Ювентус - Челси онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 29.09.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Челси (Лондон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Челси в предыдущем футбольном матче 20.11.2012 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Сампдория - 26.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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