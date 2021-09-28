Шахтер - Интер онлайн трансляция матча

Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Интер - 0.6.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 46% матчей, Интер выигрывает в 35% матчей.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Шахтер Донецк (во всех соревнованиях).

Шахтер Донецк забивает 0.2 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 1.6 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк выиграл 3 домашних матчей подряд.

Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Интер не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Интер - 1.8.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Интер выигрывает в 35%.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 0, команда Интер выиграла 2, 3 ничьи.

Шахтер Донецк забивает 1.93 гола, играя дома, а Интер забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).

Интер пропускает в каждом из последних 6 матчах.