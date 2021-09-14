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Брюгге - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 15 сентября 2021, 22:00 - Ян Брейдел . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Сандро Шарер
Рейтинг матча:
Брюгге
Брюгге
1 - 1
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перерыв
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
13' Леандро Паредес 15' Андер Эррера 27' Ханс Ванакен
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Брюгге
19%
Ничья
29%
Пари Сен-Жермен
52%
П1: 5.96 Х: 3.25 П2: 1.75
П1: 5.50 Х: 3.25 П2: 1.53
П1: 5.96 Х: 3.25 П2: 1.75
П1: 7.12 Х: 3.35 П2: 1.69
П1: 6.30 Х: 3.40 П2: 1.62
Интересные факты
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Брюгге (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брюгге и Пари Сен-Жермен - 2.67.
  • Брюгге не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Когда Брюгге проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брюгге% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Брюгге выигрывает первый тайм в 34% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 60% матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Недавнее выступление команды Брюгге в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • Брюгге забивает 2.06 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.21 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брюгге и Пари Сен-Жермен - 1.33.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Брюгге's.
  • Из последних 3 встреч команда Брюгге выиграла 1, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, 0 ничьи.
  • Брюгге забивает 0.67 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2 гола против команды Брюгге (в среднем).
  • Когда Брюгге лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брюгге% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Брюгге выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 60%.
  • Брюгге забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Брюгге
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2021
06.11.2019 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Брюгге
Лига Чемпионов 2021
22.10.2019 - 22:00 Брюгге 0 - 5 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Брюгге
Чемпионат Бельгии 2021/2022
10.09.2021 - 21:45 Брюгге 3 - 0 Завершен Остенде В
Чемпионат Бельгии 2021/2022
29.08.2021 - 14:30 Гент 6 - 1 Завершен Брюгге П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Брюгге 3 - 2 Завершен ФКО Бирсхост В
Чемпионат Бельгии 2021/2022
15.08.2021 - 22:00 Зюлте-Варегем 0 - 4 Завершен Брюгге В
Чемпионат Бельгии 2021/2022
06.08.2021 - 21:45 Брюгге 1 - 1 Завершен Серкль Брюгге Н
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
11.09.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Клермон В
Чемпионат Франции 2021/2022
29.08.2021 - 21:45 Реймс 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Франции 2021/2022
20.08.2021 - 22:00 Брест 2 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Франции 2021/2022
14.08.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 2 Завершен Страсбур В
Чемпионат Франции 2021/2022
07.08.2021 - 22:00 Труа 1 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
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Главные события
ГООЛ! Ханс Ванакен
27'
15'
Андер Эррера ГООЛ!
13'
Леандро Паредес
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Брюгге
19%
Ничья
29%
Пари Сен-Жермен
52%
П1: 5.96 Х: 3.25 П2: 1.75
П1: 5.50 Х: 3.25 П2: 1.53
П1: 5.96 Х: 3.25 П2: 1.75
П1: 7.12 Х: 3.35 П2: 1.69
П1: 6.30 Х: 3.40 П2: 1.62
Составы команд
22
Симон Миньоле
4
Стэнли Нсоки
13
Джек Хендри
77
Педро Мукони, Мата
2
Эдуард Соболь
3
Эдер Баланта
20
Ханс Ванакен
26
Матс Ритс
19
Sowah, Kamal
11
Ноа Ланг
90
De Ketelaere Charles
1
Кейлор Навас
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе, Преснель
22
Абду Диалло
18
Вейналдум, Джорджиньо
8
Леандро Паредес
21
Андер Эррера
30
Лионель Месси
10
Килиан Мбаппе
10
Неймар
Стартовый состав
  • 11
    Ноа Ланг
  • 90
    De Ketelaere Charles
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 3
    Эдер Баланта
    Защитник
  • 20
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
    27
  • 26
    Матс Ритс
    Полузащитник
  • 19
    Sowah, Kamal
    Полузащитник
  • 4
    Стэнли Нсоки
    Полузащитник
  • 13
    Джек Хендри
    Защитник
  • 77
    Педро Мукони, Мата
    Полузащитник
  • 22
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 8
    Леандро Паредес
    13
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
    15
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 91
    Lammens, Senne
    Вратарь
  • 7
    Уэсли
    Полузащитник
  • 21
    Крист-Эммануэль Мауасса
    Защитник
  • 16
    Persyn, Tibo
    Полузащитник
  • 25
    Руд Вормер
    Полузащитник
  • 28
    Van Der Brempt, Ignace
    Защитник
  • 29
    Бас Дост
    Нападающий
  • 44
    Мехеле, Брэндон
    Защитник
  • 72
    Mbamba, Noah
    Защитник
  • 32
    Alloh, Teddy
    Защитник
  • 31
    El Chadaille Bitshiabu
  • 36
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 60
    Летелльер, Александре
    Вратарь
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 39
    Bitumazala, Nathan
    Полузащитник
Тренеры
  • Clement, Philippe
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
36%
Владение мячом
64%
4
Штрафные
6
6
Фолы
4
ЖК
1
4
Блокировано ударов
3
Угловые
3
Удары в створ
3
2
Сейвы
2
1
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
В першій половині зустрічі ПСЖ намагався показати, хто фаворит матчу, проте бельгійці встигли сказати і своє слово. Рахунок на табло точно відражає розклади в першому таймі.
45+1'
Свисток
Арбітр дає свисток про перерву в нашому поєдинку. 1:1 на табло після першого тайму.
45'
Одну хвилину додає до першого тайму рефері.
43'
Брюгге в ці хвилини показує, що не збирається сидіти в захисті. Пресингує команда парижан.
39'
Опасный момент
Який момент у бельгійців! Ноа Ланг відбирає м'яч в центрі та віддає на де Кетеларе. Нападник б'є у дальній кут з 12 метрів, але парирує Навас.
35'
Грубо фолить Баланта проти Неймара в центрі поля, проте арбітр не дає попередження. Бразилець лежить на газоні.
31'
ПСЖ явно не влаштовує такий хід подій. Команда Почеттіно йде вперед правктично всіма силами.
27'
Гоооол!!!
Брюгге зрівнює! Українець Соболь проривається лівим флангом та віддає пас в центр на Ванакена. Нападник забігає в штрафний та б'є в лівий кут воріт. Навас не рятує. Гол виходить дуже схожим на м'яч ПСЖ десять хвилин тому.
24'
Опасный момент
Який же момент у Мбаппе! Хакімі проходить правим флангом та віддає пас на хід Кіліану, а той вривається в штрафний майданчик, але не переграє своїм ударом голкіпера.
20'
Зараз м'яч під контролем Брюгге. ПСЖ дає супернику грати та виманює на свою половину поля.
16'
Гоооол!!!
Вже на 16-й хвилині забивають парижани! Мбаппе проходить лівим флангом, розхитує двох захисників та віддає на Ерреру в район 11 метрів. Іспанець пробиває точно в лівий кут воріт низом, а Міньолє не рятує.
13'
Желтая карточка
Дуже небезпечний фол від Леандро Паредеса, грубо заїхав в ногу супернику аргентинець. Перша жовта картка.
9'
В ці хвилини контроль гри за парижанами, проте підходити до воріт Брюгге дуже важко - бельгійці налаштовані на оборону.
5'
Зараз м'яч не затримується у жодної з команд. Перепасовуються футболісти в центрі поля.
1'
Свисток
Стартовий свисток! Гості починають з центра поля!
Уже відомі склади команд: Брюгге: Міньолє, Нсокі, Хендрі, Мата, Соболь, Баланта, Ванакен, Рітс, Сова, Ланг, Кетеларе. ПСЖ: Навас, Діалло, Кімпембе, Маркіньос, Хакімі, Еррера, Паредес, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Мессі.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Сайт UA-Футбол пропонує вашій увазі пряму трансляцію матчу 1-го туру Ліги чемпіонів Брюгге - ПСЖ.
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Анонс матча Брюгге - "Пари Сен-Жермен" 15.09.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Брюгге (Брюгге) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Ян Брейдел.

Дата проведения матча: 15.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брюгге (Брюгге) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Брюгге осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Брюгге в предыдущем футбольном матче 06.11.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Clement, Philippe и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брюгге - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 15.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Брюгге - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брюгге (Брюгге)
Год основания Брюгге (Брюгге): 1891
Страна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Предыдущий поединок команды Брюгге был сыгран против Остенде - 10.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Брюгге.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Клермон - 11.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча Брюгге - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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