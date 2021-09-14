Динамо - Бенфика онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Бенфика 14.09.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 14.09.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Бенфика (Лиссабон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Бенфика, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Бенфика и Динамо в предыдущем футбольном матче 01.11.2016 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Жоржи Жезуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Металлист 1925 - 11.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)

Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904

Страна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Санта-Клара - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.

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