Шериф - Шахтер онлайн трансляция матча

ФК Шериф Тирасполь выиграл 6 домашних матчей подряд.

ФК Шериф Тирасполь выигрывает первый тайм в 50% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 43% матчей.

ФК Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Шахтер Донецк не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

Когда ФК Шериф Тирасполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

ФК Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 12 играх.

ФК Шериф Тирасполь не пропускает в 5 матчах подряд.

ФК Шериф Тирасполь выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 43%.

Недавнее выступление команды ФК Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.

ФК Шериф Тирасполь забивает 2.88 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.56 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда ФК Шериф Тирасполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.