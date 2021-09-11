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Бешикташ - Боруссия онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 15 сентября 2021, 19:45 - Vodafone Park . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Бешикташ
Стамбул
0 - 2
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62'
Боруссия
Дортмунд
Ход матча
20' Bellingham, Jude 43' Веллингтон 45' Монтеро, Франсиско 45' Халанд, Эрлинг
46' Юлиан Брандт Вышел: Аксель Витсель
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Бешикташ
32%
Ничья
32%
Боруссия
37%
П1: 5.89 Х: 2.79 П2: 1.93
П1: 6.00 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 5.89 Х: 2.79 П2: 1.93
П1: 56.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 5.25 Х: 3.25 П2: 1.80
Интересные факты
  • Бешикташ не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Бешикташ выигрывает первый тайм в 48% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 38% матчей.
  • Бешикташ забивает 2.37 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Бешикташ проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.
  • Бешикташ выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Бешикташ's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Бешикташ не проигрывает в последних 7 играх.
  • Бешикташ выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 38%.
  • Когда Бешикташ лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Боруссия Дортмунд пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Последние матчи - Бешикташ
Чемпионат Турции 2021/2022
11.09.2021 - 20:00 Бешикташ 3 - 0 Завершен Йени Малатяспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
28.08.2021 - 21:45 Бешикташ 1 - 0 Завершен Фатих Карагюмрюк В
Чемпионат Турции 2021/2022
21.08.2021 - 21:45 Gaziantep FK 0 - 0 Завершен Бешикташ Н
Чемпионат Турции 2021/2022
13.08.2021 - 20:30 Бешикташ 3 - 0 Завершен Ризеспор В
Кубок Турции 2020/2021
18.05.2021 - 20:45 Антальяспор 0 - 2 Завершен Бешикташ В
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021/2022
11.09.2021 - 16:30 Байер 3 - 4 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2021/2022
27.08.2021 - 21:30 Боруссия 3 - 2 Завершен Хоффенхайм В
Чемпионат Германии 2021/2022
21.08.2021 - 16:30 Фрайбург 2 - 1 Завершен Боруссия П
Суперкубок Германии 2021
17.08.2021 - 21:30 Боруссия 1 - 3 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Боруссия 5 - 2 Завершен Айнтрахт В
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Новости команд
Главные события
46'
Юлиан Брандт
Вышел: Аксель Витсель
Монтеро, Франсиско
45'
45'
Халанд, Эрлинг ГООЛ!
Веллингтон
43'
20'
Bellingham, Jude ГООЛ!
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Бешикташ
32%
Ничья
32%
Боруссия
37%
П1: 5.89 Х: 2.79 П2: 1.93
П1: 6.00 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 5.89 Х: 2.79 П2: 1.93
П1: 56.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 5.25 Х: 3.25 П2: 1.80
Составы команд
30
Эрсин Дестаноглу
21
Фабрис Н'Сакала
4
Монтеро, Франсиско
23
Веллингтон
2
Розье, Валантен
5
Соуза
17
Кайл Ларин
13
Атиба Хатчинсон
15
Миралем Пьянич
18
Рашид Геззаль
23
Миши Батшуайи
21
Грегор Кобель
24
Томас Менье
15
Матс Хуммельс
16
Мануэль Аканджи
13
Рафаэл Геррейру
19
Юлиан Брандт
22
Bellingham, Jude
18
Махмуд Дауд
11
Марко Ройс
23
Халанд, Эрлинг
21
Мален, Дониэлл
Стартовый состав
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 17
    Кайл Ларин
    Нападающий
  • 13
    Атиба Хатчинсон
    Полузащитник
  • 15
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 18
    Рашид Геззаль
    Полузащитник
  • 5
    Соуза
    Полузащитник
  • 21
    Фабрис Н'Сакала
    Защитник
  • 4
    Монтеро, Франсиско
    Защитник
    45
  • 23
    Веллингтон
    Полузащитник
    43
  • 2
    Розье, Валантен
    Защитник
  • 30
    Эрсин Дестаноглу
  • 23
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
    45
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
    20
  • 18
    Махмуд Дауд
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
    46
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Йылмаз, Ридван
    Защитник
  • 8
    Укан, Салих
    Полузащитник
  • 10
    Огузхан Эзьякуп
  • 11
    Торе, Гекхан
    Полузащитник
  • 12
    Bozdogan, Can
    Полузащитник
  • 14
    Мехмет Топал
    Полузащитник
  • 20
    Уйсал, Нецип
    Полузащитник
  • 28
    Кенан Караман
    Нападающий
  • 34
    Мерт Гунок, Феми
    Вратарь
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
  • 20
    Reinier
  • 25
    Лука Унбехаун
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 34
    Марин Понграчич
    Защитник
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 39
    Мариус Волф
Тренеры
  • Yalcin, Sergen
  • Марко Росе
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
4
Удары мимо
3
2
Удары в створ
4
2
Угловые
3
2
Сейвы
2
6
Штрафные
7
7
Фолы
6
1
Блокировано ударов
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
55'
П'яніч (Бешикташ) на силу вирішив прострілити зі стандарту, але дезорієнтував усіх.
54'
Желтая карточка
Меньє (Боруссія Д) грубо зіграв проти суперника, за що був попереджений.
53'
Дахуд (Боруссія Д) з-за меж штарфного низом пробив повз стійку. Господарі поки не ідуть в атаку.
52'
Опасный момент
З не дуже зручного становища пробив Геррейро (Боруссія Д), але ледь не влучив у дев'ятку з двійничка.
51'
Голанд головою виніс подачу П'яніча (Бешикташ) зі стандарту. Навіть не долетів м'яч до лінії штрафного майданчика.
50'
Гра в центрі поля. Захисники піднялися високо і теж підтримують стиль цей стиль.
46'
Замена
Вітсель у перерві замінив Брандта (Боруссія Д).
Свисток
Другий тайм розпочався!
Команди у першому таймі запропонували нам футбол з великою кількістю атак, щоправда до удару діло дійшло лише 8 разів (4:4). Без Віди захист "Бешикташа" схожий на прохідний двір: купа помилок, дві з яких призвели до голу. Єдина можлива пігулка для господарів - це шалені вболівальники, котрі не замовкали усі 45 хвилин.
Свисток
Перерва!
45+3'
Гоооол!!!
ГООООЛанд! Норвежець замкнув простріл Беллінгема, котрий прорвався повз Соузу у ліву частину штрафного майданчика.
45+2'
Двічі поспіль подав Геррейро (Боруссія Д) від кутового прапорця - 100% невдало.
45+1'
Ройс (Боруссія Д) пробив із стандарту, а Дестаногу перевів м'яч на кутовий.
45'
Инфо
Три хвилини було додано до першого тайму.
45'
Желтая карточка
Знову потужний Голанд. Він був поза спиною Монтеро, але той програв у швидкості, сфолив і отримав жовту карточку.
44'
Уголовой
Брандт під жахливий гул трибун з кутового віддав короткий пас - на тому стандарт завершився.
43'
Желтая карточка
Голанд тікав у контратаці, а Соуза його зрізав. Жовта для бразильця.
42'
П'яніч (Бешикташ) довгою передачею завантажив м'яч вперед, а там Бачуаї прийняв круглий снардя в руки воротарю.
41'
Навіс Меньє (Боруссія Д) з правого флангу, але невдало.
34'
Гості намагаються заспокоїти гру. Навіть коли є можливість одразу побігти в контратаку дортмундці збивають темп, віддаючи пас назад.
33'
Бачуаї (Боруссія Д) прострілив з правого флангу, але Аканджі вибив м'яч.
30'
Шалена підтримка на "Водафон Парк". Турецькі фани женуть своїх улюбленців вперед.
28'
Опасный момент
Брандт (Боруссія Д) п'ятою скинув на Ройса, котрий в дотик пробивав у кут, але Дестаноглу у стрибку правою ногою відреагував на удар!
27'
Опасный момент
Це дійсно він бив? Голанд не потрапив із вбивчої дистанції. Мален протиснув двох захисників, вибіг на воротаря і віддав поперечний пас на Ерлінга, котрий вперіщив вище воріт. На заваді міг стати лише захисник.
25'
М'яч під контролем у гравців "Бешикташа". Дортмундці постійно намагаються втекти в контратаку, як тільки отримують можливість.
22'
Кобель (Боруссія Д) кулаками вибив навіс від Геззеля.
20'
Гоооол!!!
ГООООЛ!!! Гості відкривають рахунок у матчі. Меньє скинув з правого флангу на Беллінгема, а 18-річний хавбек прийняв м'яч і пробив поміж ніг голкіперу.
17'
Брандт (Боруссія Д) проривався лівим флангом, прострілив в центр, але м'яч пішов трохи у п'ятку Ройсу. Далі в боротьбу втрутився Голанд, проте і тут захист господарів зіграв вдало.
12'
Ларін (Бешикташ) змістився в центр, пройшов двох опонентів, але удар його був заблокований.
7'
Невдала подача П'яніча (Бешикташ) від кутового прапорця.
6'
Опасный момент
Який сейв від Кобеля! Голкіпер гостей парируваав потужний постріл від того ж Бачуаї з меж штрафного майданчика. М'яч летів ледь не в дев'ятку.
5'
Ройс (Боруссія Д) мав змогу пробити по воротах, але захисник господарів нівелював момент.
2'
Бачуаї (Бешикташ) головою пробив повз ліву стійку.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Бешикташ": Дестаноглу - Росьє, Сілва, Монтеро, Н'Сакала - Жозеф - Геззаль, П'яніч, Хатчінсон, Ларін - Бачуай.
"Боруссія Д": Кобель - Меньє, Хуммельс, Аканджі, Геррейро - Беллінгем, Брандт, Дахуд - Ройс - Голанд, Мален.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу групового етапу ЛЧ між "Бешикташем" та "Боруссією Д".
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Комментарии(1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
15.09.2021 в 20:17
Ковель - норм фамілія), головне що не су..а).
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Анонс матча Бешикташ - "Боруссия" 15.09.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Бешикташ (Стамбул) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Vodafone Park.

Дата проведения матча: 15.09.2021
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Yalcin, Sergen и Марко Росе разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бешикташ - "Боруссия" можно посмотреть 15.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Бешикташ - "Боруссия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бешикташ (Стамбул)
Год основания Бешикташ (Стамбул): 1903
Страна: Турция

Предыдущий поединок команды Бешикташ был сыгран против Йени Малатяспор - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Бешикташ.

Команда гостей

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий матч команды "Боруссия" был сыгран против Байер - 11.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Следите за результатами матча Бешикташ - "Боруссия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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