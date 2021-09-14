Динамо - Бенфика онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 14.09.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Бенфика (Лиссабон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Бенфика, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Бенфика и Динамо в предыдущем футбольном матче 01.11.2016 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Жоржи Жезуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Металлист 1925 - 11.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Санта-Клара - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.
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