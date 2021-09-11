Бешикташ - Боруссия онлайн трансляция матча

Бешикташ не пропускает в 4 матчах подряд.

Бешикташ выигрывает первый тайм в 48% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 38% матчей.

Бешикташ забивает 2.37 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Бешикташ проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.

Бешикташ выиграл 3 домашних матчей подряд.

Бешикташ's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Бешикташ не проигрывает в последних 7 играх.

Бешикташ выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 38%.

Когда Бешикташ лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.