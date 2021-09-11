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Лестер Сити - Наполи онлайн трансляция матча

Лига Европы - 16 сентября 2021, 22:00 - Кинг Пауэр Стэдиум . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Тиагу Мартинш
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
1 - 0
Обновить
перерыв
Наполи
Неаполь
Ход матча
9' Перез, Айозе 21' Ндиди, Вилфред 32' Бубакари Сумаре 34' Джованни Ди Лоренцо
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
31%
Ничья
33%
Наполи
36%
П1: 3.61 Х: 2.92 П2: 2.34
П1: 3.40 Х: 2.60 П2: 2.20
П1: 3.61 Х: 2.92 П2: 2.34
П1: 3.61 Х: 2.92 П2: 2.34
П1: 2.85 Х: 2.60 П2: 3.15
Интересные факты
  • Лестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Наполи выигрывает в 45%.
  • Лестер Сити ФК забивает 1.71 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Лестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.
  • Наполи имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде
  • Лестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 27% матчей, Наполи выигрывает в 45% матчей.
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Лестер Сити ФК.
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити ФК's.
  • Когда Лестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Лестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 26 матчах.
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Норвич Сити 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.08.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 4 - 1 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Суперкубок Англии 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
11.09.2021 - 19:00 Наполи 2 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Дженоа 1 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.08.2021 - 21:45 Наполи 2 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Наполи 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
Чемпионат Италии 2020/2021
16.05.2021 - 13:30 Фиорентина 0 - 2 Завершен Наполи В
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Главные события
34'
Джованни Ди Лоренцо
Бубакари Сумаре
32'
Ндиди, Вилфред
21'
ГООЛ! Перез, Айозе
9'
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
31%
Ничья
33%
Наполи
36%
П1: 3.61 Х: 2.92 П2: 2.34
П1: 3.40 Х: 2.60 П2: 2.20
П1: 3.61 Х: 2.92 П2: 2.34
П1: 3.61 Х: 2.92 П2: 2.34
П1: 2.85 Х: 2.60 П2: 3.15
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
5
Райан Бертранд
6
Джонни Эванс
24
Янник Вестергор
27
Тимоти Кастань
42
Бубакари Сумаре
25
Ндиди, Вилфред
17
Перез, Айозе
7
Харви Барнс
14
Келечи Ихеаначо
29
Патсон Дака
25
Давид Оспина
2
Малкит, Кевин
13
Амир Ррахмани
26
Калиду Кулибали Йеро
22
Джованни Ди Лоренцо
99
Ангуисса, Андрэ Замбо
8
Руис Пенья, Фабиан
20
Пётр Зелиньский
22
Ирвинг Лосано
9
Виктор Осимхен
24
Лоренцо Инсинье
Стартовый состав
  • 7
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 29
    Патсон Дака
    Нападающий
  • 42
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
    32
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
    21
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
    9
  • 5
    Райан Бертранд
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 24
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 22
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 99
    Ангуисса, Андрэ Замбо
    Полузащитник
  • 8
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 2
    Малкит, Кевин
    Защитник
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
    34
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 37
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 16
    Idaslak, Hubert
    Вратарь
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 33
    Адам Оунас
  • 37
    Андреа Петагна
  • 44
    Манолас, Константинос
    Защитник
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Защитник
  • 72
    Boffelli, Valerio
    Вратарь
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Лучано Спаллетти
Статистика матча
3
Удары в створ
3
3
Сейвы
2
3
Штрафные
4
1
Офсайды
1
1
Угловые
4
Удары мимо
7
3
Фолы
2
43%
Владение мячом
57%
2
ЖК
1
1
Блокировано ударов
2
Live Zone
Трансляция
Оборона Лестера трещит по швам, но пока Наполи не удается пробить великолепного Каспера Шмейхеля. Если Лестер во втором тайме не отодвинет игру от своих ворот, то вряд ли сохранит минимальное преимущество.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму две минуты.
45'
Опасный момент
Шмейхель потащил два подряд удара от Лосано и Руиса!
42'
А теперь Осимхен с 12-ти метров запустил мяч выше ворот.
40'
Опасный момент
Инсинье! Не попал капитан Наполи в ближний угол метров с 11-ти!
37'
Опасный момент
Зелиньски чудом не забивает после передачи Осимхена! Шмейхель кончиком бутсы вытащил мяч из ближнего угла.
35'
Инсинье в фирменном стиле сместился в центр и крутил мяч в дальний угол – удар прошел в метре от штанги.
31'
Желтая карточка
Сумаре не по правилам остановил прорыв Лосано.
28'
Осимхен классной передачей нашел в штрафной Малькюи, но защитник Наполи испугался и запустил мяч выше ворот.
Инфо
5-3 по ударам в пользу Наполи. А на табло ведет Лестер.
21'
Желтая карточка
Желтая для Ндиди.
15'
Инсиньо со штрафного перебил стенку, но в створ ворот Лестера не попал.
Инфо
Перес впервые забил в еврокубках. Всего же на счету испанца 12 голов в 79 матча в футболке Лестера.
9'
Гоооол!!!
А теперь Лестер забивает! Айозе Перес в касание замкнул навес с левого фланга. У Оспины не было шансов!
7'
Опасный момент
Какой шанс для Барнса! С пяти метров вингер Лестера не смог пробить Оспину.
3'
Шмейхель не без проблем отбил дальний удар Осимхена.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Лестер и Наполи ранее никогда не пересекались в еврокубках.
Инфо
Накануне в группе С Легия со счетом 1:0 в Москве обыграла Спартак.
Переходим к стартовым составам команд:
Лестер: Шмейхель, Кастань, Эванс, Вестергор, Бертран, Ндиди, Сумаре, Барнс, Перес, Ихеаначо, Дака.
Наполи: Оспина, Малькюи, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье, Лосано, Осимхен.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между Лестером и Наполи. Стартовый свисток на арене Кинг Пауэр прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Лестер Сити - Наполи 16.09.2021, Лига Европы

Матч между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 16.09.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - Наполи можно посмотреть 16.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против "Манчестер Сити" - 11.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против "Ювентус" - 11.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча Лестер Сити - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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