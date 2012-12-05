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Бенфика - Барселона онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 29 сентября 2021, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Бенфика
Лиссабон
До начала
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
50%
Ничья
25%
Барселона
25%
П1: 3.28 Х: 2.60 П2: 2.60
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.50
П1: 3.28 Х: 2.60 П2: 2.60
П1: 3.28 Х: 2.60 П2: 2.60
П1: 2.85 Х: 2.65 П2: 2.85
Интересные факты
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Барселона - 0.5.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).
  • Бенфика забивает 0 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1 гола против команды Бенфика (в среднем).
  • Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Бенфика выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Бенфика выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Барселона выигрывает в 47%.
  • Недавнее выступление команды Бенфика в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Барселона - 1.
  • Бенфика не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Бенфика выигрывает первый тайм в 47% матчей, Барселона выигрывает в 47% матчей.
  • Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Из последних 4 встреч команда Бенфика выиграла 0, команда Барселона выиграла 2, 2 ничьи.
  • Бенфика забивает 2.09 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Бенфика не проигрывает в последних 17 играх.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Личные встречи
Бенфика
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Барселона
Лига Чемпионов 2012/2013
05.12.2012 - 21:45 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика
Лига Чемпионов 2012/2013
02.10.2012 - 21:45 Бенфика 0 - 2 Завершен Барселона
Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
25.09.2021 - 20:00 Витория 1 - 3 Завершен Бенфика В
Чемпионат Португалии 2021/2022
20.09.2021 - 21:00 Бенфика 3 - 1 Завершен Боавишта В
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
11.09.2021 - 20:00 Санта-Клара 0 - 5 Завершен Бенфика В
Чемпионат Португалии 2021/2022
29.08.2021 - 20:00 Бенфика 2 - 1 Завершен Тондела В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
26.09.2021 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.09.2021 - 23:00 Кадис 0 - 0 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.09.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Гранада Н
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершен Бавария П
Чемпионат Испании 2021/2022
29.08.2021 - 18:00 Барселона 2 - 1 Завершен Хетафе В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
50%
Ничья
25%
Барселона
25%
П1: 3.28 Х: 2.60 П2: 2.60
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.50
П1: 3.28 Х: 2.60 П2: 2.60
П1: 3.28 Х: 2.60 П2: 2.60
П1: 2.85 Х: 2.65 П2: 2.85
Трансляция
Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Фати, Демир, Коутиньо, Лангле, Мингеса, Умтити, Гонсалес, Гави.
Барселона: тер Штеген — Гарсия, Пике, Араухо, Дест — Ф. де Йонг, Бускетс, Педри — Роберто, Л. де Йонг, Депай.
Запасные: Лейте, Жилберто, Эвертон, Мейте, Пиньо, Пицци, Радоньич, Алмейда, Таарабт, Фернандеш, Рамуш, Морато.
Бенфика: Влаходимос — Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Вериссимо — Лазаро, Вайгль, Жоау Мариу — Рафа, Яремчук, Нуньес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Орсато (Чио, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E. На поле стадиона "Эштадиу Да Луж" (Лиссабон, Португалия) сыграют лиссабонская Бенфика и каталонская Барселона.
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Анонс матча Бенфика - "Барселона" 29.09.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Бенфика (Лиссабон) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведения матча: 29.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бенфика (Лиссабон) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и Бенфика в предыдущем футбольном матче 05.12.2012 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика - "Барселона" можно посмотреть 29.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Бенфика - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Витория - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Леванте - 26.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Бенфика - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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