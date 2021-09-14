Брюгге - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Брюгге (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Брюгге и Пари Сен-Жермен - 2.67.

Брюгге не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Когда Брюгге проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брюгге% своих матчей.

Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Брюгге выигрывает первый тайм в 34% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 60% матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Недавнее выступление команды Брюгге в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

Брюгге забивает 2.06 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.21 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брюгге и Пари Сен-Жермен - 1.33.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Брюгге's.

Из последних 3 встреч команда Брюгге выиграла 1, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, 0 ничьи.

Брюгге забивает 0.67 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2 гола против команды Брюгге (в среднем).

Когда Брюгге лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брюгге% своих матчей.

Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Брюгге выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 60%.

Брюгге забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.