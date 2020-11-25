Интер - Реал онлайн трансляция матча

Интер выигрывает первый тайм в 36% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 39% матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Интер без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.

Интер забивает 2.72 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Интер выиграл 12 домашних матчей подряд.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Реал Мадрид - 1.6.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.

Интер забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.4 гола против команды Интер (в среднем).

Интер не проигрывает в последних 8 играх.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 39%.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Реал Мадрид не проигрывает в последних 5 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Реал Мадрид - 3.

Интер имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.