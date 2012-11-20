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Ювентус - Челси онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 29 сентября 2021, 22:00 - Альянц Стадиум . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
До начала
00 : 00 : 00
Челси
Лондон
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
30%
Ничья
20%
Челси
50%
П1: 3.94 Х: 2.31 П2: 2.57
П1: 3.50 Х: 2.30 П2: 2.50
П1: 3.94 Х: 2.31 П2: 2.57
П1: 3.94 Х: 2.31 П2: 2.57
П1: 4.30 Х: 2.48 П2: 2.30
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Челси - 3.
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Ювентус забивает 2.09 гола, играя дома, а Челси забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Челси не проигрывает в последних 12 играх.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Челси - 1.75.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Челси выигрывает в 48%.
  • Из последних 4 встреч команда Ювентус выиграла 1, команда Челси выиграла 1, 2 ничьи.
  • Ювентус забивает 1.75 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.25 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Челси имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 46% матчей, Челси выигрывает в 48% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 3 гол(а).
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Ювентус
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Челси
Лига Чемпионов 2012/2013
20.11.2012 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2012/2013
19.09.2012 - 21:45 Челси 2 - 2 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 13:30 Ювентус 3 - 2 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.09.2021 - 19:30 Специя 2 - 3 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.09.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Милан Н
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Мальме 0 - 3 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
11.09.2021 - 19:00 Наполи 2 - 1 Завершен Ювентус П
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челси 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 18:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Челси 1 - 0 Завершен Зенит В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Челси 3 - 0 Завершен Астон Вилла В
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
30%
Ничья
20%
Челси
50%
П1: 3.94 Х: 2.31 П2: 2.57
П1: 3.50 Х: 2.30 П2: 2.50
П1: 3.94 Х: 2.31 П2: 2.57
П1: 3.94 Х: 2.31 П2: 2.57
П1: 4.30 Х: 2.48 П2: 2.30
Трансляция
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Ювентус": Щенсни - Данілу, Бонуччі, Де Лігт, Сандро - Куадрадо, Бентанкур, Локателлі, Рабіо - К'єза, Бернардескі.
"Челсі": Менді - Крістенсен, Сілва, Рюдігер - Аспілікуета, Ковачич, Жорожинью, Алонсо - Гаверц, Зієш - Лукаку.
Вітаємо всіх любителів Ліги чемпіонів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу другого туру групового етапу, у якому зустрінуться "Ювентус" та "Челсі".
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Анонс матча "Ювентус" - Челси 29.09.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 29.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Челси (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Челси в предыдущем футбольном матче 20.11.2012 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Челси можно посмотреть 29.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Сампдория - 26.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Ювентус" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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