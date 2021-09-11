Лестер Сити - Наполи онлайн трансляция матча

Лестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Наполи выигрывает в 45%.

Лестер Сити ФК забивает 1.71 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Лестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.

Наполи имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде

Лестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 27% матчей, Наполи выигрывает в 45% матчей.

Недавнее выступление команды Наполи в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Лестер Сити ФК.

Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Наполи's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити ФК's.

Когда Лестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Лестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.