Бенфика - Барселона онлайн трансляция матча

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Барселона - 0.5.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).

Бенфика забивает 0 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1 гола против команды Бенфика (в среднем).

Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Бенфика выиграл 5 домашних матчей подряд.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Бенфика выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Барселона выигрывает в 47%.

Недавнее выступление команды Бенфика в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Барселона - 1.

Бенфика не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Бенфика выигрывает первый тайм в 47% матчей, Барселона выигрывает в 47% матчей.

Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Из последних 4 встреч команда Бенфика выиграла 0, команда Барселона выиграла 2, 2 ничьи.

Бенфика забивает 2.09 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Бенфика не проигрывает в последних 17 играх.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.