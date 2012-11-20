Ювентус - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Челси 29.09.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 29.09.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Челси (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Челси в предыдущем футбольном матче 20.11.2012 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Сампдория - 26.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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