Манчестер Юнайтед - Вильярреал онлайн трансляция матча

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Команда Вильярреал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Манчестер Юнайтед (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Вильярреал - 0.4.

Вильярреал не проигрывает в последних 7 играх.

Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Вильярреал 0-0. 4 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Вильярреал - 0.2.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Вильярреал выигрывает в 44%.

Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.

Манчестер Юнайтед забивает 2.17 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Вильярреал выигрывает в 44% матчей.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 0, команда Вильярреал выиграла 1, 4 ничьи.

Манчестер Юнайтед забивает 0.2 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

У команды Манчестер Юнайтед серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Вильярреал не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.