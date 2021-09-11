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Манчестер Сити - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 15 сентября 2021, 22:00 - Этихад . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
3 - 1
Обновить
перерыв
РБ Лейпциг
Лейпциг
Ход матча
12' Александр Зинченко 16' Натан Аке 28' Мукьеле, Норди 42' Кристофер Нкунку
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
38%
Ничья
31%
РБ Лейпциг
31%
П1: 1.71 Х: 3.28 П2: 6.35
П1: 1.62 Х: 3.10 П2: 6.00
П1: 1.71 Х: 3.28 П2: 6.35
П1: 1.03 Х: 19.00 П2: 42.00
П1: 1.58 Х: 3.35 П2: 7.40
Интересные факты
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Манчестер Сити ФК не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 52% случаев, РБ Лейпциг выигрывает в 34%.
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.47 гола, играя дома, а РБ Лейпциг забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Манчестер Сити ФК выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 52% матчей, РБ Лейпциг выигрывает в 34% матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 14:30 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.08.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Суперкубок Англии 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021/2022
29.08.2021 - 18:30 Вольфсбург 1 - 0 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2021/2022
20.08.2021 - 21:30 РБ Лейпциг 4 - 0 Завершен Штутгарт В
Чемпионат Германии 2021/2022
15.08.2021 - 16:30 Майнц 1 - 0 Завершен РБ Лейпциг П
Кубок Германии 2021/2022
07.08.2021 - 16:30 Зандхаузен 0 - 4 Завершен РБ Лейпциг В
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Новости команд
Главные события
42'
Кристофер Нкунку ГООЛ!
ГООЛ! Мукьеле, Норди
28'
ГООЛ! Натан Аке
16'
Александр Зинченко
12'
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
38%
Ничья
31%
РБ Лейпциг
31%
П1: 1.71 Х: 3.28 П2: 6.35
П1: 1.62 Х: 3.10 П2: 6.00
П1: 1.71 Х: 3.28 П2: 6.35
П1: 1.03 Х: 19.00 П2: 42.00
П1: 1.58 Х: 3.35 П2: 7.40
Составы команд
31
Эдерсон
17
Александр Зинченко
6
Натан Аке
4
Рубен Диаш
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
26
Махрез, Рияд
21
Ферран Торрес
10
Джек Грилиш
1
Петер Гулачи
16
Лукас Клостерманн
6
Уилли Орбан
22
Мукьеле, Норди
3
Анджелино
27
Конрад Лаймер
14
Тайлер Адамс
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
10
Эмиль Форсберг
18
Кристофер Нкунку
33
Андре Силва
Стартовый состав
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
    12
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
    16
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 33
    Андре Силва
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
    42
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 14
    Тайлер Адамс
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 6
    Уилли Орбан
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
    28
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
Запасные игроки
  • 90
    Lavia, Romeo
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 84
    Slicker, Cieran
    Вратарь
  • 2
    Мохамед Симакан
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 31
    Мартинес Хосеп
  • 26
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 8
    Амаду Хайдара
    Полузащитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 21
    Brobbey, Brian
    Нападающий
  • 17
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Джесси Марш
Статистика матча
10
Штрафные
10
6
Фолы
7
4
Офсайды
3
1
ЖК
1
55%
Владение мячом
45%
Удары мимо
1
3
Угловые
2
3
Удары в створ
1
4
Блокировано ударов
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
45+'
Свисток
Уходим на перерыв!
45+2'
Гоооол!!!
Марез ударом в правую "девятку" без проблем реализовывает 11-метровый! 3:1!
45+1'
Желтая карточка
Пенальти в ворота Лейпцига! Клостерман получает жёлтую за игру рукой! Хотя больше похоже, что мяч просто попал в руку, а не сыграл ею.
45+1'
Инфо
К первому тайму, к слову, добавлена минута.
45+1'
Сам рефери пошёл смотреть повтор!
45'
Опасный момент
Ферран Торрес замыкал подачу от Мареза, но попал в руку Клостерману. Правда, от мяча до руки было полметра. ВАР включается в игру, чтобы оценить, стоит ли ставить "точку".
42'
Достаточно сумбурная атака от Лейпцига через центр перешла на левый фланг, подача на дальнюю штангу, Зинченко наблюдал, как Мукиеле скидывал на партнёра во вратарскую, а Нкунку также головой отправил мяч в рамку! 2:1!
42'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Лейпциг сокращает счёт!
41'
Заброс на Форсберга на левый край штрафной Сити, но обработать непростой мяч у шведа не получилось.
40'
Уголовой
Два практически подряд угловых для Лейпцига. После второго мяч улетел к левому угловому флажку, Зинченко оставил снаряд в игре, ещё и выиграл силовую борьбу. Отдал передачу на Бернарду Силвы, тот сразу же возвращал в ответ, но Александр к этому оказался не готов.
38'
Великолепный пас на Анхелиньо на левый фланг со своей половины, экс-игрок Ман Сити промчал бровкой до чужой штрафной, вошёл в неё, прострелил, но Аке перевёл на угловой.
36'
Гриллиш с левого края штрафной стрелял низом - Гулачи только со второй попытки мяч забрал.
35'
Офсайд
Андре Силва на офсайдной линии принял передачу из глубины и реализовал выход один на один! С первого раза пробить Эдерсона не получилось, но затем португалец исправился. Правда, тут же лайнсмен показал, что был офсайд и гол отменил.
32'
Лейпциг наконец-то перешёл середину поля и выполнил несколько подач к воротам Эдерсона, но зацепиться за мяч гостям в штрафной так и не удалось.
30'
Зинченко мы в последние минуты очень мало упоминаем, но игра через него практически не идёт.Словно и нет украинца на поле.
28'
Де Брюйне оставили достаточно пространства, чтобы он с правого края выполнил передачу к линию вратарской, а там Мукеле очень неудачно скинул головой мяч своему вратарю в противоход и стал автором автогола! 2:0!
28'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Ещё один очень простой мяч для британцев!
28'
Опасный момент
Нужно завершать такие моменты! Канселу продрался по зоне правого инсайда и выполнил прострел, Торрес немногоо до мяч не дотянулся!
26'
Опасный момент
Штрафной для Ман Сити с левого края поля. Де Брюйне выполнял подачу на дальнюю стойку, Аке набегал, но немного не дотянулся до передачи! Правда, повтор показал, что Натан был в офсайде, поэтому второй гол точно отменили бы.
25'
Уголовой
Гриллиш с углового опять искал Аке, но теперь уже на дальней штанге. Однако центрбек Сити на этот раз верховую борьбу оппоненту проиграл.
23'
Опасный момент
Шикарный момент у Лейпцига! Развернули атаку с правого края к центру и пошла разрезная передачу на Нкунку. Француз по диагонали с правого края штрафной пускал мяч в левую шестёрку, но в створ не попал! К тому же, Андре Силва находился в активном офсайде, поэтому лайнсмен поднял руку вверх.
22'
Офсайд
Гриллиш ещё один угловой решил разыграть с де Брюйне. Откатил от флажка чуть назад, получил сразу же передачу в ответ, но не успел выйти из офсайда.
21'
Марез с правого края штрафной закручивал под левую стойку, мяч зацепил прижатую к телу руку Орбана и ушёл за пределы поля. Судья почему-то не дал ни пенальти (тут ещё ладно), ни угловой (а вот это уже странно).
19'
Бернарду Силва сыграл высоко поднятой ногой. Рефери сперва потянулся за жёлтой карточкой, но решил её всё-таки не показывать.
19'
Три минуты без моментов. Форсберг отдавал перспективную разрезную передачу на партнёра к линии штрафной, но Андре Силва оказался в офсайде, поэтому на пас к себе не среагировал.
16'
Всё очень просто, и для этого даже не понадобилось включать скорости. Гриллиш с углового выполнил подачу на линию вратарской, Аке, набегая, продавил оппонента и головой пробил мимо вратаря! 1:0!
16'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Ман Сити выходит вперёд!
14'
Ещё один штрафной для Лейпцига, хозяевам далеко выбить мяч не удалось, и Ольмо с подбора бил метров с двадцати - мимо рамки.
13'
Со штрафного немцы ничего не придумали и Сити очень легко отбился.
12'
Желтая карточка
Зинченко слишком сильно размахивал руками, в итоге ударил по лицу Ольмо, за что получил предупреждение. Лейпциг будет исполнять штрафной
11'
Офсайд
Торрес ворвался в штрафную площадь и подставился под удар от защитника. Мог бы быть пенальти, но Ферран перед этим принял пас в офсайде.
10'
Офсайд
Андре Силва попал в офсайд после заброса от Анхелиньо
7'
Марез вошел в штрафную площадь Лейпцига, пытался прострелить, но Анхелиньо в подкате помешал. Аут для Сити
6'
Пока без моментов играют команды.Хозяева больше владеют мячом, но гости не оставляют пространства
4'
Адамс получил мячом в лицо, пришлось даже звать на поле медиков
3'
Постепенно Сити взял мяч под свой контроль - классическая ситуаця
2'
Марез заработал штрафной на правом фланге, но горожане не стали подавать, а разыграли пасом своим защитникам.
1'
Лейпциг сразу же идет в атаку - Анхелиньо подает с левого фланга, Нкунку пытался завершить, но вместо удара по мячу получился удар по ноге Аке.
1'
Свисток
Матч начался!
Лейпциг: Гулаши - Клостерман, Обран, Мукиеле, Анхелиньо - Лаймер, Адамс - Ольмо, Форсберг, Нкунку - Андре Силва
Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Диаш, Аке, Зинченко - Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва - Грилиш, Торрес, Марез
Вашему вниманию стартовые составы команд
Инфо
Всем привет. Мы начинаем текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором Манчестер Сити примет немецкий Лейпциг
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" 15.09.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 15.09.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Джесси Марш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 15.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лестер Сити - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Джесси Марш

Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Бавария" - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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