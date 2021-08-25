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Шериф - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 15 сентября 2021, 19:45 - Шериф . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Дениз Айтекин
Рейтинг матча:
Шериф
Тирасполь
До начала
00 : 00 : 00
Шахтер
Донецк
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Шериф
12%
Ничья
23%
Шахтер
65%
П1: 4.32 Х: 2.34 П2: 2.40
П1: 4.00 Х: 2.30 П2: 2.30
П1: 4.32 Х: 2.34 П2: 2.40
П1: 4.18 Х: 3.28 П2: 2.02
П1: 4.00 Х: 2.39 П2: 2.48
Интересные факты
  • ФК Шериф Тирасполь выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • ФК Шериф Тирасполь выигрывает первый тайм в 50% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 43% матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Шахтер Донецк не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Когда ФК Шериф Тирасполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 12 играх.
  • ФК Шериф Тирасполь не пропускает в 5 матчах подряд.
  • ФК Шериф Тирасполь выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 43%.
  • Недавнее выступление команды ФК Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.
  • ФК Шериф Тирасполь забивает 2.88 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.56 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда ФК Шериф Тирасполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
Последние матчи - Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
25.08.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершен Шериф Н
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Шериф 3 - 0 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 20:00 Шериф 1 - 0 Завершен Црвена Звезда В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 22:00 Црвена Звезда 1 - 1 Завершен Шериф Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.07.2021 - 20:00 Шериф 3 - 1 Завершен Алашкерт В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
25.08.2021 - 22:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Монако Н
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Монако 0 - 1 Завершен Шахтер В
Показать больше
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Шериф
12%
Ничья
23%
Шахтер
65%
П1: 4.32 Х: 2.34 П2: 2.40
П1: 4.00 Х: 2.30 П2: 2.30
П1: 4.32 Х: 2.34 П2: 2.40
П1: 4.18 Х: 3.28 П2: 2.02
П1: 4.00 Х: 2.39 П2: 2.48
Трансляция
Инфо
Помимо Шахтера и Шерифа в группе D также располагаются Интер и Реал. Матч в Милане стоит в вечернем слоте и начнется в 22:00.
Инфо
Шахтер и Шериф единственный раз в истории пересекались в еврокубках в сезоне 2003-2004, когда во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов «горняки» не без проблем добыли путевку в решающий раунд отбора (0:0, 2:0). В составе «оранжево-черных» в Донецке забивали Звонимир Вукич и Брандао.
Стартовые составы команд:
Шериф: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Фернандо, Кристиано, Яхшибоев, Аддо, Коловос, Тилль, Дуланто
Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Джульен, Кожокарь, Бруно, Николов, Кожокару, Янсане
Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Тете, Педриньо, Фернандо, Траоре.
Запасные: Шевченко, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Сикан.
Добрый вечер! Вслед за киевским Динамо в групповом этапе Лиги Чемпионов стартует и вице-чемпион УПЛ донецкий Шахтер. В 19:45 по киевскому времени команда Роберто Де Дзерби в Тирасполе начнет принимать экзамен у Шерифа украинского специалиста Юрия Вернидуба.
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Анонс матча Шериф - Шахтер 15.09.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Шериф (Тирасполь) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Шериф.

Дата проведения матча: 15.09.2021
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шериф - Шахтер можно посмотреть 15.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шериф - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команды Шериф был сыгран против Динамо - 25.08.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против СК Днепр-1 - 11.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Шериф - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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