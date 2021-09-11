Лестер Сити - Наполи онлайн трансляция матча

Матч между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.
Дата проведения матча: 16.09.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против "Манчестер Сити" - 11.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Прошедший матч команды Наполи был сыгран против "Ювентус" - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.
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