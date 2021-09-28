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Шахтер - Интер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 28 сентября 2021, 19:45 - Олимпийский . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
23'
Интер
Милан
Ход матча
11' Траоре, Лассина Франк Вышел: Тете
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
59%
Ничья
24%
Интер
17%
П1: 5.13 Х: 2.91 П2: 1.96
П1: 4.33 Х: 2.63 П2: 1.95
П1: 5.13 Х: 2.91 П2: 1.96
П1: 5.13 Х: 2.91 П2: 1.96
П1: 5.40 Х: 2.95 П2: 1.84
Интересные факты
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Интер - 0.6.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 46% матчей, Интер выигрывает в 35% матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Шахтер Донецк (во всех соревнованиях).
  • Шахтер Донецк забивает 0.2 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 1.6 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Интер не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Интер - 1.8.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Интер выигрывает в 35%.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 0, команда Интер выиграла 2, 3 ничьи.
  • Шахтер Донецк забивает 1.93 гола, играя дома, а Интер забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Интер пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 0 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-1 в пользу команды Интер
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
0
Побед
3
Игр
1
Побед
Интер
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Шахтер
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер
Лига Европы 2021
17.08.2020 - 22:00 Интер 5 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес В
Суперкубок Украины 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 5 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Фиорентина 1 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 19:00 Интер 6 - 1 Завершен Болонья В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Интер 0 - 1 Завершен Реал П
Чемпионат Италии 2021/2022
12.09.2021 - 13:30 Сампдория 2 - 2 Завершен Интер Н
Показать больше
Главные события
Траоре, Лассина Франк
Вышел: Тете
11'
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
59%
Ничья
24%
Интер
17%
П1: 5.13 Х: 2.91 П2: 1.96
П1: 4.33 Х: 2.63 П2: 1.95
П1: 5.13 Х: 2.91 П2: 1.96
П1: 5.13 Х: 2.91 П2: 1.96
П1: 5.40 Х: 2.95 П2: 1.84
Составы команд
30
Андрей Пятов
31
Исмаили
22
Николай Матвиенко
5
Марлон
2
Додо
6
Тарас Степаненко
19
Манор Соломон
21
Алан Патрик
7
Майкон
38
Pedrinho
23
Траоре, Лассина Франк
1
Самир Ханданович
37
Милан Шкриниар
6
Де Ври, Стефан
95
Алессандро Бастони
22
Дензел Думфрис
23
Николо Барелла
77
Марцело Брозович
8
Матиас Весино
32
Федерико Димарко
11
Эдин Джеко
22
Лаутаро Мартинес
Стартовый состав
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
    11
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 45
    Даниил Сикан
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 19
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 3
    Vitao
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
Тренеры
  • Роберто Де Дзерби
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
2
Удары мимо
2
5
Штрафные
Фолы
5
1
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
21'
Опасный момент
Патрик и Тете не забивают! Двойной шанс был у Шахтера, но Ханданович в игру так и не вступил. Эх, такие шансы нужно использовать.
17'
Патрик красиво обыграл Бареллу, но дальний удар бразильца получился слишком слабым. И все-таки это первое попадание Шахтера в створ ворот Хандановича.
15'
Опасный момент
Перекладина! Барелла шикарным дальним ударом чуть не открыл счет в матче. А всё началось с обрезки Тете…
11'
Замена
Траоре покинул поле НСК Олимпийский на носилках. А вместо него на поле вышел не Сикан, а Тете. Шахтер без номинального нападающего…
8'
Похоже, Думфрис сломал Траоре! На повторе это выглядело жутковато – что-то с коленом у главного бомбардира Шахтера. Ждем на поле Сикана?
7'
Напряженно сейчас было в штрафной Шахтера! Прозевали защитники прорыв Думфриса…К счастью, обошлось.
5'
Соломон не попал в ближний угол метров с 18-ти! Классно включился израильтянин в этом моменте.
3'
Шахтер впервые большими силами выдвинулся вперед – затяжная позиционная атака хозяев завершилась подачей Додо в руки Хандановичу.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Шахтер и Интер провели в еврокубках пять матчей – у «горняков» ни одной победы при трех ничьих и двух поражениях. Единственный гол в противостоянии с «нерадзурри» Шахтер забил в далеком 2005 году, а его автором стал бразилец Элано.
Инфо
Шахтер начал групповой этап Лиги Чемпионов с сенсационного поражения в Тирасполе от Шерифа (0:2). Интер в Милане на последних минутах проиграл Реалу (0:1).
Главные тренеры команд Роберто Де Дзерби и Симоне Индзаги уже определились со стартовыми составами:
Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.
Запасные: Трубин, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Сикан.
Интер: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Димарко, Весино, Брозович, Барела, Думфрис, Мартинес, Джеко
Запасные: Кордац, Раду, Гальярди, Алексис Санчес, Коларов, Раноккия, Перишич, Кореа, Чалханоглу, Д'Амброзио, Видаль, Дармиан
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию главного матча дня в Лиге Чемпионов – в 19:45 по киевскому времени на НСК Олимпийский Шахтер примет Интер. Оставайтесь с нами!
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Анонс матча Шахтер - "Интер" 28.09.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 28.09.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой "Интер" (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Интер" и Шахтер в предыдущем футбольном матче 09.12.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - "Интер" можно посмотреть 28.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шахтер - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Верес - 25.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против "Аталанта" - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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