Манчестер Сити - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" 15.09.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 15.09.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Джесси Марш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лестер Сити - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Страна: Германия

Тренер: Джесси Марш



Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Бавария" - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

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