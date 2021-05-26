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Манчестер Юнайтед - Вильярреал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 29 сентября 2021, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Феликс Цвайер
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Вильярреал
Вильярреаль
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
53%
Ничья
27%
Вильярреал
20%
П1: 1.86 Х: 2.79 П2: 5.55
П1: 1.83 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.86 Х: 2.79 П2: 5.55
П1: 1.86 Х: 2.79 П2: 5.55
П1: 1.88 Х: 2.90 П2: 5.10
Интересные факты
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Команда Вильярреал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Манчестер Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Вильярреал - 0.4.
  • Вильярреал не проигрывает в последних 7 играх.
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Вильярреал 0-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Вильярреал - 0.2.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Вильярреал выигрывает в 44%.
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.17 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Вильярреал выигрывает в 44% матчей.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 0, команда Вильярреал выиграла 1, 4 ничьи.
  • Манчестер Юнайтед забивает 0.2 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • У команды Манчестер Юнайтед серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Вильярреал не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, Манчестер Юнайтед выиграла 0 раз. также было 5 ничей, и Вильярреал выиграла 0 раза.
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Вильярреал
Лига Европы 2020/2021
26.05.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 19:45 Янг Бойз 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершен Ньюкасл В
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
22.09.2021 - 23:00 Вильярреал 4 - 1 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.09.2021 - 15:00 Мальорка 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Испании 2021/2022
29.08.2021 - 23:00 Атлетико 2 - 2 Завершен Вильярреал Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
53%
Ничья
27%
Вильярреал
20%
П1: 1.86 Х: 2.79 П2: 5.55
П1: 1.83 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.86 Х: 2.79 П2: 5.55
П1: 1.86 Х: 2.79 П2: 5.55
П1: 1.88 Х: 2.90 П2: 5.10
Трансляция
Стартовые составы команд:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес – Погба, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Санчо, Гринвуд – Роналду.
Вильярреал: Рулли – Морено, Торрес, Альбиоль, Фойт – Тригерос, Капу, Парехо – Данджума, Алькасер, Пино.
Инфо
Ман Юнайтед начал групповой этап Лиги Чемпионов поражением от Янг Бойз (1:2), а Вильярреал упустил победу над Аталантой (2:2).
Инфо
Вильярреал четыре месяца назад в серии пенальти обыграл Ман Юнайтед в финале Лиги Европы. А в Лиге Чемпионов все четыре встречи между командами завершились нулевыми ничьими.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между Ман Юнайтед и Вильярреалом. Стартовый свисток на Олд Траффорд прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Вильярреал 29.09.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 29.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Вильярреал, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение Вильярреал и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 26.05.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Вильярреал можно посмотреть 29.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Астон Вилла - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Астон Вилла.

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против Реал - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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