанов, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик.
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.
Запасные: Шевченко, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Конопля, Корниенко, Сикан.
Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Педриньо — Траоре.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка финального поединка за Суперкубок Украины. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют донецкий Шахтер и Динамо Киев.
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Анонс матча Шахтер - Динамо 22.09.2021, Суперкубок Украины

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок Украины 2021, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 22.09.2021
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Динамо (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Динамо в предыдущем футбольном матче 17.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Динамо можно посмотреть 22.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Украины. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против ФК Мариуполь - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 18.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Шахтер - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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