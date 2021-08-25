Шериф - Шахтер онлайн трансляция матча

Матч между командой Шериф (Тирасполь) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Шериф.
Дата проведения матча: 15.09.2021
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб
Прошедший матч команды Шериф был сыгран против Динамо - 25.08.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против СК Днепр-1 - 11.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
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