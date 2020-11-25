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Интер - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 15 сентября 2021, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 0
Обновить
перерыв
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Интер
25%
Ничья
33%
Реал
42%
П1: 2.59 Х: 2.85 П2: 3.21
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.10
П1: 2.59 Х: 2.85 П2: 3.21
П1: 2.58 Х: 2.87 П2: 3.38
П1: 2.55 Х: 2.75 П2: 3.20
Интересные факты
  • Интер выигрывает первый тайм в 36% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 39% матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Интер без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.
  • Интер забивает 2.72 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Интер выиграл 12 домашних матчей подряд.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Реал Мадрид - 1.6.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.
  • Интер забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.4 гола против команды Интер (в среднем).
  • Интер не проигрывает в последних 8 играх.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 39%.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 5 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Реал Мадрид - 3.
  • Интер имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Интер выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-3 в пользу команды Реал Мадрид
Личные встречи
Интер
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
12.09.2021 - 13:30 Сампдория 2 - 2 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021/2022
27.08.2021 - 21:45 Эллас Верона 1 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Интер 4 - 0 Завершен Дженоа В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Динамо 0 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2022
23.05.2021 - 16:00 Интер 5 - 1 Завершен Удинезе В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
12.09.2021 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2021/2022
28.08.2021 - 23:00 Бетис 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
22.08.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
14.08.2021 - 23:00 Алавес 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Интер
25%
Ничья
33%
Реал
42%
П1: 2.59 Х: 2.85 П2: 3.21
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.10
П1: 2.59 Х: 2.85 П2: 3.21
П1: 2.58 Х: 2.87 П2: 3.38
П1: 2.55 Х: 2.75 П2: 3.20
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
36
Маттео Дармиан
22
Лаутаро Мартинес
11
Эдин Джеко
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
3
Милитан, Эдер
6
Начо
8
Давид Алаба
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
15
Федерико Вальверде
17
Лукас Васкес
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 2
    Дензел Думфрис
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 26
    Lopez Andugar, Luis Federico
    Вратарь
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 35
    Мигель Гутьеррес
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
3
Удары в створ
Сейвы
3
6
Штрафные
5
3
Фолы
6
4
Удары мимо
2
2
Угловые
1
3
Блокировано ударов
2
2
Офсайды
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
Можно сказать, что мы наблюдаем игру равных соперников за небольшим хозяйским преимуществом Интера. Ждем большего от обеих команд во второй половине игры.
45+1'
Свисток
Окончен первый тайм.
45+1'
Желтая карточка
Мартинес получает желтую за эмоции.
43'
Опасный момент
Куртуа снова идеально выбирает позицию и спасает Мадрид от пропущенного мяча! Эдин Джеко мог забивать в касание после скидки от Перишича.
41'
Разыгрались обе команды под конец первого тайма. Обмениваются атаками, но до заверщающей стадии дело не доходит.
37'
Сразу ответ от Интера! Лаутаро переводил мяч в дальний угол после навеса Бареллы. Повезло Куртуа и компании.
36'
Опасный момент
Милитана потеряли в штрафной на угловом. Никто не мешал бразильцу открывать счет ударом головой. Реал прощает соперника сейчас.
31'
Небольшой всплеск активности со стороны гостей. Мяч на половине поля Интера.
27'
Сначала Вальверде испортил острую контратаку неточной передачей, а затем и Бензема не подстроился под мяч в решающий момент. Можно было гораздо больше извлечь из этого момента.
26'
Мадридская команда без ударов в створ пока. У Интера уже три.
23'
В позиционных атаках тяжело Интеру вскрывать оборону соперника. Реал это понимает и намеренно отдает мяч.
19'
Быструю контратаку Интера завершал ударом Лаутаро. Снова Куртуа выручает свою команду.
18'
Бензема оказался в перспективной позиции, Де Врей заблокировал его удар.
14'
С 25-ти метров мимо ворот пробил Каземиро.
13'
На дальней штанге Перишич остался без опеки, но не удалось хорвату нанести акцентированный удар.
9'
Остро в штрафной гостей. Эдин Джеко наносил удар в угол, Куртуа справился.
5'
Лаутаро Мартинес пробивал по воротам после заброса Бареллы. В руки Куртуа.
3'
У Реала пока лучше складывается с контролем. Интер без мяча.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (К) – Бастони, Де Врей, Шкриньяр – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан – Джеко, Мартинес.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Алаба, Начо, Милитан, Карвахаль – Вальверде, Каземиро, Модрич – Винисиус, Бензема (К), Васкес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Интер – Реал Мадрид.
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Анонс матча "Интер" - Реал 15.09.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 15.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Интер" (Милан) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Интер" осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Реал в предыдущем футбольном матче 25.11.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Реал можно посмотреть 15.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команды "Интер" был сыгран против Сампдория - 12.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Сельта - 12.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Интер" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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