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Динамо - Бенфика онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 14 сентября 2021, 22:00 - Олимпийский . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
72'
Бенфика
Лиссабон
Ход матча
21' Рафаэл Силва 44' Роман Яремчук
52' Сергей Сидорчук 59' Эвертон Вышел: Радонжич, Неманья 59' Жилберто Вышел: Валентино Лазаро 59' Роман Яремчук Вышел: Нунез, Дарвин 59' Shkurin, Ilia Вышел: Денис Гармаш
Кто победит?
88 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
58%
Ничья
23%
Бенфика
19%
П1: 4.56 Х: 2.18 П2: 2.67
П1: 3.25 Х: 2.40 П2: 2.50
П1: 4.56 Х: 2.18 П2: 2.67
П1: 6.60 Х: 1.84 П2: 2.97
П1: 3.35 Х: 2.44 П2: 2.75
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Бенфика победила в 1 гол(а).
  • Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Бенфика выигрывает в 47%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бенфика.
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Бенфика не проигрывает в последних 14 играх.
  • Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Динамо Киев выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 40% матчей, Бенфика выигрывает в 47% матчей.
  • Недавнее выступление команды Бенфика в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Киев.
  • Динамо Киев забивает 1.86 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.09 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Бенфика не проиграл ни в одном из последних 15 выездных матчей.
  • Динамо Киев не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Бенфика
Лига Чемпионов 2016/2017
01.11.2016 - 21:45 Бенфика 1 - 0 Завершен Динамо
Лига Чемпионов 2016/2017
19.10.2016 - 21:45 Динамо 0 - 2 Завершен Бенфика
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Металлист 1925 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 21:30 Динамо 4 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Динамо 0 - 3 Завершен Интер П
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Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
11.09.2021 - 20:00 Санта-Клара 0 - 5 Завершен Бенфика В
Чемпионат Португалии 2021/2022
29.08.2021 - 20:00 Бенфика 2 - 1 Завершен Тондела В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.08.2021 - 22:00 ПСВ 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
21.08.2021 - 20:00 Жил Висенте 0 - 2 Завершен Бенфика В
Лига Чемпионов 2021/2022
18.08.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 1 Завершен ПСВ В
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Новости команд
Главные события
59'
Эвертон
Вышел: Радонжич, Неманья
59'
Жилберто
Вышел: Валентино Лазаро
59'
Роман Яремчук
Вышел: Нунез, Дарвин
Shkurin, Ilia
Вышел: Денис Гармаш
59'
Сергей Сидорчук
52'
44'
Роман Яремчук
21'
Рафаэл Силва
Кто победит?
88 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
58%
Ничья
23%
Бенфика
19%
П1: 4.56 Х: 2.18 П2: 2.67
П1: 3.25 Х: 2.40 П2: 2.50
П1: 4.56 Х: 2.18 П2: 2.67
П1: 6.60 Х: 1.84 П2: 2.97
П1: 3.35 Х: 2.44 П2: 2.75
Составы команд
71
Денис Бойко
16
Миколенко, Виталий
34
Syrota, Oleksandr
25
Zabarnyi, Illia
94
Кеджиора, Томазш
14
Карлос Де Пена
10
Николай Шапаренко
5
Сергей Сидорчук
15
Виктор Цыганков
73
Shkurin, Ilia
29
Буйальский, Виталий
99
Одиссеас Влаходимос
2
Жилберто
30
Николас Отаменди
5
Ян Вертонген
91
Morato
23
Жоау Мариу
28
Юлиан Вайгль
3
Грималдо, Алехандро
7
Эвертон
15
Роман Яремчук
27
Рафаэл Силва
Стартовый состав
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
    59
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
    52
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 7
    Эвертон
    Нападающий
    59
  • 15
    Роман Яремчук
    Нападающий
    59 44
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
    21
  • 23
    Жоау Мариу
    Полузащитник
  • 28
    Юлиан Вайгль
    Полузащитник
  • 3
    Грималдо, Алехандро
    Защитник
  • 2
    Жилберто
    Нападающий
    59
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 91
    Morato
    Защитник
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 7
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Вратарь
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Нападающий
  • 83
    Жедсон
    Полузащитник
  • 49
    Адель Таарабт
    Полузащитник
  • 23
    Радонжич, Неманья
    Нападающий
  • 22
    Валентино Лазаро
    Полузащитник
  • 21
    Пицци
    Нападающий
  • 17
    Диогу Гонсалвеш
    Нападающий
  • 14
    Харис Сеферович
    Нападающий
  • 11
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 9
    Нунез, Дарвин
    Нападающий
  • 77
    Элтон Лейте
    Вратарь
  • 97
    Феррейра, Франсиско
    Защитник
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Жоржи Жезуш
Статистика матча
34%
Владение мячом
66%
7
Штрафные
12
6
Фолы
7
3
Блокировано ударов
5
3
Угловые
3
2
Удары в створ
4
4
Сейвы
2
Удары мимо
2
6
Офсайды
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
70'
Киевляне раскатывают мяч в атаке, но без успехов в продвижении.
67'
Офсайд
Гармаша застал в офсайде заброс на левый фланг штрафной.
65'
Гримальдо удалось перевести мяч на угловой на правом фланге, после заброса от Сидорчука на голову Цыганкову!
62'
Забарный принял на себя дальний удар от Рафы с левого фланга.
59'
Замена
Вместо Шкурина вышел Гармаш.
59'
Замена
Нуньес сменил Яремчука.
59'
Замена
Лазаро вышел вместо Жилберто.
58'
Замена
Радоньич заменил Эвертона.
56'
Опасный момент
Бойко у ближней штанги намертво забрал дальний удар с левого фланга от Эвертона.
55'
Опасный момент
Яремчук расстреливал отскок в центре штрафной, но Бойко отразил ногой!
54'
Шкурин вертушкой останавливал прострел с левого фланга от Миколенко на ближнюю штангу, но пробить не успел.
52'
Желтая карточка
Явное удержание Рафы за корпус со стороны Сидорчука на левом фланге обороны.
51'
А наставники-то, недовольны игрой своих команд!
49'
Буяльский сбросил мяч Шкурину перед чужой штрафной, но мимо Отаменди Илья так и не протолкнулся.
47'
Киевляне сейчас играют заметно активнее в прессинге.
Свисток
Второй тайм начался!
Динамо провело первый тайм, в большей степени, в игре от обороны, поэтому и как таковых голевых моментов имело не так уж и много. Куда больше киевляне умудрялись ошибаться у своих ворот, и это было действительно тревожным моментом, так как Яремчук и Рафа вполне могли нас наказать за эти оплошности. В атаке у команды Луческу можно отметить момент со штрафным от Шапаренко, однако на большее динамики уже не хватило.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Желтая карточка
Яремчук грубо ударил по ногам Забарного у чужой штрафной.
43'
Опасный момент
Попытка дальнего удара с левого фланга от Микоеленко была парирована голкипером.
41'
Опасный момент
Шапаренко упустил мяч на своей половине, после чего Яремчук издали пробил в центр ворот, где и стоял Бойко.
40'
Опасный момент
Заброс на левый фланг штрафной от Мариу Рафа Силва завершил ударом парашютом на сетку сверху ворот!
39'
Кендзера сбил Гримальдо на правом фланге обороны.
37'
Рафа зазевался и упустил мяч на правом фланге атаки.
35'
Удерживает мяч у себя Бенфика.
33'
Сидорчук подкатом закрыл момент для удара Эвертона с левого фланга вратарской, хотя сам и подарил мяч до этого Вайглю.
32'
Офсайд
Буяльский убежал в офсайд под заброс с левого фланга.
30'
Гримальдо с левого фланга навесил в руки Бойко.
29'
Сидорчук выдал длинный пас верхом на правый фланг штрафной, но Шкурин, хотя и зацепился, развить эпизод не смог.
27'
Де Пена простреливал с левого фланга, но защитники вынесли из штрафной.
25'
Заблокирован удар Рафы, после скидки на правый фланг штрафной от Яремчука.
24'
Цыганков подтолкнул в спину Эвертона на правом фланге обороны.
22'
Миколенко в одиночестве забрал подачу с левого фланга от Гримальдо.
20'
Желтая карточка
Рафа откровенно рубил Шапаренко в центре поля, пока Николай набирал ход.
19'
Гости перешли в контроль на нашей половине.
17'
Миколенко подавал с левого фланга на ближнюю, но Вертонген перевел мяч на угловой.
16'
Офсайд
Заброс на левый фланг штрафной пошел для Буяльского в офсайд.
15'
Фол у технической зоны от Эвертона против Цыганкова.
13'
Подача углового с правого фланга с ближней штанги была продлена на Вертонгена, но тот головой пробил выше.
12'
Сидорчук блокировал прострел Рафы с правого фланга штрафной.
11'
Рафу выжали к лицевой на левом фланге штрафной во время его дриблинга.
10'
Штрафную Бенфики поливают подачами с флангов. А удары?!
9'
Опасный момент
Влаходимос из-под перекладины достал подкрученный Шапаренко со штрафного мяч!
8'
Вертонген принял на бедро Буяльского в полукруге у штрафной.
7'
Уголовой
Бойко кулаком сыграл над Яремчуком в центре штрафной, после отскоков от подачи углового.
6'
Сидорчук вынес на угловой навес Жилберто с правого фланга.
5'
Вайгль пошел в накладку против Буяльского на левом фланге, но арбитр и фола даже не дал.
3'
Опасный момент
Рафе дали пройти через центр ко входу у штрафную, но свободно пробить уже не позволили. Угловой.
2'
Чистый отбор мяча от Кендзеры против Гримальдо на правом фланге.
1'
Фол со стороны Шапаренко против Мариу в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Элтон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Фернандеш, Рамуш, Ферру.
Бенфика: Влаходимос — Жилберто, Вертонген, Отаменди, Морато — Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу — Эвертон, Яремчук, Рафа Силва.
Запасные: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга.
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Шкурин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и лиссабонская Бенфика.
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Комментарии(3)
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.09.2021 в 23:14
Супрягу надо!
Ответить
0
0
Tom Valentine (Bolintci)
14.09.2021 в 23:10
Хоспаде, ну зачем же, Сидор?....
Ответить
+1
0
andy1973 (Рівне)
14.09.2021 в 22:00
Бойко проти Бенфіки. Купуйте валідол))
Ответить
0
-1


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Анонс матча Динамо - Бенфика 14.09.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 14.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Бенфика (Лиссабон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Бенфика, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Бенфика и Динамо в предыдущем футбольном матче 01.11.2016 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Жоржи Жезуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Бенфика можно посмотреть 14.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Динамо - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Металлист 1925 - 11.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Санта-Клара - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.

Следите за результатами матча Динамо - Бенфика онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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